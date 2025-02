ARD Mediathek - Die Highlights im März 2025

ARD Mediathek

Ghosts (WDR) Comedy-Serie, Deutschland 2025 (6 x 25 Min.) Ab 7. März 2025 | für zwölf Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 13. März 2025 | ab 20:15 Uhr | ONE Das junge Paar Emma (Cristina do Rego) und Felix (Benito Bause) erbt ein altes Herrenhaus, das sie in ein Hotel verwandeln wollen. Was sie nicht ahnen: Sie bewohnen das Haus nicht alleine. Als Emma nach einem Unfall plötzlich Geister sehen kann, eskaliert die Situation. Ihre unerwarteten Mitbewohnerinnen und Mitbewohner stammen aus verschiedenen Epochen und bringen das Leben des frisch eingezogenen Paares ordentlich durcheinander: allen voran der Neandertaler Urs (Jan van Weyde), der römische Legionär Claudius (Max Giermann), die Gräfin Adelheid (Antje Widdra), die feministische Magd Griet (Meltem Kaptan), der Versicherungsvertreter Joachim (Sebastian Schwarz), die harmoniebedürftige Lehrerin Svenni (Sina Tkotsch) und der liebeshungrige Dichter Friedrich (Alexander Khuon). Bin ich schön?, Staffel 2 (NDR) Doku-Serie, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.) Ab 27. März 2025 | für 24 Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 31. März und 7. April 2025 | NDR Fernsehen Die zweite Staffel der erfolgreichen Doku-Serie erzählt ganz persönliche Geschichten über Schönheits-Eingriffe. In authentischen Reportage-Strecken begleitet sie vier Protagonistinnen, die sich mit ihrem Aussehen und ihrer Identität auseinandersetzen. Es geht unter anderem um Gesichts-Feminisierung, die Abnehmspritze und die Rekonstruktion von Bauch und Brust nach einer schiefgegangenen OP. Einspruch, Schatz! - Überraschungsgäste (ARD Degeto Film) Fernsehfilm, Deutschland 2024 (90 Min.) Ab 21. März 2025 | für drei Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 21. März 2025 | 20:15 Uhr | Das Erste Zweisamkeit geht am besten ohne die anderen. Das erleben ChrisTine Urspruch und Wolfram Grandezka als Frischverliebte im dritten Film der Eva-Schatz-Reihe: Als die Titelheldin mit ihrem Vater bei ihrem Partner und dessen Familie einziehen muss, führt der Chaosfaktor des Drei-Generationen-Wohnens zum ersten Beziehungstief. Natürlich lässt sich die Daueroptimistin davon nicht runterziehen. Auch beruflich zeigt die idealistische Anwältin ihr Kämpferherz und versucht, eine Betrugsmasche zu vereiteln. Die Witwe Uschi Förster (Steffi Kühnert) steht nach einem Psychiatrieaufenthalt vor dem Nichts: Ohne ihr Wissen hat der gerichtlich bestellte Betreuer Herr Wiese (Marc Ben Puch) ihr Häuschen samt Inventar verkauft! Eva schmiedet einen grenzwertigen Plan: Sie möchte Wiese reinlegen, damit Uschi wenigstens ihr Geld zurückbekommt. Die nächsten Filme der Reihe: "Einspruch, Schatz! - Kassensturz" | ab 28. März 2025 | in der ARD Mediathek. "Einspruch, Schatz! - Schwesterherz" | ab 4. April 2025 | in der ARD Mediathek. Weltspiegel Doku: Magic Mushrooms gegen Depressionen (SWR) Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.) Ab 2. März 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: n.n. | Das Erste Tausende pilgern jedes Jahr ins Dörfchen San José del Pacifco im mexikanischen Hochland. Hippies, Esoteriker und Neugierige suchen den ultimativen Pilz-Trip. Hier ist der Rausch geduldet, weil die 'Magic Mushrooms' zur indigenen Kultur gehören. Doch auch im Rest der Welt erleben die Pilze derzeit ein Comeback. Der halluzinogene