Mit einem Klick: Die bunte Welt der "Sesamstraße" jetzt neu in der ARD Mediathek

Hamburg (ots)

Starker Auftritt für die "Sesamstraße". Pünktlich zum Jubiläum präsentiert sich die "Sesamstraße" neu in der ARD Mediathek. Über den Reiter "Kinder und Familie" führt der Weg direkt in die bunte Themenwelt der "Sesamstraße". Auf der Sammelseite finden Kinder und Erwachsene das Angebot übersichtlich sortiert. Die zahlreichen Videos bieten Lustiges und Lehrreiches für Kinder im Vorschulalter und die ganze Familie.

Ole Kampovski, Leiter der Abteilung Kinder und Jugend im NDR: "Die 'Sesamstraße' hat viel zu bieten, in der ARD Mediathek ist nun alles auf einer Seite auffindbar. Der neue Auftritt ist ein Geschenk zum Jubiläum 50. Jahre deutsche 'Sesamstraße' an unsere Fans. Das Beste ist, die Seite wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert. Wir freuen uns auf eine Rubrik mit Klassikern der 'Sesamstraße' von der ersten Folge an und auf Berichte und Dokumentationen über die 'Sesamstraße' aus den vergangen fünf Jahrzehnten, die hier ebenfalls ihren Platz finden werden."

Auf der kuratierten Sammelseite gibt es die aktuellen Ausgaben des Kindermagazins - jeweils auch in einer barrierefreien Fassung für Zuschauerinnen und Zuschauer mit eingeschränktem Hör - oder Sehvermögen.

Zu "Sesamstraßen"-Bewohnern wie Elmo, Krümelmonster oder Grobi gibt es Playlists mit beliebten Spots. Ernie und Bert sind in lustigen Versionen bekannter Märchen-Klassiker zu erleben. Speziell für Vorschulkinder sind die Videos der Rubrik "Lernen mit Spaß" gemacht. In der Reihe "Sesamstraßen-Talente" zeigen Kinder, was sie alles können. Und nicht zuletzt gibt es viele Folgen von "Eine Möhre für Zwei" mit Wolle und Pferd.

Die deutsche "Sesamstraße" feiert am 8. Januar 2023 Jubiläum mit Programm-Highlights im Ersten, bei KiKA, im NDR Fernsehen und in der ARD-Mediathek. Auf den Tag genau vor 50 Jahren startete das erfolgreiche Kinderprogramm, das der NDR federführend produziert und das Generationen von Kindern prägte.

Ohne Umweg geht es zum neuen Auftritt der "Sesamstraße" in der ARD-Mediathek mit diesem Link: https://ardmediathek.de/sesamstrasse.

Das Presseheft zum Download und weitere Informationen finden Sie auf NDR.de/Unternehmen, Fotos auf ARD-Foto.de.

