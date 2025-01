Indie Campers

Indie Campers sichert sich 35 Millionen Euro Finanzierung und setzt auf starke Expansion in Deutschland und weltweit

Lissabon (ots)

Zum 12-jährigen Jubiläum im Jahr 2025 eröffnet Indie Campers, der globale Anbieter für Camper Van-Vermietung, 12 neue Standorte in Europa, Nordamerika und Ozeanien. Die strategische Expansion umfasst neue Geschäftsstellen in Düsseldorf, Palma, Nizza, Athen, San Jose, Hobart und weiteren zentralen Städten und unterstreicht das Engagement von Indie Campers, Roadtrips weltweit zugänglich zu machen.

In seiner letzten Finanzierungsrunde sichert sich Indie Campers 35 Millionen Euro, die gezielt in den Ausbau der technologischen Infrastruktur, die Optimierung der betrieblichen Effizienz und die Erweiterung des globalen Teams, das derzeit über 500 Mitarbeitende zählt, fließen werden. Die Kapitalzufuhr stärkt die Fähigkeit von Indie Campers, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig seine Präsenz in neuen und bestehenden Märkten auszubauen.

Deutschland als zentraler Wachstumsmarkt

Deutschland zählt für Indie Campers zu den zentralen Wachstumsmärkten, angetrieben von hoher Nachfrage und stetigem Wachstumspotenzial. Mit der Eröffnung eines neuen Großdepots in Düsseldorf und einer deutlichen Vergrößerung der Fahrzeugflotte und -vielfalt an den bestehenden sechs Standorten baut Indie Campers seine Präsenz gezielt aus. Das Unternehmen strebt an, in Deutschland auf mehr als 1.000 Fahrzeuge zu wachsen und den Umsatz gegenüber 2024 zu verdoppeln. Dieser Ausbau unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens, das seit über sieben Jahren erfolgreich im deutschen Markt etabliert ist.

Ein wesentlicher Teil des Geschäfts basiert auf der Zusammenarbeit mit führenden Partnern wie der Erwin Hymer Group und der Knaus Gruppe, was Deutschland zu einem strategischen Kernmarkt für das Unternehmen macht. Parallel zum Standort Düsseldorf investiert das Unternehmen in ein weiteres Großdepot in München. Die Expansion eröffnet Indie Campers neue Geschäftsfelder, insbesondere im Bereich des Marktplatzes und der Fahrzeugverkäufe.

Indie Campers setzt auf nachhaltiges Wachstum mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit. Die jüngste Finanzierungsrunde ermöglicht es, die internationale Expansion voranzutreiben und gleichzeitig innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den wandelnden Bedürfnissen der Kunden gerecht werden.

Mit einem wachsenden Netzwerk an Partnern bietet Indie Campers flexible und anpassbare Reisemöglichkeiten, die sowohl nationale als auch internationale Ziele abdecken. Ob für Reisen innerhalb Deutschlands, durch Europa oder weiter nach Nordamerika und Ozeanien - Indie Campers sorgt für reibungslose und unvergessliche Reiseerlebnisse.

Mit Blick auf die Zukunft stärkt Indie Campers seine Position als globaler Marktführer im Roadtrip-Segment und bietet eine Hybridplattform, die eine eigene Flotte mit einem Peer-to-Peer-Marktplatz kombiniert. Mit der jüngsten Finanzierungsrunde und der bevorstehenden Expansion ist das Unternehmen gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren weitere Erfolge zu erzielen.

Original-Content von: Indie Campers, übermittelt durch news aktuell