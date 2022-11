IU Internationale Hochschule

IU Internationale Hochschule erreicht neuen Meilenstein von 100.000 Studierenden

Minister Tiefensee würdigt gesellschaftlichen Beitrag der IU

Erfurt (ots)

Größte Hochschule Deutschlands eröffnet immer mehr Menschen Zugang zu Bildung.

Wolfgang Tiefensee, Thüringens Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft würdigt den gesellschaftlichen Beitrag der IU Internationalen Hochschule (IU).

Flexibilität und personalisierte IU-Lerntools überzeugen Studierende weltweit.

An der IU Internationalen Hochschule (IU) studieren erstmals mehr als 100.000 Studierende. Damit baut die IU ihre Vorreiterrolle als größte Hochschule Deutschlands weiter aus. Seit dem Start ihres Lehrbetriebs im Jahr 2000 ermöglicht die IU immer mehr Menschen Zugang zu Bildung und setzt dank digital gestützter Lernformate neue Standards für personalisiertes Lernen. Ein Drittel aller an privaten deutschen Hochschulen Studierenden entscheidet sich für ein Studium an der IU.

Mehr Bildungsgerechtigkeit und weniger Zugangshürden

Heute studieren an der privaten, staatlich anerkannten Hochschule Menschen aus über 170 Nationen. Durch flexible Studienmodelle, deutsch- und englischsprachige Programme sowie digital gestützte Lernmöglichkeiten können sie von überall auf der Welt rund um die Uhr ein Studium an der IU absolvieren. Am Hauptsitz in Erfurt sowie an über 30 weiteren Standorten in Deutschland haben Interessierte zudem die Möglichkeit, dual zu studieren und mithilfe der über 15.000 IU-Praxispartner die besten Voraussetzungen für ihren Berufseinstieg zu schaffen. Sowohl in nahezu jeder deutschen Großstadt als auch weltweit ermöglicht die IU Studieninteressierten den Zugang zu ihrem idealen Studienmodell - ob Dual-, Fern- oder hybrides myStudium. Mit 16 Prozent ist der Anteil an Studierenden ohne (Fach-)Abitur an der IU sieben Mal höher als der Durchschnitt in Deutschland.

Wolfgang Tiefensee, Thüringens Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft gratuliert zu diesem Meilenstein: "Die IU mit Sitz in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt ist eine Bereicherung für die deutsche Hochschullandschaft. Mit ihren personalisierten und digitalisierten Studienangeboten trägt sie dazu bei, Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen neue berufliche und Bildungschancen zu eröffnen. Die steigenden Studierendenzahlen zeigen, dass diese Angebote offenbar angenommen werden - auch weil sie gut in den Alltag integrierbar sind. Die IU ist deshalb ein wichtiger Baustein unseres vielfältigen und modernen Bildungssystems."

IU baut Bildungsmöglichkeiten und Tech-Expertise weiter aus

Interessierte können aus mehr als 200 Studienprogrammen im Bachelor- und Masterbereich wählen und profitieren von einer stetigen Weiterentwicklung des Angebotes. Zu den beliebtesten Studiengängen zählen Soziale Arbeit, Betriebswirtschaftslehre und Psychologie. Mit rund 20.000 aktiv Studierenden im Fachbereich Soziale Arbeit ist die IU der größte akademische Ausbilder für soziale Berufe in Deutschland. Daneben steht digitales Know-how zunehmend im Fokus: Fächer im IT- und Technik-Bereich wie Artificial Intelligence und Data Science treffen bei den Studierenden auf stetig wachsendes Interesse.

Über interaktive, digitale Lerntools wie die IU Learn App mit Lernvideos und über 600 Online-Skripten finden die Studierenden ihren individuell besten Zugang, um den Stoff zu lernen und zu vertiefen. Ein eigenes Team an Tech-Spezialistinnen und -Spezialisten an der IU arbeitet fortlaufend an neuen innovativen Lösungen. "Digital gestützte Lern- und Lehrangebote sowie digitalisierte Prozesse spielen eine entscheidende Rolle für die große Flexibilität bei der Gestaltung eines Studiums bei uns an der IU und für eine positive Lernerfahrung insgesamt", erklärt Prof. Dr. Holger Sommerfeldt, Rektor der IU Internationalen Hochschule.

