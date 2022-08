ARD Audiothek

Neue SWR3 Podcast-Reihe sorgt für prominente Freundschaften

Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" ab 10. August auf SWR3.de und in der ARD Audiothek / Erstes Duo: Ina Müller und Moritz Neumeier

Im neuen SWR3-Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit", der am 10. August 2022 startet, treffen jeden Mittwoch vier Wochen lang zwei prominente Persönlichkeiten aufeinander - mit dem Versuch, Freunde zu werden. Nicht immer passen die Paare auf den ersten Blick zusammen. Doch sie lernen sich im Podcast kennen, diskutieren, spielen miteinander und müssen verschiedene Aufgaben meistern. Ob sie nach den vier gemeinsamen Podcasts miteinander befreundet bleiben, entscheidet sich dann in der letzten Folge. Musiker und Dichter Max Richard Lessmann schreibt und liest für jedes Promi-Duo poetische Vorstellungstexte, so dass die Hörer:innen mitraten können, wer das nächste Podcast-Paar sein wird. Den Auftakt machen Musikerin und Moderatorin Ina Müller und Comedian Moritz Neumeier. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt. "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

