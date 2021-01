DGG - Deutsche Goldmünzen Gesellschaft mbH

Wo Sammler-Herzen höher schlagen:

Die Deutsche Goldmünzen-Gesellschaft feiert ihren 400.000 Kunden

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die hochwertigen Münzen und wertvollen Prägungen erinnern an große Männer wie Helmut Schmidt oder Leonardo da Vinci. Sie würdigen unseren Planeten Erde, die Transsibirische Eisenbahn oder Troja - ein faszinierendes Weltkulturerbe.

Mit mehr als 1.200 verschiedenen Motiven lässt die Deutsche Goldmünzen-Gesellschaft (DGG) Sammler-Herzen höher schlagen und hat guten Grund zum Feiern: Denn nur sieben Jahre nach ihrer Gründung vertrauen heute bereits mehr als 400.000 Kunden den DGG-Münzprofis. Die DGG zählt damit zu den größten Münz-Versandhäusern Deutschlands, begleitet versierte Sammler ebenso wie Neueinsteiger durch die aufregende Welt des glänzend geprägten Edelmetalls. So werden Sammlungen bereichert und Werte geschaffen - für Generationen.

Das engagierte DGG-Team sucht in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten in der ganzen Welt nach vielversprechenden Sammlermünzen, seltenen Goldmünzen sowie außergewöhnlichen Gedenkprägungen. Zu besonderen Anlässen entwickelt die DGG gemeinsam mit ausgewählten Künstlern auch ganz exklusive und streng limitierte Gedenkprägungen - einzigartig auf der Welt. So werden etwa das Jubiläum der Deutschen Einheit oder der 100. Geburtstag von Papst Johannes Paul II. entsprechend gewürdigt. Die Prägungen sind immer erstklassig, ihr Zustand sowie ihre Optik makellos, die Goldauflagen hochkarätig.

DGG-Geschäftsführer Herbert Karl: "Unsere Experten garantieren stets Echtheit und ausgesuchte Qualität aller Münzen." Verlässlicher Service ist für die DGG dabei Ehrensache. Karl: "Als faire Profis beraten wir unsere Kunden kompetent bei allen Fragen rund um ihre Sammlung: von der ersten Auswahl bis zur richtigen Aufbewahrung."

Besonderen Wert legen die DGG-Münzexperten auf eine hohe Kundenzufriedenheit. Ein Rückgaberecht ist selbstverständlich. Kunden profitieren zudem von einer Reservierungsgarantie, was bedeutet: sicherer Zugang zu den oft exklusiven Prägungen auch bei streng limitierten Auflagen. Dazu gibt es persönliche Besitzurkunden, hilfreiche Hintergrund-Infos und nützliches Zubehör.

Und: Die Deutsche Goldmünzen-Gesellschaft handelt unabhängig, im Interesse der Münzfreunde. Sie steht wirtschaftlich auf sicheren Beinen - als Teil einer leistungsstarken Unternehmensgruppe.

Pressekontakt:

Deutsche Goldmünzen-Gesellschaft mbH

Unter den Linden 21

10117 Berlin

E-Mail: info@dgg-berlin.de

Telefon: 030 - 544 45 014

Original-Content von: DGG - Deutsche Goldmünzen Gesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell