Design trifft auf Sound: True Wireless In-Ear Kopfhörer Mu3 von KEF in Zusammenarbeit mit Visionär Ross Lovegrove

Ästhetisches Design und beeindruckender Sound: KEF präsentiert den Mu3 Noise Cancelling True Wireless-Kopfhörer. Die kabellosen In-Ears wurden vom britischen Visionär und Industriedesigner Ross Lovegrove designt und vom KEF Akustik-Team entwickelt, um einen unverfälschten und hochauflösenden Klang zu liefern. Der neue Mu3-Kopfhörer bietet Musikliebhabern die Freiheit, jede Note, jedes Wort, jedes Detail zu hören - egal ob auf dem Weg zur Arbeit, im Fitnessstudio oder Zuhause auf dem Sofa. Der Mu3 Wireless-Kopfhörer ist zur Markteinführung in den kommenden vier Wochen exklusiv nur über www.kef.com (OVP 299,00 Euro), danach im regulären Handel, erhältlich.

Die Audioperformance der Mu3-Kopfhörer profitiert von der speziell abgestimmten Active Noise Cancellation-Technologie von KEF. Sie ermöglicht es, Außengeräusche zu eliminieren, ohne die Details zu beeinträchtigen, die die Musik zum Leben erwecken. Die Mu3 liefern den unvergleichlichen charakteristischen Klang von KEF. Jedes der skulpturalen Gehäuse der Mu3 enthält einen dynamischen 8,2-mm-Vollbereichstreiber, der vom KEF-Ingenieurteam fachmännisch akustisch abgestimmt wurde, um einen außergewöhnlich dynamischen und gut ausgewogenen Klang mit satten Mitten, detaillierten Bässen und knackigen Höhen zu liefern. Jede Nuance und Subtilität der Aufnahme kommt beim Hören großartig zur Geltung.

Um sicherzustellen, dass die Mu3-Kopfhörer so gut aussehen, wie sie klingen, hat KEF erneut mit Ross Lovegrove zusammengearbeitet, dem Designer der ebenfalls die ikonische KEF MUON und auch die Bluetooth-Lautsprecher KEF MUO designt hat. Ross Lovegrove, der für seinen innovativen Ansatz und seine fließenden, skulpturalen Formen bekannt ist, verleiht dem Klang eine neue Dimension. Durch ein Design, das sowohl Schönheit als auch technologischen Einfallsreichtum umfasst, ist Lovegroves laufende Zusammenarbeit mit KEF eine Übung in ästhetischer und technischer Exzellenz.

Die Mu3-Kopfhörer mögen klein sein, aber ihr skulpturales Aussehen bietet Raffinesse in kompakten Abmessungen. Die reine und klare Ästhetik ergänzt die Designphilosophie von KEF perfekt. Bei großartigem Design geht es um mehr als nur Stil; die Mu3-Kopfhörer bieten Qualität und zeitgleich perfekte Ergonomie.

Die Mu3-Kopfhörer sitzen dank ihrer intelligenten Gewichtung perfekt ausbalanciert im Ohr, sodass sie nicht herausfallen können. Eine umfassende Analyse verschiedener Ohrformen und -größen hat zur Entwicklung von vier leicht unterschiedlich großen Ohrstöpseln geführt, die so konzipiert sind, dass sie auf der Ohrmuschel aufliegen, um den bequemsten Sitz für Ihre Ohren zu gewährleisten und gleichzeitig eine perfekte Abdichtung für die Geräuschisolierung und einen sicheren Halt zu bieten.

Die Mu3 befreien den Hörer von lästigen Kabeln dank der stabilen, latenzfreien Bluetooth 5.0-Konnektivität. Die Audio-Performance des Mu3 wird durch die simultane Übertragung, bei der beide Kopfhörer gleichzeitig ein Signal empfangen, weiter verbessert. Dies ist nicht der übliche Ansatz, bei dem Audiosignale an einen Kopfhörer gesendet und an den anderen weitergeleitet werden, wodurch das Risiko einer Latenz entsteht. In Verbindung mit der Bluetooth 5.0-Konnektivität bedeutet eine simultane Übertragung, dass die Mu3-Kopfhörer eine überragende Leistung liefern, einfach zu verbinden sind und sowohl mit iOS- als auch auf Android-Geräten außergewöhnlich stabil arbeiten.

Nach der einfachen Einrichtung macht das automatische Pairing das Hören mit den Mu3 zu einem mühelosen Erlebnis. Die Kopfhörer verfügen außerdem über den Umgebungsmodus, bei dem auf Knopfdruck die aktive Geräuschunterdrückung teilweise deaktiviert wird und stattdessen der über die Mikrofone aufgenommene Ton über die Kopfhörer wiedergegeben wird, wodurch die passive Geräuschunterdrückung umgangen wird und Sie sofort wahrnehmen, was um Sie herum passiert.

Die Mu3 verfügen außerdem über schnell aufladbare Akkus mit hoher Kapazität, die auch bei aktivierter Bluetooth-Funktion und Geräuschunterdrückung einen ganzen Tag lang durchhalten. Dank des spritzwassergeschützten Designs bleiben Ihre Kopfhörer auch bei Regen sicher.

Mu3 Noise Cancelling True Wireless-Kopfhörer

- Aktive Geräuschunterdrückung zur Unterdrückung von Außengeräuschen bei gleichzeitiger Erhaltung von Klangnuancen und Details - 8,2 mm dynamischer Vollbereichstreiber, der die kleinsten Details Ihrer Lieblingsmusik wiedergibt - Bluetooth 5.0 für außergewöhnlich stabile Verbindungen mit iOS- und Android-Geräte - Ergonomisches Design für Komfort und Passform - IPX5 spritzwassergeschütztes Design für alle Wetterbedingungen - Bis zu 24 Stunden Betriebszeit (9 Stunden bei voller Ladung; plus 15 Stunden mit Ladebox) - Schnellladung von 5 Minuten für 1 Stunde Nutzung - 4 Sätze ultraweicher Silikon-Ohrstöpsel für optimalen Komfort und Sitz (groß, mittel, klein, kurz)

KEF ist ein leidenschaftlicher Pionier für Hochleistungs-Audiogeräte, die einen reinen und natürlichen Klang erzeugen. Von HiFi-Lautsprechern bis hin zu kabellosen Lautsprechern und Kopfhörern sieht KEF es als Aufgabe, magische Klangwelten zu liefern, die das Leben bereichern. 2021 feiert KEF 60 Jahre kompromissloses Engagement für weltweit führende Audiotechnologie. Das 60-jährige Streben von KEF, Produkte in höchster Qualität zu produzieren, die den charakteristischen Klang "wie vom Künstler beabsichtigt" liefern, wird in der aktuellen Produktpalette verkörpert, die durch sechs Jahrzehnte Leidenschaft und den aufrichtigen Ehrgeiz geprägt ist, jeden Musikliebhaber in einen Musikkenner zu verwandeln.

