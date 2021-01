Perfekte Pflege für jedes Alter - Biotherm kooperiert 2021 mit bekannten Gesichtern

Biotherm

Rebecca Mir, Annemarie Carpendale und Veronica Ferres: Drei ganz unterschiedliche Frauen, die beweisen, dass Schönheit keine Frage des Alters ist. Zusammen mit Biotherm haben sie die neuen Blue Therapy Duo Sets entwickelt, die jeweils aufeinander abgestimmte Tages- und Nachtcremes enthalten. Die Produkte wurden speziell für die Haut in jedem Alter konzipiert und bilden die ideale Anti-Aging-Pflegeroutine für jede Frau.

DOPPELT PFLEGT BESSER

Ob als Schauspielerin, Moderatorin oder Model - die drei Powerfrauen sind das turbulente Leben vor der Kamera gewohnt. Damit sich der stressige Alltag nicht auf der Haut abzeichnet und um vorzeitiger Hautalterung vorzubeugen, gönnen sie ihrer Haut ein tägliches Pflegeprogramm. Dabei ist es wichtig, dass die Wirkstoffe, Texturen und Formeln individuell auf den Hauttyp und die Hautbedürfnisse abgestimmt sind.

Die Blue Therapy Duo Sets von Biotherm bieten für jede Haut und jedes Alter die richtigen Anti- Aging-Produkte. Während die Tagespflege die Haut vor äußeren Einflüssen schützt, regeneriert und nährt die passende Nachtpflege die Haut während des Schlafs - für ein jugendlich frisches Aussehen.

Biotherm Blue Therapy Accelerated: das Duo für eine ebenmäßige Haut

Rebecca Mir: "Ich freue mich, Teil der Biotherm-Familie zu sein. Natürlichkeit ist mir bei der Hautpflege sehr wichtig. Die Blue Therapy Accelerated Serie von Biotherm ist perfekt, denn sie bietet dank der hochkonzentrierten Inhaltsstoffe aus dem Meer eine natürliche und dennoch wirksame Anti-Aging-Pflege."

Blue Therapy Accelerated vereint die hochkonzentrierten Extrakte der Alge der Jugendlichkeit(TM) in einer zarten, nährenden Pflegeformel. Vorzeitiger Hautalterung wird vorgebeugt, Pigmentflecken entgegengewirkt und die Haut mit Feuchtigkeit versorgt.

Wirkstoffe

- Braunalge (Alaria Esculenta): regt den Zellstoffwechsel an, beugt Falten vor - Makro- und Mikroalgen: unterstützen die Reparaturmechanismen der Haut - Life Plankton(TM): nährstoffreicher Thermalplankton, der intensiv schützend, stärkend und regenerierend wirkt

Biotherm Blue Therapy Red Algae Uplift: das Duo für eine straffe Haut mit Lifting-Effekt

Annemarie Carpendale: "Für mein Gesicht will ich so wenig Produkte wie möglich benutzen - so wird auch die Beauty-Routine nachhaltig. Mit Red Algae Uplift von Biotherm Blue Therapy habe ich eine effektive Pflege für meine Haut gefunden, die genau diesen nachhaltigen Ansatz hat."

Red Algae Uplift unterstützt die hauteigene Kollagen- und Elastin-Produktion. Die Haut wird ebenmäßiger und glatter. Die zarte Rosé-Creme verleiht der Haut einen jugendlich frischen Teint und einen natürlichen Glow.

Wirkstoffe

- Rotalge: wirkt straffend und festigend, schützt vor äußeren Einflüssen - Kollagen-Peptide: regen die Kollagen- und Elastin-Produktion an - Life Plankton(TM): nährstoffreicher Thermalplankton, der intensiv schützend, stärkend und regenerierend wirkt

Biotherm Blue Therapy Amber Algae Revitalize: das Duo für eine starke und feste Haut

Veronica Ferres: "Ich stehe zu meinen Fältchen und mag sie besonders, wenn ich lache. Dennoch will ich nicht auf eine reichhaltige Anti-Aging-Pflege verzichten. Amber Algae Revitalize von Blue Therapy ist perfekt für mich, denn diese Pflege vereint viel Feuchtigkeit und natürliche, straffende Inhaltsstoffe wie die Braunalge - all das, was meine Haut braucht."

Amber Algae Revitalize spendet der Haut intensive Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit. Dank der illuminierenden Mikroperlen schenkt die Pflege der Haut sofort einen frischen Glow.

Wirkstoffe

- Braunalge (Laminaria Ochroleuca): wirkt straffend und unterstützt die Zellerneuerung - Resveratrol: bekämpft freie Radikale, schützt vor UV-Schäden - Hyaluronsäure: wirkt aufpolsternd, glättend und feuchtigkeitsspendend - Life Plankton(TM): nährstoffreicher Thermalplankton, der intensiv schützend, stärkend und regenerierend wirkt

Alle drei Blue Therapy Duo Sets sind u. a. unter www.biotherm.de, www.douglas.de, www.flaconi.de und www.parfumdreams.de erhältlich.

ÜBER BIOTHERM

Ein Pionier im Bereich Hautpflege. Seitdem 1952 die Wirkung von Life Plankton(TM) entdeckt wurde, verwendet Biotherm den einzigartigen Inhaltsstoff mit regenerierender Wirkung für seine Hautpflegeprodukte. Mit langjähriger Expertise in Biotechnologie entwickelt Biotherm ebenso effiziente wie wirksame Produkte mit besonders wohltuenden Texturen. Das Sortiment der Marke enthält über 130 Gesichts- und Körperpflegeprodukte für alle Hauttypen, Pflegebedürfnisse und Lifestyles. Zu den beliebtesten Biotherm Produkten zählen Klassiker wie Life Plankton(TM) Essence, Aquasource Gel, Blue Therapy Serum und Lait Corporel.

Weitere Informationen unter www.biotherm.de

