Kein Greenwashing in der Cloud

Green IT Cloud wird zur ökologischen Alternative zum konventionellen Rechenzentrum und verringert den ökologischen Fußabdruck ihrer Nutzer

Dortmund, Hannover, Hagen, Oberhausen, Hamburg, München, Herdecke (ots)

Klimaneutrale Cloud-Services - IT-Entscheider müssen umdenken

Die Digitalisierung bedroht das Klima, denn der Stromverbrauch für Rechenzentren steigt überproportional und wird mit zunehmenden Datenmengen weiter ansteigen. Die jüngst veröffentlichte Studie der EU-Kommission zeigt auf, dass der Energieverbrauch für Rechenzentren bis 2025 um 21 % wachsen wird - trotz der optimierten Energieeffizienz in Soft- und Hardware-Produkten.

Vor zehn Jahren lag der Anteil des Stromverbrauchs für Cloud-Dienste bei 10 %. Heute macht er bereits 35 % des Gesamtverbrauchs aus und soll bis 2025 auf einen Anteil von 60 % steigen. Mit dem Europäischen Grünen Deal will Europa bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent werden. Bis 2030 sollen daher klimaneutrale und nachhaltige Rechenzentren geschaffen und ein europaweites Cloud-Regelwerk entwickelt werden.

Damit rückt die Nutzung nachhaltiger IT-Technologien deutlich in den Fokus. Für IT-Verantwortliche wird grüne IT zur zentralen Komponente bei der Auswahl ihrer Rechenkapazitäten und IT-Infrastrukturen.

Um den steigenden Energiebedarf zu decken, dienen bereits umgesetzte Maßnahmen als aktuelle Best-Practice-Beispiele: Virtualisierung und optimierte Nutzung von Serverkapazitäten, Wiederverwendung von Wärme sowie effiziente Kühlungen, zum Beispiel unter Wasser.

Mit Blick auf die Versorgung ist vor allem der intelligente Einsatz erneuerbarer Energien ein wichtiger Baustein für den zukünftigen Betrieb klimaneutraler Rechenzentren.

Die GREEN IT Cloud - Der Verbraucher kommt zum Erzeuger

Mit der GREEN IT Cloud schafft das Systemhaus GREEN IT aus Dortmund so einen smarten Ansatz, um die Stromversorgung seiner Cloud-Dienste zu 100 % aus erneuerbaren Energien zu speisen. Software-as-a-Service-Anwendungen für E-Mail, Telefonie, Kollaboration und Cyber Security werden aus einem privaten Rechenzentrum betrieben, welches sich direkt im Turm einer Windkraftanlage (Windrad) befindet. Damit wird der benötigte Strom nicht nur zu 100 % aus Windenergie bezogen, sondern auch noch genau dort verbraucht, wo er erzeugt wird. Das macht die GREEN IT Cloud zur Zero-Emission-Lösung und gleichzeitig zur ökologischen Alternative für Server Housing.

Teure Transportwege entfallen, Abnehmer zahlen lediglich 15 Cent pro Kilowattstunde. Die Energie des Windes wird durch die Windenergieanlagen in elektrische Energie umgewandelt und ohne Umwege in die Rechenzentren gespeist. So entsteht eine nachhaltige und wirtschaftliche Stromerzeugung.

"Durch den Schritt in die GREEN IT Cloud profitieren unsere Kunden von einem überzeugenden Dreifachnutzen: Verbesserung der technischen Infrastruktur, Entlastung der Umwelt und gleichzeitig eine signifikante Reduktion der Kosten", so Fabien Schumacher, Cloud-Experte bei GREEN IT.

Ökologisch, performant, nachhaltig und sicher

Im Gegensatz zu konventionellen Rechenzentren werden für die GREEN IT Cloud vorhandene Gebäude genutzt. Windenergieanlagen bieten in ihrer bestehenden Architektur im Innenraum sehr viel Platz, der problemlos für IT-Installationen genutzt werden kann. In den massiven Turm der Anlage integriert, verspricht die ökologische Cloud-Lösung optimalen Schutz der Systeme vor natürlichen oder technischen Eingriffen wie Feuer, EMV-Störungen oder Zugriffen von Dritten. Energieeffiziente Server und Speichertechnologie helfen dabei, den Strom- und Kühlbedarf zusätzlich zu reduzieren und den Energieverbrauch weiter zu senken.

Das grüne Rechenzentrum ist als TÜV Tier III klassifiziert. Zusätzlich zu vom Standard geforderten Schutzmaßnahmen ist die GREEN IT Cloud an zwei unabhängige Netzbetreiber angebunden. So wird eine extrem hohe Ausfallsicherheit bis zu 99,98 % gewährleistet.

MVK Unternehmensberatung setzt auf IT-Services aus der Windkraftanlage

Als einer der ersten Kunden ist die MVK Unternehmensberatung aus Düsseldorf in die GREEN IT Cloud gezogen. Damit übernimmt das Unternehmen nicht nur Verantwortung für die Umwelt, sondern verfolgt auch ganz klare wirtschaftliche Ziele.

"Wir wollten in erster Linie unsere bestehenden Lösungen für IT, Telefonie und Druck zentralisieren, Berechtigungsklassen und Sicherheitskonzepte einführen und gleichzeitig an unseren einzelnen Standorten flexibel und skalierbar bleiben. Dafür ökologische Cloud-Services zu nutzen, die auch noch wirtschaftlich sinnvoll sind, war für uns ein extra Argument, um auf die GREEN IT Cloud zu setzen", erklärt Veit Kuhl, Geschäftsführer der MVK GmbH.

Implementiert wurden ein umfassendes IT-Konzept mit zwei redundanten Systemen für Telefonie, einem zentralen Server für das Druckmanagement sowie Microsoft-Office-365-Diensten und weitere Software- und Sicherheitslösungen für Firewall, Mailarchivierung und -verschlüsselung für alle heutigen und zukünftigen Standorte der MVK Unternehmensgruppe.

"Als IT-Dienstleister mit dem Vorteil der hauseigenen GREEN IT Cloud konnten wir Entwicklung, Migration sowie die Bereitstellung der Cloud-Dienste für die MVK zu 100 % eigenständig umsetzen", erklärt Dennis Mengede, Niederlassungsleiter GREEN IT Oberhausen. "Anders als man vielleicht meinen würde, ist grüne IT nicht gleich teuer. Kunden wie die MVK profitieren durch den Einsatz energieeffizienter Systeme und die GREEN IT Cloud-Services von einem niedrigeren Energieverbrauch - ganz abgesehen von einer deutlich besseren Umweltbilanz."

Nur ein gesunder Planet bietet Europa Zukunft

Angebote wie die GREEN IT Cloud sind maßgebend für die Erreichung des angestrebten klimaneutralen Kontinents bis 2050.

Nachhaltig orientierte Unternehmen können mit gutem Beispiel vorangehen und schon heute ihren Beitrag leisten - durch die Nutzung von grünen Cloud-Services aus der Windkraftanlage.



Die GREEN IT mit Standorten in Dortmund, Herdecke, Hagen, Oberhausen, Hannover sowie technischen Stützpunkten in Hamburg und München ist das erste grüne Systemhaus, das Ökonomie und Ökologie miteinander verbindet. Als herstellerunabhängiger IT- und Printing-Dienstleister bereitet das Unternehmen seine Kunden auf den digitalen Wandel vor, steht ihnen als Partner mit breitem Know-how mit Rat und Tat zur Seite und kümmert sich um die Optimierung ihrer Prozesse durch den Einsatz intelligenter IT- und Printprodukte.

MVK GmbH Unternehmensberatungsgesellschaft

Als zertifizierte Datenschutzbeauftragte und Datenschutzauditoren berät die MVK Unternehmen, Verbände oder Vereine bei der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG n. F.). Als Datenschutzexperte unterstützt das Team bei der Umsetzung der DSGVO in Unternehmen und schult alle Anwender. Wenn Unternehmen externe Dienstleister - sogenannte Auftragsverarbeiter - beschäftigen, berät die MVK als Datenschutzauditor und überwacht die Einhaltung des Datenschutzes bei den jeweiligen externen Partnern.

Zudem ist die MVK Fördermittelexperte für förderfähige Projekte im Hinblick auf IT-Sicherheit, Datenschutz, Digitalisierungsvorhaben und digitale Markterschließung. Das Beratungsunternehmen ist sowohl für das Förderprogramm "go-digital" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie als auch für "Digital Jetzt - Investitionsförderung für KMU" autorisiert.

Quelle Studie EU-Kommission:

European Commission, final study report "Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market", ISBN 978-92-76-17584-1