Wirkstoff Psilocybin ist zur Lifestyle-Droge geworden, die gestressten Menschen Entspannung verspricht. Gelegentliche Berichte über Horrortrips bremsen den "Run" auf die Pilze nicht. Aber auch die Wissenschaft interessiert sich für den Wirkstoff. Fast euphorisch sind die Hoffnungen. Denn Psilocybin soll Depression und Angststörungen heilen können. Hoffnung besonders für die, bei denen bisherige Medikamente nicht wirken. Y-Kollektiv (SWR/BR/Radio Bremen) Reportagen, Deutschland 2025 (20-45 Min.) Immer montags | für 24 Monate | in der ARD Mediathek Ab 3. März 2025: Y-Kollektiv+ Frau aufm Bau (SWR) Theoretisch können Frauen heutzutage alles werden. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. In bestimmten Berufen sind immer noch fast ausschließlich Männer unterwegs - besonders im Handwerk und auf dem Bau. Warum ist das so? Reporterin Elisa Luzius hat sich auf Spurensuche begeben und mit Frauen gesprochen, die sich in der Branche behaupten. Sie trifft auf Vorurteile, aber auch auf überraschende Karrierewege. Ab 10. März 2025: Generation Checkpoint im Westjordanland (BR) Im Schatten des Gazakrieges steigt auch die Kriegsgefahr in der Westbank. Denn seit dem 7. Oktober hat sich die Situation dort noch weiter verschärft - und sie betrifft das besonders: die palästinensische Jugend vor Ort. Aufgewachsen hinter Zaun und Mauer, ist ihr Alltag geprägt von Kontrollen, Militäreinsätzen und den Bildern des Krieges in Gaza. Dazu kommen mangelnde wirtschaftliche Perspektiven. Was macht das mit einer Generation, fragt ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann. Ab 17. März 2025: Feeding - Toxisch auf TikTok (AT) (Radio Bremen) Was ist das für eine Welt, in der Frauen öffentlich gemästet werden und Männer Geld dafür bezahlen zuzuschauen? Clips davon finden sich zu Tausenden in den sozialen Medien, insbesondere auf TikTok. "Feederism" hat es von einer Underground-Sexualpraktik in eine dunkle Ecke des Netzes geschafft, in der Frauenhass und Fetisch aufeinandertreffen. KI-verändert zu "GiantCaro", macht Reporterin Caro von der Groeben einen Selbstversuch auf einer Website für Feeder und tritt in Kontakt mit der Community. Crunch - Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie (SWR) Dokumentarfilm, Deutschland 2025 (90 Min.) Ab 4. März 2025 | für 12 Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 27. März 2025 | SWR Fernsehen "Grand Theft Auto", "The Witcher", "Fifa": Videospiele sind das größte Unterhaltungsmedium der Welt, größer als Film und Musik zusammen. Für diesen Erfolg sind vor allem sogenannte Triple-A-Spiele verantwortlich - teuer produzierte Blockbuster, deren Macher:innen unter enormem Erfolgsdruck stehen. Ein Druck, der Konsequenzen für die Arbeitsbedingungen hat. "Crunch" erzählt von den Opfern dieser Branche, von der systematischen Ausbeutung dieser Industrie und einer männerdominierten Welt, in der sexuelle Übergriffe zum Alltag gehören. Host und Journalist Khesrau Behroz blickt hinter die Kulissen und zeigt, wie eine Industrie, die Träume verkauft, für viele zum Albtraum wird. Vollbild: Botox-Boom - Das geheime Geschäft von Beauty-Ketten (SWR) Reportage, Deutschland 2025 (30 Min.) Ab 12. März 2025 | für 12 Monate | in der ARD Mediathek Botox boomt derzeit in Deutschland. Viele - besonders junge Menschen - lassen sich ihre Falten im Gesicht früh behandeln. Manche sind durch ihre Schönheitsideale auf Instagram oder TikTok inspiriert, andere wollen vorsorgen und möglichst lange jung aussehen. Anders als