GetSteps bei "Die Höhle der Löwen"

- Online-Anbieter für maßgefertigte Einlagen bei "Die Höhle der Löwen" - Sie bieten 10 Prozent an ihrem Unternehmen für 500.000 Euro - Ausstrahlung am 22.03 um 20:15 Uhr bei Vox

GetSteps ist ein Online-Anbieter für maßgefertigte Schuheinlagen. Das Berliner Start-Up arbeitet unter der Führung von Annik Wolf & Vincent Hoursch seit der Gründung 2019 daran, die eingestaubte Branche zu revolutionieren.

Einlagen online - wie geht das? Die beiden Ex-Unternehmensberater:innen setzen auf einen modernen Online-Shop und ein innovatives Abdruckset. Dieses ermöglicht es die Fußabdrücke ganz einfach Zuhause zu nehmen. Ein Team aus erfahrenen Orthopädieschuhmachermeister:innen fertigt anschließend jedes Paar individuell in der eigenen Berliner Produktion. Nun geben die Gründer:innen ihre Teilnahme an der TV Show "Die Höhle der Löwen" bekannt. Ihr Auftritt ist Teil der ersten Episode aus der neunten Staffel der Erfolgsshow.

Um ihre Vertriebsstruktur zu erweitern benötigen die beiden 500.000 Euro und bieten dafür zehn Prozent ihrer Unternehmensanteile. Wegen seiner Kontakte in die Gesundheits- und Versicherungsbranche wäre Carsten Maschmeyer der favorisierte Investor. Das noch junge Unternehmen GetSteps ruft mit einer Bewertung von 5 Millionen also eine für die Löwen vergleichsweise hohe Bewertung auf. Werden Maschmeyer oder einer der anderen Löwen zu diesen Konditionen den nächsten Schritt mit den Berliner:innen gehen? Die Antwort gibt es in der Erstausstrahlung am kommenden Montag, 22.03, um 20:15 Uhr bei Vox.

