Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das 3. Quartal (Q3) und die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2025 (9MGJ25) bekannt

Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) (Vertragliche Entwicklungs- und Herstellungsorganisation) : - Das CDMO-Geschäft verzeichnete im 9MGJ25 ein Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent, angetrieben von anhaltender Dynamik in der kommerziellen Herstellung von patentgeschützten Produkten und im Geschäft mit generischen Wirkstoffen - Rechtzeitige Kapazitätserweiterungen und gezielte BD1 Bemühungen, die zu einem Anstieg der Ausschreibungen im Jahresvergleich führen, jedoch dauert die Entscheidungsfindung der Kunden länger - Anhaltende Verbesserung der EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahr dank besserem Umsatzmix und Initiativen für bessere Beschaffungsstrategien, Kostenoptimierung und operative Exzellenz - Wir haben unsere erstklassige Qualitätsbilanz mit der erfolgreichen Durchführung von 365 behördlichen Inspektionen (einschließlich 45 Inspektionen der US-FDA) und über 1.800 Kundenaudits seit dem Geschäftsjahr 2012 aufrechterhalten. - Umstellung des kohlebefeuerten Dampfkessels in unserem Werk in Digwal auf den Betrieb mit Biomassebriketts, einer kohlenstoffneutralen Brennstoffquelle. Es wird erwartet, dass dadurch jährlich ca. 24.000 tCO2e an Treibhausgasemissionen vermieden werden, was etwa 17 % der Gesamtemissionen entspricht. - Biotech-Finanzierung – Die Finanzierung im GJ 2024 hat sich gegenüber dem GJ 2023 verbessert, genug, um den Cash-Burn in der Biotechnologie auszugleichen, aber nicht genug, um die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu beschleunigen Complex Hospital Generic (CHG) (Komplexe Generika für Krankenhäuser) - Die Umsätze im Bereich der Inhalationsanästhesie (IA) in den USA verzeichnen ein gesundes Volumenwachstum, das auf neue Aufträge für Sevofluran und Isofluran zurückzuführen ist - Kapazitätserweiterung in Dahej und Digwal im Gange, um IA-Möglichkeiten auf den RoW-Märkten zu nutzen. Monatliche Steigerung der Produktionsleistung - Beibehaltung unserer Position als Nummer 1 in den USA bei Sevofluran (Marktanteil über 40 %1) und bei intrathekalem Baclofen (Marktanteil über 70 %1). Mitigo (intrathekales Morphinsulfat) verzeichnete im Berichtsquartal ebenfalls ein ermutigendes Wachstum - Aufrechterhaltung der EBITDA-Margen – Kostenoptimierungsinitiativen in den Bereichen Beschaffung, Produktion, Vertrieb und Operational Excellence zeigen Wirkung India Consumer Healthcare (ICH) (Gesundheitsprodukte für Verbraucher Indien) - ICH-Geschäft mit zweistelligem Umsatzwachstum in 3Q und 9MGJ25 inmitten einer verhaltenen Verbrauchernachfrage in der Branche - Power Brands wuchs im 9MGJ25 um 19 % gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch robuste Leistungen bei Little's, Polycrol und CIR. Power Brands trugen zu 48 % des Gesamtumsatzes von ICH bei - Ohne i-range, das durch die regulatorische Preiskontrolle beeinträchtigt wurde, betrug das Wachstum bei den Strommarken im 9MGJ25 rund 26 %. - 16 neue Produkte und 23 neue SKUs im 9MGJ25 hinzugefügt - Start unserer neuen Medienkampagne mit Mrunal Thakur für Lacto Calamine - Der E-Commerce-Umsatz wuchs im 3. Quartal des Geschäftsjahres 25 um mehr als 40 % gegenüber dem Vorjahr und trug 20 % zum ICH-Umsatz bei. Präsenz auf mehr als 20 E-Commerce-Plattformen