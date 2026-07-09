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Biogena-Gründer Dr. Albert Schmidbauer im Podcast DUP Business Talk: "Gesundheit wird zum Investment der Zukunft"

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Hamburg (ots)

Gesundheit ist längst mehr als ein medizinisches Thema, sie entwickelt sich zu einem der spannendsten Wachstumsmärkte Europas. Im aktuellen Podcast DUP Business Talk spricht Biogena-Gründer und CEO Dr. Albert Schmidbauer mit Gastgeber Jens de Buhr erstmals ausführlich über die Hintergründe des geplanten Börsengangs seines Unternehmens, den Aufbau einer internationalen Gesundheitsmarke und die wirtschaftliche Bedeutung von Prävention und Longevity.

Im Gespräch zeichnet Schmidbauer seinen Weg vom Pionier eines damals kaum beachteten Marktes bis zum international erfolgreichen Unternehmer nach. Seine zentrale Überzeugung: Das Gesundheitssystem müsse den Fokus stärker auf Prävention statt ausschließlich auf die Behandlung von Krankheiten legen. "Ich wollte nicht warten, bis Menschen krank werden. Mich hat immer die Frage interessiert: Warum beschäftigen wir uns nicht früher damit, was der Körper braucht, um gesund und leistungsfähig zu bleiben?", sagt Schmidbauer im DUP Business Talk.

Biogena zählt heute zu den führenden europäischen Anbietern im Bereich Mikronährstoffe, Prävention und Gesundheitskompetenz. Das Unternehmen betreut nach eigenen Angaben rund eine Million Kundinnen und Kunden in 70 Ländern und bereitet aktuell den Gang an den Direct Market Plus der Wiener Börse vor. Ziel der Kapitalmaßnahme ist es, bis zu 25 Millionen Euro für das weitere Wachstum einzuwerben. Einen breiten Raum nimmt im Podcast auch die aktuelle Kapitalmarktstrategie ein. Mit der Aktienemission möchte Biogena nicht nur Kapital für weiteres Wachstum gewinnen, sondern die eigene Community an der Entwicklung des Unternehmens beteiligen.

"Es geht um mehr als Kapital. Es geht auch um Zugehörigkeit. Um eine Gemeinschaft, die an dasselbe Thema glaubt: Gesundheit als Zukunft", erklärt Schmidbauer. Dabei verbindet der Unternehmer zwei Perspektiven, die bislang selten gemeinsam betrachtet werden: das Investment in die eigene Gesundheit und das Investment in Unternehmen, die vom Megatrend Prävention profitieren. "Gesundheit wird künftig noch stärker als Vermögenswert verstanden - nicht nur finanziell, sondern als Lebenskapital", so Schmidbauer.

Neben den wirtschaftlichen Perspektiven spricht der Biogena-Gründer offen über unternehmerische Rückschläge, den Wert von Beharrlichkeit, seinen bewussten Verzicht auf einen "Plan B" sowie über die Bedeutung von Vertrauen als entscheidendem Erfolgsfaktor im Gesundheitsmarkt. Inspiration fand er dabei unter anderem in der Konsequenz und Zielstrebigkeit von Arnold Schwarzenegger - weniger als Prominenter denn als Unternehmerpersönlichkeit mit außergewöhnlicher Disziplin.

Gastgeber Jens de Buhr ordnet das Gespräch als Beispiel für einen grundlegenden Wandel ein: Gesundheit entwickelt sich zunehmend vom individuellen Lebensthema zum wirtschaftlichen Zukunftsmarkt - mit Auswirkungen auf Unternehmertum, Kapitalmärkte und Gesellschaft.

Der DUP Business Talk mit Dr. Albert Schmidbauer ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube oder über DUP-magazin.de/biogena verfügbar.

Über Biogena

Biogena wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Salzburg. Das Unternehmen entwickelt Mikronährstoffpräparate sowie Angebote rund um Diagnostik, Prävention und Longevity. Für das Geschäftsjahr 2024/25 weist Biogena einen Umsatz von 124,9 Millionen Euro bei einem EBITDA von 19,1 Millionen Euro aus. Der geplante Börsengang sieht eine Unternehmensbewertung von rund 450 Millionen Euro vor.

Über DUP UNTERNEHMER

Die Plattform DUP UNTERNEHMER gehört mit seinen Onlineauftritten sowie der gleichnamigen Printpublikation zu den führenden Wirtschaftsmedien für Unternehmerinnen und Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Das Magazin berichtet über Zukunftstechnologien, Innovation, Management und Mittelstand. Herausgeberin ist die ehemalige Bundeswirtschafts- und Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.

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