Deutsches Institut für Ideen- und Innovationsmanagement GmbH

Verleihung des Deutschen Ideenmanagement Preises 2021

Kempten (ots)

Der Deutsche Ideenmanagement Preis zeichnet Unternehmen und Personen aus, die Vorbildcharakter im Ideenmanagement haben. Der bundesweite Wettbewerb ist die höchste Auszeichnung im Ideenmanagement in Deutschland und wird beurteilt von einer unabhängigen Fachjury aus Wissenschaft und Praxis. Dabei sind die Bewertungskriterien mit den Zielen der Agenda 2030 verknüpft.

Mit der Verleihung des Deutschen Ideenmanagement Preises möchte das Deutsche Institut für Ideen- und Innovationsmanagement Ideengeber, Führungs- und Nachwuchskräfte fördern, die eine ideenreiche Unternehmenskultur leben. Dabei ist es das Ziel, den Stellenwert des Ideenmanagements in den Unternehmen zu heben sowie die Reputation der ausgezeichneten Unternehmen bei Kunden und Partnern zu erhöhen. Zudem wird die Arbeitgebermarke gegenüber Bewerbern und Nachwuchskräften gestärkt, indem die Bedeutung der gelebten Mitarbeiterbeteiligung unterstrichen wird.

Die Gewinner des Deutschen Ideenmanagement Preises 2021 stehen fest. In insgesamt acht Kategorien wurden Preisträger für ihre herausragenden Leistungen im Ideenmanagement geehrt. Alle Gewinnerunternehmen im Überblick:

Ideenmanagement

Das "Beste Ideenmanagement", sowie die "Beste Ideen-Kampagne" sind Kategorien, die sich an die Ideenmanager selbst richten. Mit ihrem gesamten Konzept und ihrem Erfolg, oder mit einer einzelnen Kampagne, die sich in den Bewertungskategorien "Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit, Ausstrahlung und Anwendbarkeit, Innovationsgrad, Zukunftsfähigkeit und Relevanz zum Thema" besonders hervorgetan hat.

Bestes Ideenmanagement:

Platz 1: BASF SE

Platz 2: Westnetz GmbH

Viessmann Climate Solutions SE

Beste Ideen-Kampagne:

Platz 1: VDM Metals Holding

Platz 2: Germany Trade and Invest (GTAI)

Platz 3: SAP Next-Gen

Ideen und Ideenmanagement-Beteiligte

In dieser Kategorie werden besonders erfolgreiche Ideen-Einreicher und Führungskräfte geehrt. Dadurch soll Personen, die sich besonders im und für das Ideenmanagement engagieren, eine Bühne gegeben werden, um die Wertschätzung und Sichtbarkeit für sie zu erhöhen.

Beste Idee in Produktion und Technik:

Platz 1: MTU Maintenance Hannover GmbH

Platz 2: JUMO GmbH & Co. KG

Platz 3: STEAG GmbH

Beste Ideen in Verwaltung und Dienstleistung:

Platz 1: Berliner Wasserbetriebe AöR

Platz 2: SWM Services GmbH

Platz 3: Universitätsklinikum Köln

Beste Idee in Arbeitssicherheit und Gesundheit in der Arbeit:

Platz 1: Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG, Coburg

Deutsche Telekom Geschäftskunden-Vertrieb GmbH

Platz 2: DEHN INSTATEC

Beste Führungskraft:

Platz 1: DB Regio AG

Platz 2: K+S Minerals and Agriculture GmbH

Nachwuchsförderung

Die Förderung des unternehmerischen Nachwuchses liegt dem Deutschen Institut für Ideen- und Innovationsmanagement wie auch dem Schirmherrn der Initiative "Ideen machen Zukunft" besonders am Herzen. Deshalb wird auch hier die Bühne des Deutschen Ideenmanagement Preises all denjenigen Auszubildenden und Studenten/Promovierenden geöffnet, die sich mit ihren Ideen und wissenschaftlichen Arbeiten erfolgreich einbringen.

Beste Azubi Idee:

Platz 1: JUMO GmbH & Co.KG

Platz 2: Diebold Nixdorf

Platz 3: Diebold Nixdorf

Beste studentische Arbeit im Ideenmanagement:

Platz 1: Stefanie Kührer, TU München

Platz 2: Tim Schwirtlich, Roche Diagnostics

Platz 3: Valentin Werner, Roche Diagnostics

Mit dem Deutschen Ideenmanagement Preis zeichnet das Deutsche Institut für Ideen- und Innovationsmanagement unter der Schirmherrschaft der Top-Management Initiative "Ideen machen Zukunft" Unternehmen mit Vorbildcharakter im Ideenmanagement aus.

