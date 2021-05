SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbH

Weltweiter Vertrieb der neuen Dampfsterilisatoren & Reinigungs- und Desinfektionsgeräte der Firma SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbH an Klinik, Praxis und Labor

Hamburg (ots)

SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbH bietet weltweit ein außergewöhnliches Produkt-Portfolio mit sehr innovativen medizin- und labortechnischen Geräten an:

Dampfsterilisatoren, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Dampfdesinfektionsanlagen, Großraum RDG’s, Pflegekombinationen, Steckbeckenspüler, Autoklaven, Laborspülmaschinen, Medizinische Funktionsmöbel, Medizinische Abfallbehandlung, OP-Tische, OP-Leuchten, Chargendokumentation, Validierung und Zubehör.

PASHION IN HEALTH

Das können wir richtig gut … Herstellung, Vertrieb und Service!

ÜBER UNS

Als Hersteller von Dampfsterilisatoren, Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Pflegekombinationen, Edelstahlmöbeln sowie Anlagen zur Behandlung von medizinischen Abfällen beliefern wir weltweit Kliniken und Labore mit unserer Medizin- und Labortechnologie. An unseren Produktionsstandorten in Deutschland und Italien sind insgesamt mehr als 120 hochqualifizierte Mitarbeiter tätig.

Eine korrekte Bedarfsermittlung und das Erstellen von Planungsvorschlägen sind ein absolutes Muss. Die fachkompetente Projektbegleitung bis zur Installation und Inbetriebnahme gehören ebenso dazu, wie der Kundendienst, der sich nahtlos anschließt. Mit unseren Lösungen erhalten Sie nicht nur technisch ausgereifte Systeme, sondern auch die Sicherheit, dass Sie einen professionellen Partner haben, der sich um Ihre reibungslosen Funktionsabläufe kümmert.

Ein wichtiger Schlüssel für unseren langjährigen Erfolg und unsere Akzeptanz im Markt ist dabei, die Qualität, Betriebssicherheit und Funktionalität im Tagesbetrieb zu gewährleisten und diese Merkmale auch mit Aspekten der Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen.

In diesem Zusammenhang steht Ihnen beispielsweise ein Team von über 20 Service-Technikern an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag, mit einem europaweiten Sofort-Service zur Verfügung.