früher scheint Botox kein Tabu mehr zu sein. Das Business mit der Schönheit ist groß, viele wollen mitverdienen. So bieten auf Social Media auch Beauty-Salons oder Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker Botox-Behandlungen an. Doch das ist illegal, denn Botox darf in Deutschland nur von Ärztinnen und Ärzten verabreicht werden. "Vollbild" besucht undercover Botox-Studios in heimischen Wohnzimmern: Gibt es hier tatsächlich illegale, aber günstige Botox-Behandlungen? Und wie weit gehen die Anbieter? Werden sie sogar Minderjährige mit Botox behandeln? Alle vier Wochen geht das junge Investigativformat "Vollbild" einem Versprechen aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft auf den Grund. Marzahn Mon Amour (ARD Degeto Film) Mini-Serie, Deutschland 2025 (6 x 30 Min.) Ab 14. März 2025 | für 3 Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 21. März 2025 | ab 23:50 Uhr | Das Erste Eine Schriftstellerin heuert als Fußpflegerin an - und erfährt nun Geschichten, die das Leben schreibt und ihr Selbstbild verändern. Bei Kathi (Jördis Triebel) läuft es gerade nicht rund. Ihr Mann Heiko (Holger Bülow) ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und es gibt nicht genug Schreibaufträge, um ihre Tochter Lilly (Maja Bons) und sich selbst als Autorin über Wasser zu halten. Kathi braucht einen Plan B für ihre Karriere und bewirbt sich im Kosmetiksalon um die Ecke. Die pragmatische Inhaberin Jenny (Yvonne Yung Hee Bormann) und ihre launische Kollegin, das Künstlerseelchen Lulu (Deborah Kaufmann) engagieren die frisch ausgebildete Fußpflegerin Kathi. Dort erlebt sie nicht nur die Schwierigkeiten, den Salon über Wasser zu halten, sondern trifft auf die sehr unterschiedlichen Lebenswelten ihrer Marzahner Kund:innen. FAKT: Corona - Die Pandemie der Spaltung (MDR) Reportage (30 Min.) Ab 15. März 2025 | für 12 Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 18. März 2025 | 21:45 Uhr | Das Erste Vor fünf Jahren begann sich das Coronavirus von Wuhan aus zu verbreiten. Erst in China. Bald über die ganze Welt. Über zwei Jahre lang lebten die Menschen im Ausnahmezustand - mit Abstandsregelungen, Kontaktverboten und Lockdowns. Je länger die Pandemie dauerte, desto härter wurde der Streit um die Angemessenheit dieser Maßnahmen geführt, nicht nur in der Politik oder der Wissenschaft, sondern auch in Familien oder Freundeskreisen. Es entstand ein tiefer Riss in der Gesellschaft. "Team Vorsicht" gegen "Team Freiheit", Gegeneinander statt Miteinander. Fünf Jahre nach Ausbruch der Pandemie wirkt diese Polarisierung noch immer nach. Die Dokumentation beleuchtet unterschiedliche Perspektiven auf diese Zeit und fordert eine stärkere Aufarbeitung ein. Mein Körper. Mein Adrenalin. Actionhormon und Lebensretter (BR) Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.) Ab 17. März 2025 | für 5 Jahre | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 17. März 2025 | 22:50 Uhr | Das Erste Adrenalin ist ein wahres "Wundermittel", ohne das die Menschheit wohl nicht bis heute überlebt hätte: In Stresssituationen wird es innerhalb von Millisekunden im Körper ausgeschüttet und hilft, schnell auf Bedrohungen zu reagieren. In der Steinzeit war das die Begegnung mit dem Säbelzahntiger. Der Adrenalinspiegel kann aber auch durch psychischen Stress in die Höhe schnellen: beruflicher Druck, finanzielle Sorgen oder zwischenmenschliche Konflikte. Die menschliche Sucht nach Extremen hat eine Menge Freizeitaktivitäten hervorgebracht, die einen