Beste Chancen für die Jobs der Zukunft - für alle

Tech-Expertise ist mehr denn je eine Schlüsselkompetenz für die Transformation in der Wirtschaft. Absolventinnen und Absolventen dieser Fächer sind begehrt und haben sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. "Das ist für uns ein wesentliches Kriterium, wenn wir einen neuen Studiengang einführen", betont Sommerfeldt. "Wir möchten nicht nur möglichst vielen Menschen den Zugang zu Hochschulbildung ermöglichen und sie zu mehr Teilhabe an den gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit befähigen, sondern sie zugleich auch für die Jobs der Zukunft ausbilden."

Besonders erfreulich ist der hohe Anteil an Studierenden, die aus nicht-akademischen Elternhäusern stammen: Er liegt an der IU bei 70 Prozent und damit deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Auch der Frauenanteil unter den IU-Studierenden ist mit 64 Prozent höher als im bundesweiten Vergleich und über die vergangenen sechs Jahre hinweg stetig gewachsen. "Diversität und Chancengleichheit sind zwei wichtige Grundpfeiler der Philosophie der IU, die sich im Profil unserer Studierenden widerspiegeln", betont Holger Sommerfeldt.

Fachlicher und persönlicher Austausch bleibt wichtig

Trotz der großen Bedeutung der Digitalisierung und Technik steht der persönliche Kontakt zu und unter den Studierenden stets an oberster Stelle. Professor:innen und wissenschaftliche Mitarbeitende stehen den Studierenden fachlich mit Rat und Tat zur Seite. Study Coaches und Study Guides unterstützen Studierende sowohl im Fernstudium als auch vor Ort bei Herausforderungen im Studienalltag und begleiten sie ganz individuell auf ihrer Lernreise.

IU begrüßt den 100.000sten Studierenden

Diese spannende Lernreise beginnt nun auch für Fynn Schlamm aus Nordrhein-Westfalen. Er ist der 100.000ste Studierende an der IU und startete im Oktober sein Studium in Wirtschaftsingenieurwesen am IU Campus Düsseldorf. Fynn entschied sich für das duale Studienmodell: Zwei Tage pro Woche Theorie an der IU und drei Tage Praxis in seinem Partnerunternehmen SPAX International. "Diese Kombi finde ich super, so lässt sich das Gelernte direkt in die Praxis umsetzen", so der 18-Jährige, der nach seinen ersten Tagen am Campus und im Unternehmen sehr glücklich mit seiner Entscheidung ist. "Was mir auch sehr gefällt, sind die kleinen Lerngruppen am Campus. Wir sind im Schnitt 17 Studierende in einem Kurs. Das macht das Ganze deutlich persönlicher und individueller, als wenn man zusammen mit Hunderten im klassischen Hörsaal sitzt." Wenn alles nach Plan verläuft, tritt Fynn nach dreieinhalb Jahren Studienzeit in die Fußstapfen seines Vaters als Experte im Maschinenbau. Mehr Informationen über den 100.000sten Studierenden Fynn Schlamm.

Bildmaterial

Grafik: Entwicklung der Studierendenzahlen an der IU ( Download)

Die IU feiert ihren 100.000sten Studierenden Fynn Schlamm ( Download)

Dr. Michael Rauterkus, Beigeordneter der Stadt Düsseldorf für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation, gratuliert dem 100.000sten IU-Studierenden Fynn Schlamm ( Download)

Studieren an der IU ( Download)

ÜBER DIE IU INTERNATIONALE HOCHSCHULE

Mit über 100.000 Studierenden ist die IU Internationale Hochschule (IU) die größte Hochschule in Deutschland. Die private, staatlich anerkannte Bildungseinrichtung mit Hauptsitz in Erfurt versammelt unter ihrem Dach mehr als 200 Studienprogramme im Bachelor- und Masterbereich, die in deutscher oder englischer Sprache angeboten werden. Studierende können zwischen dualem Studium, Fernstudium und myStudium, das Online- und Präsenzveranstaltungen kombiniert, wählen und mithilfe einer digital gestützten Lernumgebung ihr Studium selbstbestimmt gestalten. Zudem ermöglicht die IU-Weiterbildungen und fördert die Idee des lebenslangen Lernens. Ziel der Hochschule ist es, möglichst vielen Menschen weltweit Zugang zu personalisierter Bildung zu verschaffen. Im Jahr 2000 hat die IU ihren Betrieb aufgenommen, inzwischen ist sie in mehr als 30 deutschen Städten vertreten. Sie kooperiert mit über 15.000 Unternehmen und unterstützt sie aktiv bei der Entwicklung ihrer Mitarbeitenden. Zu den Partnern gehören unter anderem Motel One, VW Financial Services und die Deutsche Bahn. Weitere Informationen unter: www.iu.de

Original-Content von: IU Internationale Hochschule, übermittelt durch news aktuell