ARDMediathek.de/ Kultur NEWSLETTER / Kultur-Tipps für Juni 25

Mutter

Doku

Anke Engelke widmet sich in diesem Film dem komplexen Thema Mutterschaft und erzählt von Freude und Zweifel, Macht und Ohnmacht, Wut und Liebe. Die Grundlage für den Film ist dokumentarischer Natur: Acht Frauen zwischen 30 und 75 geben Auskunft über ihr Leben und das Muttersein.

Das Holocaust-Denkmal Berlin · Die Entstehung eines Mahnmals

DOKU-Serie

Am 1. April 2003 war es so weit. Der Bau des "Holocaust-Denkmals" wurde begonnen. Der Architekt Peter Eisenman führt uns über das leere Feld mitten in Berlin. Er ist zufrieden. Die Stelen werden besichtigt, Peter Eisenman entscheidet sich für eine mit Graffitischutz, obwohl er nicht glaubt, dass man den braucht. Aber dann das Entsetzen: Der Graffitischutz stammt von der Firma Degussa, deren Vorgängerfirma im Dritten Reich Zyklon B geliefert hat, das Gas, mit dem über eine Million Juden vor allem in Auschwitz umgebracht wurden. Was tun? Den Bau des Mahnmals stoppen? Eine neue Ausschreibung initiieren? Das ganze Projekt scheint auf der Kippe zu stehen.

Karl Schmidt-Rottluff · Leidenschaft und Rebellion

Er war ein Rebell mit dem Pinsel und der Farbe: Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) gehört zu den prägenden Figuren des Expressionismus. Die Dokumentation taucht in das Leben und Schaffen dieses Malers ein und zeigt, warum seine Werke bis heute faszinieren. Schmidt-Rottluff, Mitbegründer der Künstlergruppe "Die Brücke", inspiriert vom Fauvismus in Frankreich, befreit die Farbe von ihrer abbildenden Funktion - seine leuchtenden, ungebändigten Werke sind Ausdruck purer Emotion, Spiegel innerer Seelenzustände. Doch was trieb ihn an? Wie beeinflussten politische Umbrüche sein Schaffen? Und wie zeigt sich dies in seinen Bildern?

Dichtung und Wahrheit - Wie HipHop nach Deutschland kam

Dokuserie

Azad, Sido, Moses Pelham, Haftbefehl, Sabrina Setlur, Liz und viele mehr erzählen, wer sie zu dem gemacht hat, was sie sind und was es bedeutet HipHop zu leben. Durch sie konnte sich Deutschrap in den vergangenen vier Jahrzehnten zum erfolgreichsten Musikgenre Deutschlands entwickeln. Erzählt vom Who is Who der Szene - exklusiv in einer Dokuserie!

Tipps aus der ARD Audiothek

ESC Update

Neue Folgen - Jetzt Podcast anhören!

Seit 1956 ist der Eurovision Song Contest aus dem Fernsehprogramm nicht mehr wegzudenken und für viele Fans eine absolute Herzensangelegenheit. Über 1.500 Acts standen schon auf der großen Bühne - und mindestens genauso viele Geschichten hat der Wettbewerb hervorgebracht. In ESC Update sind die Journalisten Thomas Mohr und Marcel Stober immer nah dran am Geschehen und an den Künstlern, Entscheidern und Experten für das Gestern, Heute und Morgen der größten Musikshow des Planeten.

Die Billie Eilish Story

Düster und doch so zart - Billie Eilish ist beides. Sängerin LEA und Popkultur-Expertin Gizem Celik beleuchten in "Die Billie Eilish Story", wie aus der "Profi-Teenagerin" ein Megastar unserer Zeit wurde.

Fanta Vier Forever, Baby!?!

Mit "Die Da" wurden Die Fantastischen Vier quasi über Nacht zu Popstars und sind seither eine feste Größe in der deutschen Musikgeschichte. Der Musik-Doku-Podcast erzählt die Geschichte der Fanta Vier von ihren Anfängen bis heute und geht der Frage nach, warum die Band seit 35 Jahren zusammen und immer noch erfolgreich ist - trotz zahlreicher Krisen und Herausforderungen.

Stolpertexte

Hans, Jenny, Helen, Ludwig, Werner, Leo, Gerdy - sieben Namen, sieben individuelle Geschichten. Doch sie verbindet eines: Sie wurden in der NS-Zeit als Jüdinnen und Juden verfolgt, vertrieben, verloren ihre Familien und geliebte Menschen. In "Stolpertexte", basierend auf dem gleichnamigen Projekt des Leo Baeck Instituts (LBI), begeben sich junge und renommierte Autorinnen und Autoren auf die Spuren dieser Menschen. Anhand von Tagebucheinträgen, überlieferten Erinnerungen und zeitgeschichtlichen Dokumenten aus den Sammlungen des Instituts. Wie haben sie gelebt, was waren ihre Träume, Hoffnungen? Im Podcast bekommen diese Menschen ihre Stimme zurück und erzählen von Liebe, Heimweh, (Un-)Gerechtigkeit und Terror.

