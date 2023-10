Eka Software Solutions

Eka gewinnt die Auszeichnung „Commodities Technology House of the Year" im Rahmen der Energy Risk Asia Awards 2023

New York (ots/PRNewswire)

Eka Software Solutions, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Lösungen für Unternehmenshandel und Risikomanagement, fühlt sich geehrt, im Rahmen der Energy Risk Asia Awards des Jahres 2023 als „Commodities Technology House of the Year" ausgezeichnet worden zu sein. Eka hat die Auszeichnung in dieser Kategorie für seine Einführung von technologischen Neuerungen im Rohstoffsektor erhalten.

Der Erhalt der Auszeichnung als „Commodities Technology House of the Year" unterstreicht Ekas Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr wahres Potenzial auf den Energiemärkten voll auszuschöpfen und die Fähigkeiten einer Cloud-basierten Plattform für Energiehandel und Risikomanagement (ETRM – Energy Trading and Risk Management) zu nutzen. Eka ist bestrebt, Kundenerfolg und Kundenzufriedenheit an die Spitze all seiner Aktivitäten zu stellen. Die Cloud-basierte ETRM-Plattform von Eka hilft Unternehmen dabei, Einblicke in Echtzeit zu erlangen, auf Daten beruhende Entscheidungen zu treffen und Risiken proaktiv zu verwalten.

„Wir von Eka streben an, unseren Kunden branchenführende Lösungen für den Handel und das Risikomanagement zu bieten. Unsere beträchtlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung haben zur Entwicklung einer modernen, in einer Cloud heimischen Plattform geführt, die anpassbare Lösungen für komplexe Rohstoff- und Energiehandelsunternehmen bietet. Diese Auszeichnung ist eine Ehre, die unsere Anstrengungen und Investitionen rechtfertigt. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, das Kundenerlebnis zu verbessern." – Brian Quinn, Senior Vizepräsident – Globale Einnahmen

Die Energy Risk Asia Awards würdigen Spitzenleistungen auf den asiatischen Rohstoffmärkten und bieten den in der gesamten Branche tätigen Unternehmen eine einzigartige Gelegenheit, wertvolle Anerkennung zu erlangen.

Informationen zu Eka

Eka Software Solutions ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Cloud-Lösungen für Rohstoffhandel und Risikomanagement. Die mittels einer Plattform ermöglichten Lösungen des Unternehmens für den Rohstoffhandel helfen Kunden dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern und ihren Fortschritt hin zum Nutzen einer Cloud in einer von kontinuierlichem Wandel geprägten Umgebung zu beschleunigen. Die Implementierungsmethodik von Eka gewährleistet die Lieferung in kürzester Zeit, sodass Unternehmen die Wertschöpfung beschleunigen können. Eka unterstützt Kunden in mehr als 50 Ländern bei der Umsetzung von Geschäftstransformationen durch die Lösung komplexer Herausforderungen in einer dynamischen Umgebung. Lesen Sie mehr auf www.eka1.com.

