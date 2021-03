ONYGO

ONYGO macht sich mit einer mutigen Kampagne und einer besonderen Petition zum Weltfrauentag für Gleichberechtigung stark

Bild-Infos

Download

Düsseldorf, Hamburg, Mainz, München, Saarbrücken und Stuttgart (ots)

Am 8. März möchte ONYGO die Frauen mit einer ganz besonderen Petition empowern: Der Weltfrauentag soll in ganz Deutschland zum offiziellen Feiertag werden. Um für Unterstützung zu werben, fährt ONYGO mit einem Lithomobil sechs große deutsche Städte an: Düsseldorf, Hamburg, Mainz, München, Saarbrücken und Stuttgart. Bekannte Unterstützerin der Petition ist Influencerin und Unternehmerin Diana zur Löwen, die auch Teil der neuen "More Power to You"- Kampagne von ONYGO ist.

More Power to You - die Kampagne: Was würdest du 24 Stunden ohne Männer machen? Zum Weltfrauentag am 8. März stellt ONYGO diese Frage ganz bewusst. Denn was im ersten Moment vielleicht banal klingt, zeigt in den Antworten auf powervolle Weise, wie sehr der Alltag für Frauen immer noch von Ungleichheit geprägt ist. Abends die Abkürzung durch den Park nehmen? Jederzeit anziehen, was man möchte? Ohne mulmiges Gefühl alleine an einer Gruppe von Männern vorbeigehen? Für die meisten Frauen undenkbar. Die Kraft der Frage und ihrer Antworten liegt darin, diese Missstände zu benennen und bewusst zu machen - um sie gemeinsam verändern zu können.

Die ONYGO Kampagne feiert die gefühlte und gelebte Power von Frauen. Mit Frauen, die sich der Mission der Marke verbunden fühlen: Diana zur Löwen, Tracy Bonsu, Rola Hinterbichler, Wendy Kesicki, Sadé Itani, Regisseurin Jen Krause - vor und hinter der Kamera - sowie Jana Fischer und Teresa Mayer von These Girls. Der Spot visualisiert ihre inspirierende Stärke und positive Kraft. Eine zweite Ebene gibt den Bildern durch die gehörten Antworten auf die oben gestellte Frage einen neuen Kontext, Tiefe und Kontrast. "Wir Frauen sollten uns auf unsere Stärken konzentrieren und gleichzeitig benennen, was sie untergräbt. Das bringt die Kampagne sehr gut rüber", so Diana zur Löwen, Influencerin und Unternehmerin aus Berlin.

ONYGO feiert Female Power: Empowerment bedeutet für ONYGO die Aktivierung der Power, die schon da ist und das Zelebrieren dieser Kraft, die in jeder Frau steckt. Was ist die persönliche Power von Diana zur Löwen? "Optimismus und Durchhaltevermögen", sagt sie. "Ich habe sie aktiviert, indem ich immer das Positive in allem sehe, auch in Niederlagen. Probleme betrachte ich als Chancen."Female Power ist nicht nur das zentrale Thema unserer neuen Kampagne, sondern fest im Kern der Marke ONYGO verankert", so Arne Züll von ONYGO. "Darum sind wir nicht nur eine Plattform für Mode und Style, sondern auch eine inklusive und diverse Community, die zusammenhält, sich gegenseitig inspiriert, motiviert und aktiviert."

Feminismus fordert gleiche Rechte. Angesichts der nach wie vor existierenden Ungleichheiten, hat er heute genauso viel Relevanz und Wichtigkeit wie von jeher. Dass der Begriff Feminist:in dabei noch immer so viele Menschen triggert, macht diese Tatsache umso deutlicher. Darum ist das Wort Feminist so natürlich in die Female Power Kampagne von ONYGO eingebunden wie es das auch in unserer Gesellschaft sein sollte.

Für alle, die das stolz auf der Brust tragen möchten, ist der Statement Hoodie aus dem Spot voraussichtlich ab dem 08. März bei ONYGO erhältlich. Preis: 34,99 Euro. Der gesamte Erlös des Hoodies wird an UN Women gespendet - die Einheit der Vereinten Nationen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und für die Stärkung von Frauen und Mädchen einsetzt.

ÜBER ONYGO Community. Style. Culture. ONYGO sieht sich nicht nur als Fashion und Footwear Retailer, sondern auch als Plattform für Empowerment. Die deutsche Firma will Frauen über ihre diverse und kuratierte Auswahl an Sneakern, Schuhen und Apparel hinaus inspirieren, bestätigen und miteinander verbinden. Brands wie Nike, adidas, Dr. Martens, Vans, Puma, Calvin Klein und Levi's bis hin zur ONYGO Eigenmarke sind dabei die Tools, die es ermöglichen, dem eigenen Stil und jeder Facette authentisch Ausdruck zu verleihen. Shoppen ist bei ONYGO sowohl online auf onygo.com möglich, wie auch in den 21 Stores deutschlandweit.

Video zur Kampagne und Bildmaterial

Original-Content von: ONYGO, übermittelt durch news aktuell