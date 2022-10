BürgschaftsBank Berlin

"Success in Berlin" mit Keanu Reeves im Licht aus Berlin-Tempelhof

BürgschaftsBank Berlin und TV Berlin stellen innovativen Scheinwerferhersteller vor

Berlin (ots)

Wenn Scheinwerfer ausnahmsweise selbst im Scheinwerferlicht stehen, muss es sich um ganz besondere Exemplare handeln. Bei den Beleuchtungskörpern des Berliner Unternehmens Sumolight ist das der Fall. Im letzten Matrix-Film "The Matrix Resurrections" beleuchten sie nicht nur das Set, sondern sind sogar im Film selbst zu sehen. Die Regisseurin hatte sich von den sechseckigen Lampen inspirieren lassen und sie für die Actionszenen mit den Motorrädern einfach mit ins Bild genommen.

Sumolight trifft auch auf George Clooney

"Wir befinden uns in einer Formel-1-Situation der Beleuchtungsindustrie", sagt Geschäftsführer Tim Zur und erklärt die drei Stärken seines Unternehmens Sumolight: "Wir finden sehr gute Nischen, die gleichzeitig groß sind. Wir haben ein junges, innovatives Ingenieurteam, das Technologien zusammensetzt, die noch nie so kombiniert wurden, wobei wir an die physischen Grenzen der Leistungsfähigkeit der Scheinwerfer gehen. Und drittens haben wir ein offenes Ohr für Beleuchter und ein Gespür für Marktwünsche." Die Referenzen sprechen für sich: Die neue Star-Wars-Serie "Obi-Wan Kenobi", die Serie "House Of The Dragon", "Babylon Berlin" und der Film "The Midnight Sky" mit George Clooney sind nur einige von vielen weiteren weltbekannten Produktionen.

Schnell eroberte das Berliner Unternehmen Los Angeles, London und den Rest der Welt

Sumolight ist eine junge Firma, und für junge Firmen ist es auf dem gesättigten internationalen Beleuchtungsmarkt nicht einfach. Doch Sumolight schaffte es schnell in die großen Produktionen in Los Angeles, in London und im Rest der Welt, natürlich auch in die der Babelsberger Filmstudios. Überall spielt die virtuelle Produktion eine immer größere Rolle. "In den hochkomplexen Systemen lassen sich die neuen Scheinwerfer immer enger integrieren. Unsere neuen Scheinwerfer können Videosignale verarbeiten, Datenströme, die auf dem LED Volume gezeigt werden, in eigene Lichtbefehle umwandeln und für das Set umwandeln. So etwas ist ganz neu", erläutert Zur.

"Man arbeitet ja nicht mehr mit Scheinwerfern, die man an- und ausknipst, sondern mit hybriden Display-Beleuchtungssystemen, die in alle anderen Systeme am Set integriert werden können. Das ist ein ganz großer Schritt für alle Unternehmen, und wir sind da relativ weit vorne."

Software für Lichtsteuerung so einfach wie eine PowerPoint-Präsentation

Michael Scholtalbers, bei Sumolight für die Software-Entwicklung zuständig, versetzt sich in die Lage der Anwender, die nicht IT studiert haben oder programmieren können. "Ich höre gut zu, was die Gaffer brauchen." Gaffer nennt man in der Filmbranche die Oberbeleuchter, die die Lichtcrew zusammenstellen. "Ich glaube, es einfacher und logischer zu schaffen als andere. Es soll so einfach sein wie eine PowerPoint-Präsentation. Warum soll eine Software, mit der man Licht steuert, komplexer sein?" Scholtalbers' Stärke ist es, komplizierte Dinge einfach zu machen.

Sascha Jazbinsek - er ist für die technologische Umsetzung der Innovationen zuständig und konstruiert die mechanischen Komponenten - sagt mit Stolz: "Wir haben das erste Produkt auf dem Markt, dessen Vorteile in Bezug auf Lichtqualität und Kompatibilität die Virtual Production Studios erkannt haben. Es gibt noch kein Unternehmen, das das so gut kann wie wir."

Bürgschaftsbank setzt Vertrauen in den Unternehmer und finanziert Wachstum

Steffen Hartung, Geschäftsführer der BürgschaftsBank Berlin (BBB), sieht in Sumolight "ein Aushängeschild für unser Geschäft". Die Funktion von Sumolight sei technologisch nicht immer so einfach zu durchdringen, aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht habe die BBB großes Vertrauen in den Unternehmer. Das Vertrauen hebt auch Hans Witkowski hervor. Der Berater für mittelständische Unternehmen und Gründungsvorhaben bei der BBB hatte 2019 den ersten Kontakt zu Sumolight und konnte zügig eine Kreditsicherheit in Form einer Bürgschaft bereitstellen.

Seither hat sich das Engagement intensiviert: "Da bei Sumolight weitere Produktgruppen hinzugekommen sind, haben wir gerne weiter finanziert." Sumolight bewege sich ganz klar im oberen Segment der Filmbeleuchtungstechnik und habe einen sehr speziellen internationalen Kundenkreis. Witkowski ist überzeugt, dass die Filmwirtschaft langfristig immer ein integraler Bestandteil der Unterhaltungsindustrie bleibe. "Wir haben keine Sorge, dass der Markt schwach werden könnte - im Gegenteil, die Filmindustrie hat aufgrund der Corona-Krise einen Produktionsrückstau, an dem Sumolight partizipieren kann."

TV Berlin sendet die jüngste Ausgabe der Serie "SUCCESS in BERLIN - Das Magazin der Bürgschaftsbank" am Samstag, dem 15. Oktober 2022, um 21:40 Uhr. Anschließend wird der Beitrag mehrmals wiederholt und auch im YouTube-Kanal "Success in Berlin" zu sehen sein.

Hintergrund

Die BürgschaftsBank Berlin (BBB) und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg (MBG) bieten als neutrale Partner Bürgschaften und Beteiligungskapital an, wo Sicherheiten fehlen und Eigenkapital knapp ist. Über das Finanzierungsportal der Bürgschaftsbanken finanzierungsportal.ermoeglicher.de können sich junge sowie etablierte Unternehmen bei der Strukturierung ihrer Finanzierung helfen lassen, um sie dann gemeinsam mit der bestehenden oder zukünftigen Hausbank umzusetzen.

Nähere Informationen:

be.ermoeglicher.de

finanzierungsportal.ermoeglicher.de

https://sumolight.com/

