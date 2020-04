BB RADIO

Die BB RADIO-Chef-Show mit Ministerpräsident Dietmar Woidke

Ostern ist Chefsache - das große Dankeschön im Radio

Potsdam (ots)

Die Chefs übernehmen, die Mitarbeiter bleiben zu Hause! Ostersonntag und -montag, von 8:00 bis 18:00 Uhr gibt's die wohl außergewöhnlichste Oster-Show in BB LAND: Programmdirektor Tim Torno, Musikchef Bernhard Hiller, Nachrichtenchef Arne Pallokat und Chefredakteur Jens Herrmann übernehmen nonstop die Feiertagssendungen. Und Ostermontag wird Brandenburgs Chef, Ministerpräsident Dietmar Woidke, höchstpersönlich von 15:00 bis 17:00 Uhr seinen Oster-Einsatz im Studio leisten.

Die letzten Wochen sind für alle eine einzige Ausnahmesituation! Bundesweite Kontaktsperren wegen des Corona-Virus, das soziale Miteinander besteht größtenteils aus Abstand halten - auch quer durch die Familien. Doch Krankenhaus- und Pflegepersonal, Menschen, die sich um unsere Versorgung kümmern, Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, viele Freiwillige ... und auch die Mitarbeiter von BB RADIO sorgen dafür, dass wir auch in Krisen eine echt funktionierende Gemeinschaft sind.

Zeit für ein großes Dankeschön der BB RADIO-Programmführung. Zwei Tage lang moderieren sie für die Menschen im Land - und die Moderatoren haben frei. Spontane Talks mit den Hörern, nonstop Musikwünsche erfüllen und jede Stunde den Dank eines Chefs aus BB LAND einfangen. Ob Bürgermeister, Ortsvorsteher, Klinik- oder Supermarkt-Chef ... sie alle bekommen die Chance, sich bei ihren Mitmenschen zu bedanken. Als Highlight wird Ostermontag Brandenburgs Chef Dietmar Woidke die Regler bei BB RADIO hochschieben und von 15:00 bis 17:00 Uhr seine Oster-Show fahren.

"Ostern ist einfach in diesem Jahr Chefsache", so Programmdirektor Tim Torno. Neben unserem ganz persönlichen Dank an unsere Mitarbeiter, die in den letzten Wochen alles gegeben haben, um die perfekte Mischung aus Information und Unterhaltung auf die Beine zu stellen, möchten wir mit unserem Einsatz ALLEN Helfern in diesen dramatischen Zeiten ein großes Danke sagen. Jetzt werden WIR unser Bestes geben!"

Pressekontakt:

BB RADIO Kerstin Stooff Presse- /Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0331 / 74 40-371 * Fax: 0331 / 74 40-372 * E-Mail:

k.stooff@bbradio.de

Funk: 0171 / 865 22 51

Original-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuell