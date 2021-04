ARD Mediathek

"Tahnee.7 - BILD dir deinen Heimatschutz"

Baden-Baden (ots)

Folge vier der SWR Comedy / in der ARD Mediathek ab Freitag, 16. April, 19 Uhr /

"Tahnee.7": Jeden Freitagabend blickt Tahnee in ihrem exklusiv für die ARD-Mediathek konzipierten SWR Comedy-Format ganz persönlich, satirisch und pointiert auf die Themen zurück, die sie in den letzten sieben Tagen bewegt haben. Dabei taucht sie ab in ihre ganz spezielle Gedankenwelt - verpackt in Parodien und Stand-Ups, im Schulterschluss mit Sidekick André Herrmann. In Folge vier geht es unter anderem um die "Bild"-Zeitung, die Bundeswehr, Markus Söder und Armin Laschet. Zu sehen ab 16. April, 19 Uhr, in der ARD Mediathek. Weitere Folgen erscheinen jeweils freitags, ebenfalls 19 Uhr.

TV-Pläne der "Bild"-Zeitung, Bundeswehrprojekt "Heimatschutz" u. v. m.

Diesmal geht es in Tahnees Kopf unter anderem um die TV-Pläne der BILD-Zeitung und das frisch gestartete Bundeswehrprojekt Heimatschutz. Mit Sidekick André Herrmann diskutiert sie die Frage, wer für einen politischen Posten eigentlich noch ungeeigneter ist als Markus Söder oder Armin Laschet. Und anders als bei Markus Lanz, darf Melanie Brinkmann in "Tahnee.7" einmal richtig zu Wort kommen. In weiteren Parodien lässt Tahnee auch Reality-TV-Star Claudia Obert, Virologe Hendrick Streeck oder Moderatorin Ruth Moschner ihren Kopf aufmischen. Eine Produktion von Riverside Entertainment gemeinsam mit Tahnee im Auftrag des SWR.

Tahnee

Tahnee, Jahrgang 1992, Jurypreisträgerin des Prix Pantheon 2018 und des Bayerischen Kabarettpreis 2020, ist ein Chamäleon der deutschsprachigen Comedy: Von klassischem Stand-up, Sketch- und Radio-Comedy, über Parodien bekannter und unbekannter Persönlichkeiten bis hin zu vielfältigen Gesangs- und Rap-Einlagen beweist sie immer wieder ihr Können. Von 2016 bis 2018 moderierte Tahnee die Kultshow "Nightwash" (WDR) und ging mit ihrem Solo-Programmen "#geschicktzerfickt" auf Tour. Seit Herbst 2019 ist Tahnee mit ihrem zweiten Soloprogramm "Vulvarine" auf Tour.

