Kaizen Betano

Fans erwarten Torfestival im "Klassiker"

München (ots)

Vor dem entscheidenden Top-Spiel am Samstagabend in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern zeigen die Daten von Betano, der Online-Wett- und Gaming-Plattform von Kaizen Gaming, ein deutliches Vertrauen bei den signifikanten Wetteinsätzen in den amtierenden deutschen Meister.

Während die reine Anzahl der platzierten Wetten fast ausgeglichen ist - 47 % setzen auf Bayern, 40 % auf Dortmund - offenbart die Analyse der Wetteinsätze eine klare Tendenz: Der Umsatz, der auf einen Sieg des FC Bayern gesetzt wird, ist viermal höher als der für einen Sieg von Dortmund.

Obwohl die Stimmung zum Ausgang des Spiels geteilt ist, setzt die Mehrheit bei den umsatzstarken Wetten darauf, dass der FC Bayern seine Führung im Titelrennen ausbauen wird.

Die Daten spiegeln auch den Respekt der Fans vor der "Gelben Wand" und der Heimstärke des BVB wider. In der Kategorie "Doppelte Chance" zeigt ein Trend, dass viele Fans ihre Wetten mit der Auswahl "Sieg Dortmund oder Unentschieden" absichern. Das ist weniger ein Zeichen mangelnden Vertrauens in die Münchner, sondern unterstreicht vielmehr die Wahrnehmung und den Stellenwert dieses Spiels. Das Aufeinandertreffen am Samstagabend wird als die ultimative Herausforderung für die Bayern und ihre treffsichere Offensive wahrgenommen.

Betano-Nutzer stellen sich auch auf eine torreiche Begegnung ein. Während einige Fans auf ein knappes 2:2 oder 3:1 tippen, spekuliert ein beachtlicher Teil der umsatzstarken Wetter auf eine souveräne Machtdemonstration der Gastmannschaft.

