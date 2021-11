ARD Audiothek

ARD Kinderradionacht deckt Geheimnisse auf

Köln (ots)

"Psst ... geheim!" heißt es am Freitag den 26. November 2021 in der ARD Kinderradionacht. Von 20:05 bis 1:00 Uhr wird das Radio zum Lagerfeuer, wo Kinder spannende Geschichten verfolgen können, selbst Geheimnisse lüften, beim Mitmachhörspiel mitfiebern oder zu den Hits der Kinderradionacht tanzen. Zu hören ist das geheimnisvolle Programm zeitgleich in ganz Deutschland - im Radio und im Internet.

Wie im vergangenen Jahr findet die Hörparty wegen der Pandemie in der Familie und mit engsten Freund:innen statt. "Die Live-Interviews mit den Kindern klingen dann zwar etwas ruhiger als aus vollen Klassenzimmern und Büchereien, aber der Spaß ist trotzdem groß", sagt Andreas Blendin, stellvertretender Leiter der Programmgruppe "Kinder und Familie" im WDR, der federführend für die Radionacht ist.

Auf der Internetseite kinderradionacht.de gibt es ausführliche Informationen sowie das Begleitheft. Darin finden kleine Geheimagent:innen Deko- und Verkleidungstipps, leckere Geheimrezepte, Rätsel, Spiele und vieles mehr. Auf der Seite steht auch das Plakat und der Flyer zum Download zur Verfügung. Außerdem kann man sich hier zum Newsletter anmelden oder den Kinderradionacht-Song anhören: "Mitternacht" von Gorilla Club. Zum Mitsingen und -spielen gibt es sogar den Text und die Noten als Download. Auch Nachrichten an die Kinderradionacht-Einsatzzentrale kann man hier schreiben. Das endgültige Programm der Kinderradionacht bleibt bis zum Tag der Sendung geheim, dann ist es ebenfalls auf der Internetseite zu finden.

ARD Kinderradionacht "Psst ... geheim!"

Freitag 26.11.2021, 20:05-1:00 Uhr bei BR für Kinder, hr2 kultur, MDR Tweens, NDR Mikado / NDR 2, radiobremen Zebra Vier, rrb Ohrenbär, SR1 Domino SWR Spielraum und WDR 5 KiRaKa.

Alle Infos, Downloads und mehr: www.kinderradionacht.de

