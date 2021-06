Ein kleiner Stups mit großer Wirkung: GROHE Plus unterstützt mit digitaler Temperaturanzeige beim Energie- und Wassersparen

GROHE AG

- Präzise Kontrolle der Wassertemperatur durch integriertes LED-Display - Umweltbewusster Wasserverbrauch dank Eco-Strahl - Architektonische Silhouette setzt ein Design-Statement am Waschtisch

Präzise steigt die Zahl auf dem LED-Display, die Farbe wechselt von einem kühlen Blau in ein warmes Dunkelrot - mit der Temperaturanzeige ihrer Plus-Armatur bietet die globale Marke GROHE Nutzern nun die Möglichkeit, die Wassertemperatur genau zu kontrollieren. Das digitale Upgrade innerhalb der bestehenden GROHE Plus-Linie erlaubt so nicht nur einen sicheren Wassergenuss, es unterstützt auch den zunehmenden Wunsch von Konsumenten nach einer nachhaltigen Lebensweise. Möglich wird dies durch das sogenannte Prinzip des "Nudging" (englisch für "anstupsen" - hier im Sinne von "Denkanstoß geben"), ein Konzept der Verhaltensökonomie: Durch den optischen Farbwechsel werden Nutzer dafür sensibilisiert, wann - oft unnötigerweise - Warmwasser fließt und so potenziell Energie verschwendet wird. Dies fördert den verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser und spart gleichzeitig Energie.

Verstärkt wird die umweltfreundliche Funktionsweise von GROHE Plus durch ein berührungsloses Wischen über das leuchtende Symbol auf der Armatur-Oberseite, wodurch Nutzer vom Standardstrahl im Handumdrehen zur wassersparenden Eco Spray-Einstellung wechseln können. Mit einem Durchfluss von nur vier Litern pro Minute wird der Wasserverbrauch somit deutlich reduziert, ohne, das Nutzer auf den gewohnten Komfort verzichten müssen. Zukunftsgerichtet ist GROHE Plus auch in ihrer hybriden Formensprache, die gekonnt runde sowie eckige Elemente vereint. So setzt die Armatur sowohl im Hinblick auf Nachhaltigkeit als auch Design ein Statement in jedem modernen Badezimmer.

Progressives Design für elegante Akzente im Badezimmer

Die dynamische Formensprache von GROHE Plus ist inspiriert vom Bogen, der sowohl Stärke als auch Leichtigkeit symbolisiert. Durch die Kombination der Kreisformen mit den klaren, definierten Linien eines Würfels erhält GROHE Plus eine aufregende architektonische Silhouette. Dabei unterstützt das Design den ergonomischen Komfort und lädt zur Interaktion ein. Auch der um 90 Grad schwenkbare Auslauf erhöht die Bedienfreundlichkeit und bietet flexible Bewegungsfreiheit am Waschtisch.

Die Vereinigung aus kubischen und organischen Formen zeichnet GROHE Plus nicht nur ästhetisch aus, sondern macht die Armatur zum perfekten Gegenstück sowohl von runden als auch quadratischen Keramik-Linien wie GROHE Essence oder GROHE Cube - ganz nach persönlichem Einrichtungsstil. Um das harmonische Gesamtbild des Badezimmers zu komplettieren, findet sich die zweifarbige Oberfläche des LED-Displays aus Chrom und edlem Acrylglas in MoonWhite auch in der Dusche beim GROHE SmartControl Thermostat und den GROHE Rainshower SmartActive Kopfbrausen wieder.

Die GROHE Plus-Kollektion umfasst neben der digitalen Variante eine breite Auswahl an klassischen Einhebelmischern in unterschiedlichen Größen und mit zusätzlichen Funktionen wie einem herausziehbaren Auslauf, wandmontierten 2-Loch-Waschtischbatterien, Armaturen für Dusche und Wanne sowie einer extravaganten, freistehenden Badewannenlösung. Für eine noch größere Gestaltungsfreiheit nach individuellen Wünschen gibt es GROHE Plus in Chrom, SuperSteel und Hard Graphite gebürstet - in der digitalen Variante dann mit schwarzem Display.

