Neu im Web: Pierre M. Krause trifft Marteria - es geht unter die Haut

"Pierre M. Krause trifft Prominente und interessante Persönlichkeiten bei ihren privaten und beruflichen Terminen des Tages und begleitet sie ein Stück auf ihrem Weg." In der neuen Folge begegnet er dem Rapper Marteria. Eine verlorene Wette mit ihm in einer Hamburger Kneipe hinterlässt bei Pierre M. Krause Spuren und eine bleibende Erinnerung: Er lässt sich, um Wettschulden auszugleichen, einen schicken Fisch tätowieren. Die Folge "Marteria fischt frische Stiche" ist abrufbar von Sonntag, 26. September 2021, an in der ARD Mediathek und von Sonntag, 3. Oktober 2021 an, im Youtube-Kanal der Sendung - Bilder Clips und Hintergründe auch auf der neuen SWR "Pierre M. Krause-Seite" auf Instagram.

Eine Brasse auf nackter Haut

Zum Verhängnis wird Pierre M. Krause ein Treffen mit Marteria zum Feierabendbier in einer Hamburger Kneipe. Die beiden lassen sich auf ein gemeinsames Dart-Spiel ein. Bedingung: Der Verlierer muss sich einen kleinen Fisch tätowieren lassen. Krause verliert die Wette - und lässt gleich danach an der Hamburger Sternschanze sein erstes Tattoo stechen: Eine Brasse unterhalb der Gürtellinie. Marteria zeigt sich solidarisch und lässt sich an Krauses Seite eine Brasse auf den Oberarm tätowieren - als "Freundschafts-Tattoo". Krause und Marteria nennen sich seither "Brassen-Brüder" - und zeigen sich mit ihren Tattoos stolz vor der Kamera.

"Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" jetzt auch auf Instagram

Spannende Themen, spannende Gesprächspartner:innen, Comedy und Satire - das alles bietet SWR Moderator Pierre M. Krause nicht nur in seinen Formaten "Kurzstrecke" und "Krause kommt", sondern ab sofort auch auf dem neuen SWR Instagram-Kanal.

