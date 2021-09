ARD Mediathek

SWR

Neue Doku-Reihe "SOS Großstadtklinik" - direkte Einblicke in den Krankenhausalltag

In der ARD Mediathek

Video-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stuttgart (ots)

Neue SWR Dokureihe aus dem Diakonie-Klinikum Stuttgart / ab 27.9.21 als Highlight in der ARD Mediathek, ab 4.10.2021 im SWR Fernsehen

17 Remote-Kameras begleiten mehr als acht Wochen vier Stationen des Diakonie-Klinikums Stuttgart. Das Ergebnis: Eine neunteilige SWR Dokureihe, die einen ungezwungenen und authentischen Einblick in den Klinikalltag gewährt. "SOS Großstadtklinik" zeigt zehn Ärzt:innen, sechs Pflegekräfte und zwei Sanitäter:innen, die ihren Beruf lieben. Sich möglicher Konsequenzen ihres Handelns und ihrer Verantwortung bewusst, treffen sie täglich wichtige Entscheidungen zum Wohl der Patient:innen. Hautnah erlebt, glaubt man sofort, wenn sie sagen: "Das ist kein Nine-to-Five-Job - das ist ein wichtiger Teil meines Lebens." Alle neun Folgen der SWR Dokureihe "SOS Großstadtklinik" als Highlight ab 27. September 2021 in der ARD Mediathek. Start im SWR Fernsehen mit einer Doppelfolge am Montag, 4. Oktober 2021 um 20:15 und 21 Uhr. Weitere Folgen immer montags, 21 Uhr.

Diakonie-Klinikum Stuttgart: Klinikalltag aus Sicht medizinischer Fachkräfte

Die Ärzt:innen und Pflegekräfte des Diakonie-Klinikums Stuttgart stehen täglich vor den unterschiedlichsten Herausforderungen. Was tun, wenn harte Knochen bei einer Operation ein Problem werden? Wie geht man damit um, wenn man den Vater eines Kollegen operiert? Und wie überbringt man Patient:innen eine schwere Verdachtsdiagnose wie Lungenkrebs, wie betreut und pflegt man Menschen, die gegen eine Krebserkrankung kämpfen? Die Dokumentationen zeigen die Menschen hinter ihrem Beruf, deren Begeisterung und Persönlichkeiten beeindrucken - und die sehr persönlich von ihrer Arbeit mit den Patient:innen erzählen.

Remote-Kameras ermöglichen hautnahe Einblicke

"Wir haben ganz vergessen, dass Kameras dabei sind" - so beschreiben Patient:innen und Mitarbeiter:innen im Krankenhaus die Dreharbeiten im Frühjahr 2021. Die von außen steuerbaren Remote-Kameras wurden in den Behandlungsräumen installiert. Durch die innovative Filmtechnik können Situationen aus dem Krankenhausalltag, beispielsweise ein Arzt-Patientengespräch, ungestört ablaufen, ohne dass ein Fernsehteam dabei sein muss.

Die Folgen "SOS Großstadtklinik" im SWR Fernsehen:

4.10.2021, 20:15 Uhr

Dr. Barbara Kraft, Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie, muss in einer fünfstündigen Operation den Magen des krebskranken Vaters ihres Kollegen entfernen.

4.10.2021, 21 Uhr

Eine Knochentransplantation steht auf dem Plan. Dr. Carina Walter, Oberärztin der Fußchirurgie, operiert Frau Bauer, die unter Schmerzen im Fuß leidet.

11.10.2021, 21 Uhr

Ein 42-jähriger Patient benötigt aufgrund einer angeborenen Hüftdysplasie ein künstliches Hüftgelenk. Prof. Dr. Peter Aldinger, Chefarzt des Endoprothetikzentrums, operiert.

18.10.2021, 21 Uhr

Ein Patient von Dr. Susanne Jung, Oberärztin der Abteilung Hämatologie und Onkologie, mit der seltenen Knochenmarkerkrankung Myelofibrose, erhält eine Stammzellspende.

25.10.2021, 21 Uhr

Nach einem Sturz diagnostiziert Assistenzarzt Christian Hegner nur eine Rippenprellung. Der 92-jährige Patient wird einige Tage später wieder eingeliefert - diesmal mit einem Herzinfarkt.

8.11.2021, 21 Uhr

Assistenzarzt Constantin Zimmer muss einem Patienten die Verdachtsdiagnose Lungenkrebs überbringen. Prof. Dr. Jochen Greiner, Chefarzt der Hämatologie und Onkologie, übernimmt die weitere Behandlung.

15.11.2021, 21 Uhr

Chefärztin Dr. Barbara Kraft bringt mit dem Da-Vinci-Operationsroboter einen Magen wieder in die richtige Position. Die Blutarmut der Patientin ist ein zusätzliches Problem.

22.11.2021, 21 Uhr

Oberärztin Dr. Susanne Jung bereitet eine Patientin auf ihre Stammzelltransplantation vor. Die Patientin bekommt einen Zugang in der Halsvene und eine Therapie, die hoffentlich ihr Leben rettet.

29.11.2021, 21 Uhr

Herr Junginger benötigt zwei neue Hüftgelenke. Chefarzt Prof. Dr. Peter Aldinger muss gemeinsam mit ihm entscheiden, die Gelenke gleichzeitig oder nacheinander zu operieren.

Die Dokureihe "SOS Großstadtklinik" ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit "SEO Entertainment".

Zitate frei bei Nennung der Quelle "SWR/SOS Großstadtklinik"

Ausstrahlung

Alle neun Folgen der SWR Dokureihe "SOS Großstadtklinik" als Highlight ab 27. September 2021 in der ARD Mediathek.

Start im SWR Fernsehen mit einer Doppelfolge am Montag, 4. Oktober 2021, 20:15 und 21 Uhr. Weitere Folgen immer montags, 21 Uhr.

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/sos-grossstadtklinik-neue-doku-reihe

Fotos bei www.ARD-foto.de

Newsletter "SWR vernetzt" unter SWR vernetzt Newsletter

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell