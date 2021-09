Deutscher Handwerkskammertag Kampagnenbüro

Ein Denkmal für das Handwerk

Benoby veröffentlicht seinen neuen Song "Was für immer bleibt"

Berlin (ots)

Mit seinem neuesten Song "Was für immer bleibt" widmet der aufstrebende Newcomer Benoby dem Handwerk eine musikalische Hommage. Der Song wird von Sony Music Germany am 10. September auf allen gängigen Musikplattformen veröffentlicht.

"Was für immer bleibt" ist eine musikalische Hommage an das deutsche Handwerk. Nach seinem erfolgreichen Debüt-Album "BENOBY" und der Single "Zwei Herzen - Dwa Serca" widmet der aufstrebende Künstler seinen neuen Song den 5,6 Millionen Handwerkerinnen und Handwerkern, die tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag für unser Leben leisten.

Benoby selbst ist zwar kein Handwerker, weiß aber als ausgebildeter Physiotherapeut, was es bedeutet, mit seinen eigenen Händen zu arbeiten. Nachdem der Unterhaltungsbereich durch die Coronapandemie stillstand, eröffnete Benoby eine eigene Physiotherapiepraxis. "So konnte ich selbst wieder jeden Tag das gute Gefühl erleben, mit meinen eigenen Händen einen wichtigen Beitrag zu leisten - genau wie viele Handwerkerinnen und Handwerker."

Im Schulterschluss mit der Handwerksorganisation hat er sich daher der Aufgabe gestellt, dem deutschen Handwerk ein musikalisches Denkmal zu setzen. Der Song "Was für immer bleibt" beschreibt die besondere Haltung und den inneren Antrieb von Handwerkerinnen und Handwerkern, die mit ihrer Arbeit bleibende Werte schaffen.

Ob Augenoptiker oder Zweiradmechaniker, ob auf dem Bau oder in der Backstube - Handwerkerinnen und Handwerker eint der Anspruch anzupacken, mitzugestalten und etwas zu bewegen. So unterschiedlich ihre Berufe auch sein mögen, verbindet sie ein gemeinsames Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl findet im Song "Was für immer bleibt" auf emotionale Art und Weise Ausdruck.

Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) wünscht sich, dass der Song dieses Lebensgefühl vor allem auch jungen Menschen näherbringt. Denn die Auftragslage im Handwerk ist gut, die Zukunftsaussichten sind rosig, der Fachkräftebedarf hoch und so suchen die Handwerksbetriebe nach Jugendlichen, die mit einer Ausbildung in einem von über 130 Ausbildungsberufen eine Karriere im Handwerk starten. "Der Song ist auch eine Einladung an junge Menschen, darüber nachzudenken was erfüllend ist im Leben - was wirklich zählt", so Wollseifer. "Denn die Hände der jungen Generation können mehr als Scrollen und Swipen. Wenn sie sich entscheiden, etwas zu tun, das bleibt, liegt in ihnen die Zukunft."

Veröffentlicht wird der Handwerk-Song "Was für immer bleibt" am Freitag, den 10.09.2021 auf allen gängigen Musikportalen. Das offizielle Musikvideo ist ebenfalls ab dann auf YouTube zu sehen. Eine Woche nach der Song-Veröffentlichung findet am 18.09.2021 der jährliche bundesweite Tag des Handwerks statt. Aus diesem Anlass wird Benoby den Song erstmals live auf einer Veranstaltung auf dem Badeschiff der Berliner Arena performen. Spätestens mit diesem Auftritt will sich Benoby in die Herzen der Handwerkerinnen und Handwerker singen.

"Was für immer bleibt" ist eine musikalische Hommage, zu der sich Benoby sowie das eingespielte Team rund um den Erfolgsproduzenten Nico Rebscher (Nico Santos "Rooftop", Zoe Wees "Girls Like Us", Alice Merton "No Roots" u. v. m.) und den mehrfachen GEMA-Autoren-preisgewinner Sera Finale, die Musikproduktion MOKOH Music, DDB Berlin sowie die Handwerksorganisationen zusammengefunden haben. Als Partner für die Veröffentlichung konnte Sony Music Germany gewonnen werden.

Der Song ist ab dem 10. September über alle gängigen Musikplattformen (https://BenobyDH.lnk.to/WasfuerimmerbleibtDH) zugänglich und auf YouTube (https://www.youtube.com/user/dashandwerk ) verfügbar. Der Live-Auftritt von Benoby zum Tag des Handwerks kann am 18.09.21 ab 21 Uhr per Live-Stream (https://youtu.be/I5m0P14Z0QM ) verfolgt werden.

Bild- und Audiomaterial für Ihre Berichterstattung zum Song finden Sie hier.

