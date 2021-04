ARD Mediathek

SWR für die ARD Mediathek: "Axel Wagner und die Klimakrise"

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Baden-Baden (ots)

Dokureihe mit fünf Folgen à 60 Minuten / ab jetzt in der ARD-Mediathek

Waldsterben, sommerliche Gluthitze oder Starkregen - dramatische Auswirkungen der Erderwärmung sind mittlerweile im Lebensalltag spürbar. Der Klimawandel wirft kritische Fragen auf, deren Antworten darüber entscheiden, wie die Welt in Zukunft aussieht. Wie können Menschen den Wald retten? Geht das Wasser aus? Was passiert mit der Tierwelt und wie muss nun die Landwirtschaft reagieren? SWR Wissenschaftsjournalist und Biologe Axel Wagner lädt in "Axel Wagner und die Klimakrise" zur Recherchereise ein. Fünf hochwertig produzierte Web-Dokumentationen à 60 Minuten gewähren wichtige und ergreifende Einblicke in die Auswirkungen des Klimawandels in der unmittelbaren Umwelt sowie in den globalen Kontext. Alle Folgen sind ab sofort bis mindestens April 2026 in der ARD-Mediathek abrufbar.

Fünf Jahre Recherche - eine klare Mission

Über fünf Jahre lang ist Axel Wagner mit seinen Kamerateams unterwegs gewesen, um die Folgen der Klimaerwärmung zu dokumentieren. Er wirft einen Blick auf die Veränderungen der Natur und Umwelt von Konstanz bis Koblenz und von den Mooren des Hunsrücks bis zum überhitzten Stadtkern von Speyer. Der Wissenschaftsjournalist kommentiert, ordnet ein und trifft Expert*innen. Außerdem stellt er Menschen vor, die sich engagieren oder besonders betroffen sind: Eine Klimaschutzbeauftrage, die mit allerlei Kritik zu kämpfen hat; eine Rangerin, die mehr und mehr von toten Bäumen umgeben ist; Landwirte, die seit Jahren gegen die Dürren kämpfen, und nicht zuletzt einen über 80-jährigen Naturschützer, der mit Schaufel und Schubkarre Teiche anlegt, um der durch den Klimawandel schwer beeinträchtigten Natur Rückzugsräume zu bieten. Mit dieser Web-Dokureihe verfolgt Axel Wagner eine klare Mission: Wenn Menschen sehen, wo und wie der Klimawandel das Leben und die Umwelt im Griff hat, dann sind sie auch bereit, sich für den Klimaschutz einzusetzen.

Wissenschaftsjournalist Axel Wagner

SWR Natur-Experte Axel Wagner ist seit vielen Jahren unterwegs im Südwesten. Er studierte u. a. in Mainz, Tübingen, Bonn und Ljubljana. In Slowenien erforschte er das Verhalten freilebender Braunbären. Es folgte ein Wissenschaftsjournalismus-Studium an der FU Berlin. Für den SWR arbeitet Axel Wagner seit über 20 Jahren als Presenter, Autor und Redakteur im Bereich Wissenschaft, u. a. für das Magazin "odysso" und die Dokumentationsreihe "betrifft". Sein Buch "Das Tier in Dir" wurde Wissensbuch des Jahres 2013.

Alle Folgen online abrufbar:

"Axel Wagner und die Klimakrise" in der ARD-Mediathek: https://www.ardmediathek.de/sendung/axel-wagner-und-die-klimakrise/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMzEz/1/

Weitere Infos unter:

http://swr.li/axel-wagner-und-die-klimakrise

SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

SWR.de/corona

FÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTEN

Fotos über www.ARD-Foto.de

Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krüger@SWR.de

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell