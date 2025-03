Sky Deutschland

Die Heimat des Motorsports: Sky Sport baut sein marktführendes Motorsport-Angebot mit der FIA World Rally Championship weiter aus

Unterföhring

Die Partnerschaft mit der Rallye-Weltmeisterschaft WRC gilt ab sofort und beinhaltet die Übertragungsrechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz über alle Verbreitungswege für die kommenden Jahren

Bereits ab dem heutigen Donnerstag ab 11:00 Uhr können Fans bei der legendären Rally Safari in Kenia erstmals live mitfiebern

Hans Gabbe: "Nach der Formel 1 und der MotoGP ist mit der WRC bei Sky Sport ab sofort auch die dritte wichtige Säule des Motorsports Teil des Angebots von Sky Sport."

Motorsportfans können bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live dabei sein sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 20. März 2025 - Sky Sport erweitert sein Motorsportprogramm und wird ab sofort auch die Königsklasse des Rallyesports live präsentieren. Nach der Formel 1 als höchste Rennserie des Formelsports und der MotoGP als die beste Rennserie der Welt auf zwei Rädern hat sich Sky Sport nun auch umfangreiche Übertragungsrechte an der FIA World Rally Championship (WRC) für die kommenden Jahre gesichert. Damit können Fans künftig die gesamte Vielfalt des Motorsports an einem Ort erleben.

Sky Sport wird ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz über alle Verbreitungswege regelmäßig live von der besten Rallyeserie der Welt berichten. Bereits ab dem heutigen Donnerstag um 11:00 Uhr können Fans bei der legendären Rally Safari erstmals live mitfiebern. Die Veranstaltung in Kenia ist die dritte von 14 Rallyes der Saison 2025, in deren Rahmen insgesamt rund 60 Prüfungen für die TV-Übertragungen produziert werden. Sky Sport überträgt den Großteil davon live, die übrigen zeitversetzt in voller Länge - alle deutsch kommentiert von WRC-Kommentator Christian Glück. Zum Abschluss wird jede Rallye in einem einstündigen Highlight-Magazin zusammengefasst.

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky: "Nach der Formel 1 und der MotoGP ist mit der WRC ab sofort auch die dritte wichtige Säule des Motorsports Teil des Angebots von Sky Sport. Die Königsklasse des Rallyesports ist ein Garant für spektakuläre Bilder und wird die Fans begeistern. Damit baut Sky Sport seinen Status als 'Heimat des Motorsports' weiter aus."

Philipp Männer, Senior Director Media Rights - WRC Promoter GmbH: "Wir freuen uns sehr, Sky Deutschland als neuen WRC Broadcaster begrüßen zu dürfen. Somit ist für die deutschen Motosportfans neben der Formel 1 und der MotoGP nun auch die WRC bei einem Anbieter verfügbar. Und es könnte wohl kaum einen besseren Auftakt für dieses Angebot geben als die legendäre Safari Rally Kenya, die bereits heute an den Start geht."

Darüber hinaus wird Sky Sport die WRC auch in Form von News- und Clip-Rechten begleiten und außerdem auch von der European Rally Championship (ERC) berichten, in der dieses Jahr unter anderem Jos Verstappen - Vater des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen - als Neuling an den Start gehen wird.

Die Safari Rally in Kenia bei Sky Sport:

Donnerstag:

11:00 - 12:00 Uhr: SS1: Super Special Kasrani live auf Sky Sport Mix

Samstag:

7:30 - 8:30 Uhr: SS12: Elmenteita 1 live auf Sky Sport Mix

16:30 - 17:30 Uhr: SS15: Elmenteita 2 zeitversetzt auf Sky Sport Mix

Sonntag:

7:00 - 8:00 Uhr: SS18: Hell's Gate 1 live auf Sky Sport Mix

12:00 - 13:30 Uhr: SS21: Hell's Gate 2 Wolf Power Stage live auf Sky Sport Mix

Dienstag:

18:15 - 19:15 Uhr: die Highlights auf Sky Sport Mix

Motorsport bei Sky Sport

2025 wird Sky Sport insgesamt über 1.000 Stunden Live-Racing aus den besten Motorsport-Serien der Welt präsentieren. Neben der WRC wird Sky Sport alle 24 Grand-Prix-Wochenenden der Formel 1 und alle 22 Grand-Prix-Wochenenden der MotoGP samt sämtlicher Rahmenrennen live übertragen. Außerdem zeigt Sky Sport unter auch alle Rennen der IndyCar Series live sowie zahlreiche weiteren Motorsport-Serien.

