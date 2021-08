ARD Mediathek

Start für neue "deep und deutlich"-Folgen mit Jan Böhmermann, Parshad, Joris sowie Johannes Mickenbecker und Janet Müller - Aminata Belli, MoTrip, Tarik und Louisa Dellert moderieren gemeinsam

Vier Gäste, vier Moderator*innen: In der ersten neuen Folge von "deep und deutlich" sind Satiriker Jan Böhmermann, Comedienne Parshad, Musiker Joris sowie YouTuber Johannes Mickenbecker, Bruder des vor knapp drei Monaten gestorbenen Philipp Mickenbecker, und dessen beste Freundin Janet Müller zu Gast. Den Auftakt der neun neuen Ausgaben moderieren Aminata Belli, MoTrip, Tarik und Louisa Dellert gemeinsam. Ab Folge 2 werden die Sendungen im Duo moderiert. Für Louisa Dellert ist es der Einstand als Gastgeberin von "deep und deutlich", dem erfolgreichen Ableger der "NDR Talk Show" für Menschen zwischen 20 und 35 Jahren.

Die Gespräche berühren wieder ernste und sehr persönliche Themen: Jan Böhmermann spricht u. a. über das eigene Scheitern und Wieder-Aufstehen, seine Haltung zum Afghanistan-Konflikt und seinen Weg vom Journalisten zum Satiriker. Parshad thematisiert verbale sexuelle Übergriffe, ihren Burn-Out und den steinigen Weg in die Comedy. Joris schildert erstmals ausführlich, wie er nach einem Bombenanschlag auf ein Musikfestival, den er vor fünf Jahren auf der Bühne erlebt hat, die traumatische Situation verarbeitet. Und Johannes Mickenbecker und Janet Müller, erzählen vom frühen Tod des Zwillingsbruders und besten Freundes Philipp Mickenbecker - ein Gespräch über das Abschiednehmen, das Akzeptieren des Todes und die Kraft des Glaubens. Philipp Mickenbecker hatte in der ersten "deep und deutlich"-Sendung im Oktober 2020 offenbart, dass er nur noch wenige Zeit zu leben habe. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Johannes betrieb er seit 2016 den YouTube-Kanal "The Real Life Guys".

Mit Start am Donnerstag, 26. August, sind die Gespräche alle zwei Wochen in der ARD Mediathek und dem neuen "deep und deutlich"-YouTube-Kanal zu sehen. Dazu kommen tägliche Posts auf dem eigenen Instagram-Kanal @deep.und.deutlich. Zudem entsteht die Sendung in Zusammenarbeit mit funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Im NDR Fernsehen läuft die erste neue Folge am Freitag, 27. August, um 0.00 Uhr direkt im Anschluss an die "NDR Talk Show". In ONE ist sie am Donnerstag, 2. September, um 20.15 Uhr zu sehen. N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR, ist ebenfalls mit an Bord.

"deep und deutlich": ab Donnerstag, 26. August, in der ARD Mediathek und bei YouTube

