Bülent Ceylan startet mit zwei Formaten beim SWR

Baden-Baden (ots)

"Luschtobjekt" ab 9. Dezember 2022 in der ARD Mediathek, am 29. Dezember im SWR Fernsehen und am 12. Januar 2023 im Ersten / "Babbel Net!" mit sechs Folgen ab 12. Januar 2023 in der ARD Mediathek und ab 13. Januar im SWR Fernsehen

Comedian Bülent Ceylan geht ab Dezember 2022 mit gleich zwei Formaten beim SWR an den Start. Sein aktuelles Solo-Bühnenprogramm "Luschtobjekt" ist ab 9. Dezember dieses Jahres in einer Aufzeichnung des SWR in der ARD Mediathek, am 29. Dezember im SWR Fernsehen und am 12. Januar 2023 im Ersten zu sehen. Mit sechs Folgen des Comedy-Tutorials "Babbel Net!" wird der Kurpfälzer außerdem ab 12. Januar 2023 in der ARD Mediathek und ab 13. Januar im SWR Fernsehen zu sehen sein.

Bülent Ceylan: "mega glücklich" über Zusammenarbeit

Dass er gleich mit zwei Formaten beim SWR startet, freut den gebürtigen Mannheimer besonders: "Ich bin mega glücklich, zwei so tolle Projekte mit dem SWR zu realisieren, und freue mich sehr auf alles, was noch in der gemeinsamen Zukunft entsteht!"

Der Comedian als "Luschtobjekt"

"Von der Generation Instagram lernen heißt Siegen lernen" - so das Motto von Comedian Bülent Ceylan in seinem neuesten und zwölften Solo-Bühnenprogramm. Dort persifliert er das Thema Lust in den sozialen Medien und macht sich mit frisch rasierter Brust selbst zum "Luschtobjekt". Der wandelbare Comedian verfährt in seinem Programm nach dem Motto "Nippel statt Nietzsche" und garantiert gleichzeitig: "Wer Intelligenz sexy findet, wird natürlich auch befriedigt nach Hause gehen."

Comedy-Tutorial "Babbel Net!"

"Babbel net" sagt der Kurpfälzer, wenn jemand kein dummes Zeug reden soll. Davor will Bülent Ceylan sein Publikum bewahren und verrät in seiner Show deshalb all das, was man über die wichtigen Themen des Lebens wissen sollte, um auf jeder Party mitreden zu können. Ob Ernährung, Liebe, Weltall, Schönheit, Wetter oder Geld - bei Bülents Comedy-Tutorial bleiben keine Fragen offen. So lässt sich der Comedian etwa zum professionellen "Kuschler" ausbilden; versucht, in einer Kältekammer bei minus 110 Grad zu überleben; absolviert ein veganes Survivaltraining und schießt einen Mannheimer Döner in die Stratosphäre.

"Luschtobjekt" ist eine Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag des SWR. Zu sehen ab 9. Dezember 2022 in der ARD Mediathek, am 29. Dezember um 22.15 Uhr im SWR Fernsehen und am 12. Januar 2023 um 0 Uhr im Ersten

"Babbel Net!" ist eine Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag des SWR. Zu sehen ab 12. Januar 2023 in der ARD Mediathek und ab 13. Januar im SWR Fernsehen (sechs Folgen freitags um 23.30 Uhr)