Adrenalinkick erzeugen und das Hormon zu einem begehrten "Genussmittel" machen. ARD Wissen trifft einen der besten Freestyle-Motocross-Fahrer der Welt sowie eine junge Fallschirmjägerin und begleitet einen Anästhesisten auf der Intensivstation, wo Adrenalin als lebensnotwendiges Medikament eingesetzt wird. Generation Wohnkrise - Made by Lohnt sich das? (BR/HR) Doku-Reihe, Deutschland 2025 (4 x 45 Min.) Ab 19. März 2025 | für 5 Jahre | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 6. und 13. April 2025 | 20:15 Uhr | HR Fernsehen Wie wollen wir wohnen? Können wir uns noch etwas Eigenes leisten? Der deutsche Immobilienmarkt stellt eine ganze Generation vor große Herausforderungen. Das Team des erfolgreichen YouTube-Kanals "Lohnt sich das?" in Kooperation mit den Wirtschaftsredaktionen von HR und BR hat Menschen gefunden, die ganz offen darüber sprechen, was die Entscheidung Immobilie für ihr Vermögen bedeutet. Für die wichtigsten Immobasics zu den Themen Kaufen, Mieten, Investieren und Erben meldet sich außerdem "Die Sendung mit der Maus"-Moderator Ralph Caspers aus einem etwas angestaubten Kellerbüro der ARD. Unter Orcas (NDR) Dokumentation, Deutschland 2025 (54 Min.) Ab 22. März 2025 | für 24 Monate | in der ARD Mediathek Orcas - majestätisch, hochintelligent und furchterregend. Die großen Meeressäuger polarisieren wie kaum ein anderes Tier auf dem Planeten. Sind sie nun erbarmungslose Jäger oder faszinierende Familienwesen? Die preisgekrönte Unterwasserkamerafrau Christina Karliczek Skoglund wagt sich nach "Geister der Arktis" mitten "Unter Orcas", in die vielfach noch unerforschte Welt der Giganten. An ihrer Seite: Sarah Connor. Seit ihrer Kindheit hat die Musikerin und Orca-Schützerin eine Faszination für Schwertwale und ihre kleineren Verwandten. Mit packenden Bildern und berührenden Geschichten zeigen die beiden, wie vielschichtig das Leben von Orcas wirklich ist. Ihr Film ist ein Appell, diese außergewöhnlichen Lebewesen zu schützen. Mit beeindruckenden Bildern, wissenschaftlicher Tiefe und bewegenden Geschichten inspirieren sie dazu, die Meeressäuger, die uns vielleicht am ähnlichsten sind, mit völlig neuen Augen zu sehen. Masterplan (NDR/SWR) Dokumentarfilm, Deutschland 2025 (90 Min.) Ab 24. März 2025 | für 12 Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 24. März 2025 | 22:50 Uhr | Das Erste Im November 2023 fand im Landhaus Adlon in Potsdam ein Treffen statt, dessen Inhalt nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte. Im Januar veröffentlichte Correctiv seine Recherche dazu und löste damit eine Protestwelle aus. Mehr als drei Millionen Menschen gingen bundesweit auf die Straße, um ein deutliches Zeichen gegen fremdenfeindliche und rechte Tendenzen zu setzen. Der Dokumentarfilm widmet sich den Ereignissen hinter den verschlossenen Türen dieser Konferenz. Er rekonstruiert nicht nur die Hintergründe des Treffens, sondern auch die weitreichenden Folgen für den medialen Diskurs und die politische Entwicklung bis hin zur Bundestagswahl. Y-History: Söldner - Töten für Geld? (MDR) Dokumentation, Deutschland 2025 (30 Min.) Ab 24. März 2025 | in der ARD Mediathek Sie tragen unverdächtige Namen und die Branchenbezeichnung "private Militärdienstleistungen" klingt wenig spektakulär. Nur selten suchen sie die Öffentlichkeit: Söldner. Was ist das für eine Branche, in der Krieg privatisiert ist? Die gegen Bezahlung das bietet, was normalerweise Aufgabe staatlicher Armeen ist? Y-History-Reporter Milan trifft