IU Internationale Hochschule

Studierendenportal Studycheck.de zeichnet IU Internationale Hochschule als Top-Hochschule aus

Erfurt (ots)

Deutschlands größte Hochschule, die IU Internationale Hochschule, darf sich 2022 auch mit der Auszeichnung 'TOP Hochschule' des Studierendenportals Studycheck.de schmücken. In der Kategorie 'Beliebteste Hochschulen über 15.000 Studierende' belegt die private, staatlich anerkannte Hochschule im Ranking dabei den ersten Platz.

96 Prozent der Studierenden und Alumni, die eine Bewertung auf dem Portal abgaben, würden die IU Internationale Hochschule weiterempfehlen. Insgesamt flossen über 2.700 Bewertungen über die IU aus dem Jahr 2021 in die Beurteilung ein. Im Gesamtranking aller deutschen Hochschulen und Universitäten liegt die IU unter den Top 10.

"Für uns ist die Auszeichnung Ehre und Ansporn zugleich", sagt Prof. Dr. Holger Sommerfeldt, Rektor der IU Internationalen Hochschule. "Der Award zeigt, dass unsere Studierenden bei uns im Zentrum stehen. Wir gehen mit unserem praxisnahen und flexiblen Studienangebot passgenau auf ihre Bedürfnisse ein. Und er spornt uns an, uns in puncto Qualität der Lehre, Betreuung der Studierenden und Auswahl an Studienfächern immer weiterzuentwickeln."

Der StudyCheck Award wird seit 2015 jährlich vergeben und prämiert die beliebtesten Hochschulen und Universitäten in Deutschland. Als Basis für das Hochschulranking dienen dabei alle auf Studycheck.de veröffentlichte Erfahrungsberichte aus dem Vorjahr.

Original-Content von: IU Internationale Hochschule, übermittelt durch news aktuell