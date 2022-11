ARD Mediathek

Fünfteilige Doku-Serie über den Zauber von St. Pauli: "Neonstaub"

Baden-Baden (ots)

Ab 21.11. in der ARD Mediathek / Die ultimative Chronik des weltweit bekannten Stadtviertels

Weltweit bekannt, sagenumwoben, legendär: Das Hamburger Hafenviertel St. Pauli ist sündige Meile, Rotlichtviertel, Zufluchtsort für Gangster und Gestrandete zugleich, aber auch Ausgangspunkt musikalischer Welterfolge der Beatles oder von Jimi Hendrix. Wie durch ein Prisma deutscher Zeitgeschichte skizziert die fünfteilige Doku-Serie "Neonstaub" von Britta Schoening anhand der bekanntesten Straßen des Viertels anekdotisch die Lebensgeschichten prominenter wie auch unbekannter St. Paulianer:innen. Mit exklusivem Archivmaterial und visuell ansprechenden Einblicken in Subkultur und Rebellion entsteht so lebhafte Chronik, Sittengemälde und bunte Milieustudie einer der faszinierendsten Orte der Welt. Fünf Folgen sowie exklusives Online-Only-Material ab dem 21.11.2022 für 90 Tage in der ARD Mediathek.

Neonstaub ist eine Produktion von Neopol Film im Auftrag des SWR, NDR und RBB. 5 Folgen sowie exklusives Online-Only-Material ab dem 21.11.2022 in der ARD Mediathek. Eine lineare Ausstrahlung im Ersten ist für 2023 geplant. Der exklusive Titelsong "Reeperbahn" zur Serie stammt von Erik Cohen.

