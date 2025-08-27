PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Deutscher Factoring-Verband e.V.

Factoring-Markt im ersten Halbjahr 2025: Starkes Wachstum von 8,9 Prozent, trotz verhaltener Aussichten

Berlin (ots)

In einem weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Umfeld verzeichnete der deutsche Factoring-Markt ein überraschend kräftiges Wachstum: Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes steigerten ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um beachtliche 8,9 Prozent auf 211,6 Milliarden Euro im Gesamtvolumen. Damit leisteten sie erneut einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Lieferketten und zur Sicherung der Liquidität der deutschen Wirtschaft.

Nationales Factoring als Wachstumstreiber

Die stärksten Wachstumsimpulse kamen dieses Mal aus dem nationalen Geschäft: Hier stieg das Volumen auf 149,3 Milliarden Euro. Demgegenüber entwickelte sich das internationale Factoring insgesamt verhaltener. Während das Exportfactoring auf 59,6 Milliarden Euro zulegen konnte, verzeichnete der Importbereich einen Rückgang. Die Entwicklung im nationalen Wachstum könnte auf eine mögliche Belebung des Heimatmarktes hindeuten, - ein positiver Impuls, dessen Verstetigung sich allerdings im zweiten Halbjahr verfestigen muss.

Wirtschaftliche Aussichten bleiben verhalten

"Factoring trägt weiter einen maßgeblichen Anteil an der Stabilisierung der Lieferketten und der deutschen Wirtschaft bei", erklärt Stefan Wagner, Sprecher des Vorstandes.

Trotz des Wachstums bewerten die Mitglieder des Verbandes die wirtschaftlichen Perspektiven weiterhin nur mit einer durchschnittlichen Schulnote von 2,7. Unter besonderer Berücksichtigung der weiterhin hohen Insolvenzrisiken bleibt die Bewertung weiterhin sogar bei nur 3,2 - ein deutliches Warnsignal hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch unter der neuen Bundesregierung.

Die vorliegenden Zahlen gelten als repräsentativ für den gesamten deutschen Factoring-Markt. Die Mitglieder des Deutschen Factoring-Verbandes decken rund 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens in Deutschland ab.

Pressekontakt:

Deutscher Factoring-Verband e.V.
Dr. Alexander M. Moseschus, Verbandsgeschäftsführer
Behrenstr. 73, 10117 Berlin
Telefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656
E-Mail: kontakt@factoring.de

Original-Content von: Deutscher Factoring-Verband e.V., übermittelt durch news aktuell

