Alternative Weinstraße: Weingüter und attraktive Reiseziele im Norden Argentiniens

Ob Grillpartys, Zusammenkünfte mit Freunden oder Familienessen: Bei Treffen in Argentinien spielt guter Wein stets die Hauptrolle. Auch wenn die Weinregion Mendoza für den Malbec bekannt ist, bietet auch der Norden des Landes interessante Highlights der nationalen Weinstraße.

1. Salta

In dieser Provinz liegen die Weinberge zwischen 1750 Metern und 2700 bzw. 3015 Metern über dem Meeresspiegel. Am höchsten liegen diese in Ortschaften wie Molinos und Payogasta, wo die Bodenbeschaffenheit und das Klima für das Wachstum der Trauben optimal sind. Cafayate, eine kleine Stadt im Süden der Provinz, ist ein wichtiges Ziel für alle Weintouristen. Diese charmante Stadt verfügt über eine Weinanbaufläche von mehr als 2720 Hektar, was 75 Prozent der gesamten Weinanbaufläche der Provinz ausmacht, und beherbergt außerdem die meisten Weinkellereien in den Talregionen. Hier befindet sich die größte Weinkellerei Saltas: El Esteco. Aber auch die Kellereien Piatelli, eine der modernsten, Yacochuya, El Porvenir, Vasija Secreta, Nanni, El Tránsito, Amalaya und Finca Las Nubes sind einen Besuch wert.

Die hervorragendste Rebsorte von Salta ist die weiße und einzigartige Torrontés-Traube. Sie wird ausschließlich in Argentinien produziert. Ihr Geruch erinnert an weiße Blumen und Zitrusfrüchte. Ihr Geschmack ist frisch und aromatisch, mit dem richtigen Gleichgewicht zwischen Säure und Süße. Die große Temperaturdifferenz zwischen Tag und Nacht trägt zu einer langsamen Reifung der Trauben bei, wodurch die Aromen und der natürliche Säuregehalt der Sorte erhalten bleiben. Diese Eigenschaften der Torrontés-Sorte machen den Wein zu einem perfekten Begleiter für die klassischen Empanadas. Das ist ein gastronomischer Klassiker nicht nur in der Region, sondern im ganzen Land.

2. Jujuy

Die Provinz ist ein weiteres Reiseziel, das sich durch seine hochgelegenen Weinberge auszeichnet: Die Traubenreifung ist aufgrund der Temperaturunterschiede und Winde optimal. Die Torrontés-Sorte setzt hier ihren Weg fort, und es kommen unter anderem Malbec und Cabernet Sauvignon hinzu. Die Quebrada de Humahuaca bildet die Kulisse für diese Weinstraße. Ihre beeindruckende natürliche Schönheit, ihre Kulturgeschichte und ihre geologische Bedeutung haben dazu geführt, dass die Strecke von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Welche Weinkellereien sollte man besuchen? Die Weinkellerei Fernando Dupont, die Perchel-Weinberge, die Uquía-Weinberge oder die Yacoraite-Weinberge, um nur einige zu nennen.

3. La Rioja

La Rioja ist eine weitere wichtige Provinz für die Torrontés-Sorte und die Weinstraße. Da sie zur nördlichen Region Argentiniens gehört, sind die klimatischen Bedingungen ähnlich wie in den übrigen Provinzen. Das trockene, warme Klima mit geringen Niederschlägen ist ideal für den Anbau. In der Region gibt es mehr als zwanzig Weinkellereien, von denen einige eher familiär und andere industriell geführt werden. Doch alle legen großen Wert darauf die reinste Essenz der Torrontés-Traube aus La Rioja und anderer Rebsorten an diejenigen weiterzugeben, die sie verkosten wollen.

4. Santiago del Estero

In der Ortschaft Beltrán, im Bezirk Robles, offenbart die Provinz eine wenig bekannte Facette, die einen prominenten Platz verdient. Die Finca María Pilar ist die erste vom Nationalen Institut für Weinbau zertifizierte Weinkellerei Santiagos. Reisende können den Besuch mit einem Spaziergang durch die Weinberge, einem Criollo-Mittagessen mit Weinverkostung, Kostproben von Ziegenkäse und anderen lokalen Produkten verbinden.

5. Catamarca

Diese bergige Provinz hat die Anden im Westen vor der Nase und bietet archäologische Stätten, Lehmstraßen und hohe Dünen. Die Stadt Santa María (im Calchaquí-Tal) ist eines der beliebtesten Anbaugebiete für hoch gelegene Weine wie Barbera, Malbec, Bonarda, Syrah und Tannat. Die berühmte Ruta 40 verbindet sich dann mit der Ruta 60, um zwei Täler zusammenzubringen, die ebenfalls bemerkenswert sind: Tinogasta und Fiambalá. Die sandigen Böden und das gemäßigte kontinentale Klima begünstigen die Herstellung feiner Weine von höchster Qualität.

6. Tucumán

Die Rebsorten Malbec und Torrontés stechen auf einer Strecke von etwa 100 Kilometern im Herzen der Calchaquíes-Täler hervor, wo sich die Weinberge auf einer Höhe von 1750 bis 3000 Metern über dem Meeresspiegel erstrecken. Dort können Besucher eine Verkostung der besonderen Art erleben, die sich perfekt mit der reichhaltigen regionalen Gastronomie verbindet. Außerdem befindet sich in Tucumán die einzige Weinkellerei Argentiniens (und die dritte weltweit), die von einer indigenen Gemeinschaft geführt wird: die Bodega Los Amaichas.

