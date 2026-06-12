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Söder rechnet mit Deutschland ab: Wir brauchen wieder Helden statt Neid!

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Nürnberg (ots)

Deutschland verliert an Tempo. Deutschland verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Und Markus Söder macht beim BIG BANG Nürnberg Management Summit klar: So kann es nicht weitergehen!

Der Ministerpräsident fordert eine harte Reformagenda für Deutschland - mit vier klaren Punkten:

1. Sozialstaat umbauen!

Rente, Gesundheit, Sozialabgaben: Alles müsse wieder auf ein Maß gebracht werden, das Arbeit und Leistung nicht erdrückt. Ziel: Die Belastung durch Sozialversicherungen dauerhaft begrenzen.

2. Bürokratie runter!

Deutschland erstickt in Regeln, Formularen und Verfahren. Söder verweist auf Bayern: Dort sei vorgemacht worden, wie man Vorschriften abbaut und Tempo macht.

3. Steuern senken!

Unternehmen und Personengesellschaften sollen spürbar entlastet werden. Die Botschaft: Wer investiert, wer Arbeitsplätze schafft, wer Wachstum bringt, darf nicht bestraft werden.

4. Hightech statt Stillstand!

Söder setzt auf Forschung, Start-ups, Universitäten und neue Technologien. Sein Vorbild: Bayerns Hightech-Agenda mit Milliardeninvestitionen, neuen Gründungen und starken Standorten in München und Nürnberg.

Seine zentrale Botschaft: Deutschland muss Leistung wieder feiern!

Nicht Unternehmer unter Generalverdacht stellen. Nicht Forscher und Gründer kleinreden. Nicht Manager und Mittelstand als Problem behandeln. Sondern als das, was sie sind: Menschen, die Wohlstand schaffen.

Söder warnt vor einer Kultur der Neiddebatte. Zu oft werde Erfolg misstrauisch betrachtet, statt ihn als Antrieb für das ganze Land zu begreifen.

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