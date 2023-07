Atlas Corp.

Seaspan schließt Vereinbarung über Nachrüstlösungen für Methanol-Hauptmotoren mit MAN und Hapag Lloyd ab

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire)

Seaspan Corporation („Seaspan"), ein weltweit führendes Unternehmen für Containerschienenbesitz und -management, hat in Zusammenarbeit mit Hapag-Lloyd, einem der weltweit führenden Linienschifffahrtsunternehmen, eine Conversion-Commitment-Vereinbarung mit MAN Energy Solutions abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wird MAN PrimeServ, die After-Sales-Abteilung von MAN Energy Solutions, 15 Nachrüstlösungen für die Umrüstung von Schiffen mit herkömmlichen S90-Motoren der Flotten von Seaspan und Hapag-Lloyd auf Dualkraftstoff-Motoren liefern, die mit Methanol betrieben werden können. Diese Vereinbarung beinhaltet 45 optionale Nachrüstungslösungen für Motoren. Jede Umrüstung kann eine CO2-Reduktion von 50.000 bis 70.000 Tonnen pro Jahr bewirken, wenn diese mit umweltfreundlichem Methanol betrieben wird. MAN wird einen Basismotor bauen und testen, um die Umrüstungstechnologie auf Methanol und die Kits für den S90-Motor zu qualifizieren, da diese Motoren nicht mehr produziert werden.

Peter Curtis, Geschäftsführer von Seaspan, sagte: „Die Entwicklung dieser Lösung mit MAN wird es der Schifffahrtsindustrie ermöglichen, ihre Fortschritte bei der Dekarbonisierung durch die Verbesserung der Leistung konventioneller Schiffe voranzutreiben. Die kommenden Herausforderungen können nicht allein durch einen Neubau bewältigt werden. Wir sind der Meinung, dass die Nachrüstung ein notwendiger und wichtiger Bestandteil unseres Emissionsminderungs-Programmes und der Schifffahrtsindustrie sein wird. Darüber hinaus schafft diese Lösung eine effektive Möglichkeit, die Betriebslebensdauer der bestehenden Flotte zu verlängern, Kraftstoffflexibilität zu gewährleisten und unnötige zusätzliche Neubauten zu vermeiden.

„Diese branchenführenden Bemühungen zwischen Seaspan, Hapag-Lloyd und MAN zeigen die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit in vielen Aspekten unserer Branche, da wir zunehmend, mehr als bisher, nach neuartigen und innovativen Lösungen für komplexere und schwierigere Herausforderungen suchen. Unser vorausschauendes Denken und unsere gemeinsame Denkweise, die seit vielen Jahren mit unseren Kunden und Technologiepartnern zusammenarbeitet, bietet kontinuierlich eine solide Grundlage für das anhaltende Wachstum und die Führungsposition von Seaspan", so Curtis abschließend.

Seaspan ist der größte globale Containerschiff-Vermieter, der sich hauptsächlich auf langfristige Zeitverträge mit den weltweit führenden Containerreedereien konzentriert. Mit einem branchenführenden Neubau-Programm von 70 Schiffen, wird Seaspan seine eigene Flotte auf insgesamt 200 Schiffe und 1,9 Mio. TEU-Kapazität bringen.

Mit einer Flotte von 250 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU, ist Hapag-Lloyd eines der weltweit führenden Linienschifffahrtsunternehmen. Hapag-Lloyd zielt darauf ab, seine Schiffe auf klimaneutrale Weise zu betreiben, um bis zum Jahr 2045 Netto-Null-Kohlenstoff zu werden.

Bing Chen, Präsident und Geschäftsführer, sowie Torsten Pedersen, Betriebsleiter, haben die Vereinbarung im Namen von Seaspan Corporation unterzeichnet, während Thomas Leander, Head of Solutions and Bauleiter, Frederikshavn, Dänemark, Jens Seeberg, Head of Retrofits & Upgrades, MAN PrimeServ Dänemark, sowie Brian Østergaard Sørensen, Vice President und Head of R&D, Two-Stroke-Geschäft, im Auftrag von MAN Energy Solutions unterzeichnet haben. Die Entwicklung dieser Lösungsmöglichkeit wurde geleitet von

Thomas Leander von MAN Energy Solutions, Peter Curtis, Executive Advisor, von Seaspan und Richard von Berlepsch, Managing Director Fleet von Hapag-Lloyd.

Warnhinweis über zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen (wie in Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung definiert) in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Aussagen, die vorausschauend sind, von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder auf diese Bezug nehmen oder Wörter wie „wird", „glauben", „beabsichtigen", „planen", „erwarten", „schätzen", „prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke enthalten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung nur zum Datum dieser Pressemitteilung wider. Aus diesem Grund werden Sie davor gewarnt, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Obwohl diese Aussagen auf Annahmen basieren, die unserer Meinung nach auf verfügbaren Informationen basieren, unterliegen sie Risiken und Unsicherheiten. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Faktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Berichten und Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission aufgeführt sind, einschließlich des Jahresberichtes der Atlas Corp. auf dem Formular 20-F für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022. Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese zu überarbeiten, sei es auf Grund zukünftiger Ereignisse, neuer Informationen, einer Änderung unserer Ansichten oder Erwartungen oder anderweitig. Wir geben keine Prognosen oder Aussagen über die Wertentwicklung unserer Wertpapiere ab.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148526/Atlas_Corp__Seaspan_enters_agreement%E2%80%AFfor_methanol_main_engine_re.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/seaspan-schlieWt-vereinbarung-uber-nachrustlosungen-fur-methanol-hauptmotoren-mit-man-und-hapag-lloyd-ab-301871668.html

Original-Content von: Atlas Corp., übermittelt durch news aktuell