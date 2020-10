miet24

Langzeitmiete für Autos immer beliebter trotz Abwärtstrend der Branche

Vom Zulieferer über den Hersteller hin zum Verkäufer setzt die Corona-Pandemie der bereits geschwächten Automobilbranche noch zusätzlich zu - die Langzeitmiete hingegen kann weiteres Wachstum verzeichnen

Entgegen dem Negativtrend der Automobilbranche, der sich im Zuge der Corona-Pandemie noch verschärft, verbucht einer der weltweit größten Marktplätze für Mietartikel, miet24, im Geschäftsbereich Langzeitmiete für Autos ein Wachstum von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Wir haben die Bedürfnisse nach maximaler Flexibilität im Automobilbereich und die hohen Erwartungen an den Kundenservice früh antizipiert und unser Geschäftsmodell durch die Langzeitmiete für Autos erweitert. Besonders in Zeiten ökonomischer Unsicherheit, wie wir sie derzeit durch die Corona-Pandemie erleben, ist ein flexibles Fahrzeugangebot wie unseres mit absoluter Kostenkontrolle besonders attraktiv - das zeigen auch unsere Zahlen", so Gunter Wakulat, Geschäftsführer von miet24. Das Portal hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der führenden Anbieter für Langzeitmiete von Premiumfahrzeugen für Unternehmenskunden in Deutschland etabliert.

Das Angebot auf miet24 reicht vom klassischen Touring Mittelklassewagen über Multivans bis zum Luxus-SUV. Vermietet werden zur Langzeitmiete ausschließlich Neuwagen: "Wir bieten unter anderem Marken wie Volvo oder Land Rover an, am beliebtesten sind aber deutsche Automarken wie BMW, Mercedes oder Audi", erklärt Wakulat. "Unsere Langzeitmieter sind überwiegend Geschäftsführer und Unternehmer, denen Kauf oder Leasing zu viel Kapital bindet, zu unflexibel ist oder schlichtweg zu lange dauert. Unsere Fahrzeuge sind in der Regel sehr kurzfristig verfügbar. Wir bieten eine flexible, verlässliche und vor allem kostentransparente Alternative."

miet24 berechnet weder Anmeldegebühren noch Schlussraten, in der Monatsmiete sind bis zu 4.000 Freikilometer pro Monat sowie Versicherungen, Steuern und sämtliche Wartungen enthalten, der Kunde übernimmt lediglich das Tanken. Zudem wird den Interessenten ein persönlicher Berater zur Seite gestellt, welcher bei der Auswahl und Konfiguration des Fahrzeugs hilft. Das Auto wird dem Kunden schließlich direkt vor die Haustür geliefert und nach Ablauf der Mietdauer wieder abgeholt.

miet24.de ist mit 1,8 Millionen Mietartikeln in 23 Haupt- und über 2.000 Unterkategorien einer der weltweit größten Marktplätze für Mietartikel im Internet. Das Portfolio umfasst ein umfangreiches Angebot - vom Bügeleisen über Helikopter hin zu diversen Dienstleistungen. Das Portal ist zudem der führende Anbieter für Langzeitmiete von Autos in Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie www.miet24.de.

