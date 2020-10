BB RADIO

Wir wollen "Danke" sagen - BB RADIO und Lotto Brandenburg suchen zum achten Mal in Folge die "HörerHelden 2020"

Potsdam (ots)

Drei BB RADIO-Awards für die stillen Helden des Alltags / Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke übernimmt erneut Schirmherrschaft und übergibt Sonderpreis / Empfang in der Staatskanzlei

Jede gute Tat stärkt unsere Gesellschaft: Nirgendwo in Deutschland haben die Menschen das so verinnerlicht wie bei uns in Brandenburg! Unter dem Motto "Die BB RADIO-HörerHelden 2020 - aus der Region für die Region!" sucht BB RADIO, die "private Nummer 1" in Brandenburg, auch in diesem Jahr wieder die Menschen, die mit viel Engagement und Leidenschaft uneigennützig Herausragendes für die Gesellschaft leisten. Gemeinsam mit Lotto Brandenburg ruft der Sender seine Hörer auf, ihre Favoriten für den "HörerHelden Award 2020" zu nominieren.

Die Awards werden in den Kategorien "Sport", "Soziales Engagement" sowie "Kinder und Zukunft" verliehen und sind mit je 1.000 EUR dotiert. Zusätzlich vergibt Ministerpräsident Dietmar Woidke erneut einen Sonderpreis, mit dem das ehrenamtliche Engagement eines Vereins oder Projektes prämiert werden soll.

Unter bbradio.de können ab sofort bis zum 20. November 2020 Vorschläge eingereicht werden. Wer sind die "Helden des Alltags" in unserem Land? Hörer schlagen ihre Kandidaten vor und erzählen von deren außergewöhnlichen Leistungen. Gerade in diesem herausfordernden Jahr haben Tausende Brandenburger selbstlos Übermenschliches geleistet und ihr riesiges ehrenamtliches Engagement für die "Menschen von nebenan" wird auch noch auf Monate hinaus besonders dringend erforderlich sein. Jeder dritte Brandenburger gibt seine Zeit und steckt seine Kraft ins Ehrenamt, das sind fast 850.000! Und noch nie war das so wichtig wie in diesem Jahr!

Die Senderjury unter Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten wählt unter allen Vorschlägen vier Preisträger aus, die mit den Titeln "BB RADIO HörerHeld 2020" bzw. "Sonderpreis des Ministerpräsidenten" geehrt werden. In diesem Jahr wird es etwas ganz Besonderes geben: Die BB RADIO-Morgenshow-Moderatoren Alex Purrucker, Clara Himmel und Maiki werden sich als Laudatoren höchstpersönlich auf den Weg zu den "BB RADIO-HörerHelden 2020" begeben und sie vor Ort - an ihrem Arbeits- oder Ehrenamtsplatz - auszeichnen und alle Preisträger werden von Ministerpräsident Dietmar Woidke am 4. Dezember 2020 zum Empfang in die Staatskanzlei eingeladen.

"Dieses Land und seine Menschen sind großartig!", so BB RADIO-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott. "Ich freue mich, dass wir gerade in diesem Jahr wieder gemeinsam mit unserem Partner Lotto Brandenburg das riesige bürgerschaftliche Engagement der Menschen in unserem Land ehren. Ich bin überzeugt: Wir hätten die gigantischen Herausforderungen in diesem Jahr nicht so gut geschafft, gäbe es diese Menschen nicht. Ihnen wollen wir ,Danke' sagen. Wir haben den ,Schulterschluss' in schwierigen Zeiten erfolgreich gemeistert und es hat sich wieder gezeigt, wie stark der Zusammenhalt in unserem Land ist. 'Die BB RADIO-HörerHelden' wurden vor acht Jahren aus der Taufe gehoben und ich bin sehr stolz auf dieses ,Original' einer Helden-Ehrung der ganz besonderen Art."

