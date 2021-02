App Radar Software GmbH

App Radar übernimmt TheTool um seine Marktposition in Europa zu stärken und weiter auszubauen

Graz (ots)

Österreichisches Unternehmen für App Marketing akquiriert spanischen Mitbewerber und finalisiert die erste Übernahme der Firmengeschichte.

Das App Marketing Unternehmen App Radar übernimmt den spanischen Konkurrenten TheTool. Mit diesem Asset-Deal baut App Radar seine Marktposition in Europa weiter aus und bietet durch die Integration seinen Kunden neue Möglichkeiten und Features für die erfolgreiche Vermarktung ihrer mobilen Apps.

Mit dem SaaS-Tool und dazugehörigen Managed Services von App Radar optimieren Kunden aus 160 Ländern wie Rovio Entertainment, Wargaming und DEGIRO ihre organische und bezahlte Nutzergewinnung. Die spanische Software TheTool ist auf die Analyse und Interpretation von App Marketing Daten spezialisiert und die über 400 Kunden werden von App Radar übernommen.

Die Übernahme durch App Radar ist die Konsequenz eines zweijährigen schnellen Wachstums und jährlicher Umsatzverdopplung sowie einer rasante Entwicklung des gesamten App Marktes. Laut dem Market Intelligence Unternehmen AppAnnie, ist der App Markt mit einem Quartalsumsatz von $31,9 Milliarden (Ende 2020) größer als jemals zuvor. Andere Übernahmen, z.B. der Kauf von Adjust durch Applovin ($1 Milliarde) und hohe Investments (Blackstone investiert $400 Millionen in LiftOff) fördern die Entwicklung des gesamten Ökosystems rund um Mobile Marketing.

Thomas Kriebernegg, CEO und Co-Founder von App Radar sagt: “Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von App Radar. Durch sie verbessern wir nicht nur unsere Marktposition, sondern können unseren Kunden eine noch bessere und umfangreichere Lösung bieten.”

“Die App Analyse Features von TheTool sind ein wichtiges Puzzleteil um unseren Kunden ein ganzheitliches Produkt für sämtliche Aspekte des App Marketings zu bieten. Die Übernahme ist lediglich ein erster Schritt in die richtige Richtung. Dank unserer kontinuierlichen Produktentwicklung werden wir unser Produktportfolio immer wieder an die Bedürfnisse unserer Nutzer anpassen und durch die Expansion unseres Europageschäfts, mit Schwerpunkt Deutschland und Großbritannien, auch in Zukunft weiterhin auf Wachstum setzen.”

Über App Radar

App Radar ist ein führendes österreichisches Unternehmen und Anbieter für App Marketing, gegründet 2015 von Thomas Kriebernegg und Christian Janesch und geführt von Thomas Kriebernegg und Silvio Peruci. App Radar spezialisiert sich auf das Wachstum und Optimierung organischer sowie bezahlter Nutzergewinnung und bietet Kunden ein differenziertes Lösungsportfolio für ihr App Marketing. Erfolgreiche Unternehmen wie iTranslate, Kolibri Games, Wargaming, DEGIRO und Rovio Entertainment können selbstständig oder mit der Unterstützung von Experten, das Wachstum ihrer Apps noch weiter beschleunigen.

App Radar wird durch Österreichs führendes VC Netzwerk eQventure unterstützt.

Original-Content von: App Radar Software GmbH, übermittelt durch news aktuell