Die Auszeichnung erfolgt im Rahmen vom Deutschlandkongress Ideenmanagement, dem bundeswieten Lern- und Netzwerkknotenpunkt für Ideenmanager, BVW- und KVP-Beauftragten aus Konzernen, Mittelstand und dem öffentlichen Dienst. Das diesjährige Schwerpunktthema "Veränderung und Transformation" wurde mit inspirierenden Keynotes, Best Practice Erfahrungsberichten aus einer Vielzahl von Unternehmen und Branchen sowie einer interaktiven Community in verschiedensten Online-Formaten erlebbar.

Am ersten Abend des Kongresses findet die feierliche Verleihung normalerweise als Gala-Veranstaltung statt. In diesem Jahr musste wie auch schon im letzten Jahr auf eine Online-Verleihung ausgewichen werden. Dabei kamen sowohl die Preisträger, als auch Vorgesetzte und Geschäftsführer mit Statements, Video-Botschaften und Kurzinterviews zu Wort und auch für Online-Zuschauer wurden die ausgezeichneten Ideen anschaulich erlebbar. Für die Ausgezeichneten und das Publikum wurde deutlich: Wo sich eine gute Idee mit förderlichen Rahmenbedingungen und dem Willen zum Durchhalten und Umsetzen paart, da ist auch die Corona-Krise mit ihren veränderten Arbeitsbedingungen kein Hemmnis. Es wurden viele Ziele erreicht, wertvolle Ideen umgesetzt, Menschen mit Ideenmanagement am Unternehmenserfolg beteiligt.

Deutscher Ideenmanagement Preis und die Agenda 2030

Ideenmanagement zahlt in vielfältiger Weise auf die 17 Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (SDGs) ein, insbesondere in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, hochwertige Bildung, bezahlbare und saubere Energie, Innovation, nachhaltige Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz. Indem Ideen ganz bewusst für erneuerbare Energien, für den Zugang zu Wissen, für nachhaltige Produktionen gesammelt, gesichert und umgesetzt werden, wird die Agenda 2030 aus den Organisationen heraus durch ein erfolgreiches Ideenmanagement gestärkt.

Ausrichter: Das Deutsche Institut für Ideen- und Innovationsmanagement

Das Deutsche Institut ist Partner für innovationsorientierte Unternehmens- und Mitarbeiterentwicklung. Es ist in dieser Funktion ganzheitlicher Partner für die strategische, partizipative und innovative Gestaltung von Unternehmen, insbesondere für Ideenmanagement, Partizipatives Innovations- und Nachhaltigkeitsmanagement.

Es verleiht einmal jährlich den Deutschen Ideenmanagement Preis für herausragende Leistungen im Ideenmanagement, berät, begleitet und zertifiziert Organisationen, trainiert Mitarbeitende und Führungskräfte, gestaltet Netzwerkknotenpunkte wie den Deutschlandkongress Ideenmanagement und ist Qualitätsanbieter für Weiterbildungen, auch in Kooperation mit Hochschulen.

Schirmherr: Top-Management Initiative "Ideen machen Zukunft"

"Ideen machen Zukunft" ist eine Initiative des Top-Managements deutscher Unternehmen zur Förderung des Ideenmanagements in Wirtschaft und Verwaltung, seit 2007 unter wechselnder Schirmherrschaft von Unternehmen wie Audi, DHL, Fraport, K+S, RWE, LVM Versicherung, VBG - Ihre gesetzliche Unfallversicherung. Aktuell ist Michael Schönbeck, Senior Director Manufacturing von Diebold Nixdorf in Paderborn Schirmherr von "Ideen machen Zukunft". "Ideenmanagement und Führung gehören zusammen" ist eine seiner zentralen Überzeugungen.

Mehr Informationen finden Sie unter https://www.ideen.institute/presse und unter https://www.zentrum-ideenmanagement.de/ideenmangement-gewinner

Original-Content von: Deutsches Institut für Ideen- und Innovationsmanagement GmbH, übermittelt durch news aktuell