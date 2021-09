WPA

Sichere Rückbildungsgymnastik für zuhause bei Corona

Der Body der Mutter ist eine sich permanent verändernde und faszinierende Sache. Er verändert sich, um das wachsende Baby aufzunehmen, aber er spiegelt auch auf seine Art alles wider, was im Verlauf der Babybauchzeit geschehen ist: von morgendlicher Übelkeit, Stimmungsschwankungen oder geschwollenen Knöcheln bis hin zur Umstandskleidung - jede Periode der neun Monate hinterlässt Spuren in der Psyche und in der Haut!

Die Rückentwicklung nach der Babybauchzeit braucht Zeit, freilich auch Hilfestellung. Rückbildungsübungen unterstützen, den Beckenboden, den Babybauch und den vollständigen Body zu straffen. Ebenso unterstützen sie den Körper dabei, eine Rektusdiastase zu schließen, Inkontinenz zu verhindern und generell wieder an Ausdauer zu gewinnen. Damit Frauen sogar in der Corona-Zeit von der Stärke der Power Rückbildung einen Nutzen ziehen, bietet Hebamme Nadine Beermann ihre Fitnesskurse online an. In dem zwölfwöchigen Online-Kurs "Power Rückbildung nach Schwangerschaft" unterstützt die versierte Geburtshelferin Mütter dabei, ihren Körper nach der Schwangerschaft zu stärken und zu kräftigen.

Die allererste Phase mit einem Neugeborenen ist wie das Erleben von großen Umstellungen im eigenen Leib durch die Schwangerschaft. Eine Vielzahl Mütter erhalten nach der Geburt des Kindes nicht die Chance, ihre Fitness und Kondition aufzubauen, darum wollen sie diese Aussicht wieder haben, wenn es soweit ist. Andere suchen nach Übungen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu begünstigen oder möchten einige Kg an Körpergewicht verlieren. Ein guter Ersteinstieg gelingt mit Schwerpunkt auf die Rückbildung. Nadine Beermann hat ihre Rückbildungskurse für ein ungefährliches Workout aus der Hebammenpraxis ins Internet verlegt: Online bietet die vielgebuchte Hebamme, Mutter und Rückbildungscoach ihr außergewöhnliches Rückbildungs- und Beckenbodenprogramm für Muttis an. Im Laufe von zwölf Wochen erlernen Frauen Praxis-Übungen, welche sich leicht in den Tag einbauen lassen.

Als vollwertige Ausweichlösung zum Kursus in der örtlichen Hebammenpraxis bietet die Power Rückbildung nach Babybauchzeit speziell in Corona-Zeiten ein ungefährliches Programm für mehr Fitness und Gesundheit nach der Geburt des Babys. An Stelle "normaler" Sporteinheiten, die für frische Mamis oft noch nicht geeignet sind, bietet das Angebot Elemente wie Beckenbodentraining, Problemzonen Training, Konditions- und Fitnesstraining gerade für die Phase nach der Niederkunft. Selbst ein Spezialtraining gegen die Rektusdiastase ist in den Praxis-Übungen inkludiert. Ebenjenes Phänomen entsteht, wenn sich die beiden großen Muskelbänder der Bauchmuskulatur von dem sich ausdehnenden Uterus auseinandergedrückt werden. Genau dies kann die Muskeln insgesamt schwächen, zu Kreuzschmerzen und Problemen beim Heben und Tragen führen. Professionelle Techniken helfen Müttern, die Diastase zurückzubilden und Krankheitssymptome zu minimieren.

Als ausgebildete Hebamme, Rückbildungscoach und Mutter verfügt Nadine Beermann über ganz persönliche wie berufliche Kenntnisse in den Themengebieten Geburt und Rückbildung. Seit mehr als 2 Jahrzehnten begleitet sie Frauen durch die Zeit der Schwangerschaft, Entbindung und danach. Mit ihrem einzigartigen Online Rückbildungsprogramm ermöglicht sie es jetzt, orts- und zeitunabhängig die persönliche Kondition zu verbessern und sich mit dem "neuen" After-Baby-Body anzufreunden. Zahlreiche Kundinnen profitierten bereits von dem flexiblen Programm. Sie haben stets Zugriff auf den Kurs und können ihn in den Tagesablauf implementieren, wenn es aktuell möglich ist.

Den flexiblen Internet-Kurs verwenden Mamis auf PC und Laptop oder auf mobilen Geräten. Passende Fitnesspläne und Übungen sorgen für maximale Wirkung. Die Kosten für das 12-Wochen Programm übernehmen eine große Anzahl Krankenkassen freiwillig - hier macht es Sinn, nachzufragen.

Mehr Information, auch zum Themenkreis "Sichere Rückbildungsgymnastik für zuhause bei Corona", erhalten Sie auf http://nadine.bringtdichweiter.de/