ehemalige Söldner, spricht mit Leuten, die sich für den Beruf interessieren und spürt bis in den Irak einer Branche nach, die sich am liebsten unscheinbar gibt. Beim Blick auf die Geschichte entdeckt er: Vor allem nach großen Konflikten machen viele militärisch Ausgebildete ihr Können zum Geschäft. Die Rumba-Therapie (BR) Spielfilm, Frankreich/Belgien 2022 (98 Min.) Ab 28. März 2025 | für 30 Tage | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 30. März 2025 | 23:00 Uhr | BR Fernsehen Nach einem Herzinfarkt will Grantler Tony (Franck Dubosc) sich mit seiner Tochter Maria (Louna Espinosa) aussöhnen. Die beiden haben keinen Kontakt, da Tony Marias Mutter bereits während der Schwangerschaft verließ. Als Tony herausfindet, dass Maria in Paris eine Tanzschule leitet, fasst er einen kühnen Entschluss: Um seine Tochter kennenzulernen, ohne sich gleich zu offenbaren, meldet er sich unter falschem Namen mit seiner Nachbarin Fanny (Marie-Philoméne Nga) für einen Rumba-Kurs an. Fortan üben die beiden gemeinsam und ergattern tatsächlich einen Platz in Marias Klasse. Doch wird Tony den Mut finden, ihr seine wahre Identität zu gestehen? Hauptdarsteller Franck Dubosc hat auch das Drehbuch zu dieser Feelgood-Komödie verfasst und Regie geführt. Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq ist in einer Gastrolle als Tonys Arzt zu sehen. Deutsche Free-TV-Premiere. Die Cannabis-Bilanz: Wie viel kiffst du, Deutschland? (SWR) Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.) Ab 29. März 2025 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 31. März 2025 | 23:05 Uhr | Das Erste Am 1. April 2024 trat das Cannabis-Gesetz in Kraft. Es sollte die Kriminalität senken und Konsumenten vor Risiken schützen. Zum Jahrestag ziehen Mediziner:innen, Polizei und Justiz mit ARD Wissen Bilanz. Um zu analysieren, wie sich der Cannabis-Konsum entwickelt, steigen Forschende unter anderem in die Kanalisation: Der Gehalt des Abbauprodukts Carboxy-THC im Abwasser verrät, wie viel Cannabis die Menschen einer Region konsumieren. Was hat sich seit der Legalisierung verändert? Steigt der Konsum? Sinken die Straftaten? Welchen Einfluss hat das auf gesundheitliche Risiken? Im Drogen-Hotspot Vancouver erlebt Reporter Frank Seibert, was sich in Kanada seit der landesweiten Cannabis-Freigabe 2018 getan hat. Kanada galt bei der Entwicklung des deutschen Cannabis-Gesetzes als ein Vorbild und offenbart Chancen und Herausforderungen der Legalisierung. Ist die kanadische Realität ein Ausblick auf die Zukunft in Deutschland? Weltspiegel Doku: Vier Tage in Boliviens Mega-Knast (SWR) Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.) Ab 30. März 2025 | für 24 Monate | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: n.n. | Das Erste Wer Geld hat, lebt in Palmasola besser als diejenigen, die keins haben. Geld entscheidet darüber, ob du auf dem Boden oder im Stockbett schläfst. Die Frauen im Knast verwalten ihren Alltag selbst. Drogen und Gewalt sind in Palmasola normal. Kein Wunder: Auf 5000 Insassen kommen im Gefängnis sechs Wärter. Aber es leben auch 62 Kinder im Gefängnis. Bis sie sechs Jahre alt sind, bleiben sie bei ihren Müttern, danach müssen sie raus zu Verwandten oder ins Waisenhaus. Palmasola ist die 'Universität des Verbrechens', sagen Kriminologen. "Du gehst mit Mittlerer Reife in Raub rein und kommst mit einem Doktor in Erpressung wieder raus." So beschreibt die Kriminologin Gabriela Reyes das größte Gefängnis Boliviens. ________________ ardmediathek.de

