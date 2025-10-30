Green

Green erhält neuen Investor und treibt die Expansion voran

Der IFM Global Infrastructure Fund übernimmt Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin

Der IFM Global Infrastructure Fund, beraten von IFM Investors, hat die Green Group AG und ihre Tochtergesellschaften ("Green") vom bisherigen Investor InfraVia European Fund III, verwaltet von InfraVia Capital Partners, übernommen. Die Transaktion wurde am 30. Oktober 2025 abgeschlossen.

Green mit Hauptsitz in der Schweiz plant, entwickelt und betreibt hochmoderne Rechenzentren für Hyperscaler und Unternehmenskunden. Das Unternehmen ist führend im Schweizer Markt für Rechenzentrumsdienstleistungen und profitiert von langfristigen Verträgen mit globalen Cloud-Anbietern sowie Unternehmenskunden. Seit drei Jahrzehnten ist das Unternehmen zudem eine etablierte Anbieterin von Internet- und Webhosting-Dienstleistungen für Privatkunden und KMU.

Als Teil ihrer Wachstumsstrategie im Rechenzentrumsbereich hat Green bereits angekündigt, in weitere europäische Märkte zu expandieren. In Frankfurt am Main hat das Unternehmen mit der Green Datacenter Germany GmbH eine Tochtergesellschaft gegründet und konkrete Projekte für neue Datacenter-Kapazitäten in Deutschland angestossen.

"Wir freuen uns darauf, mit IFM Investors unser geplantes Wachstum in der Schweiz und die Expansion nach Europa voranzutreiben und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiter auszubauen", erklärt Roger Süess, CEO von Green. "Ergänzend zu den Expansionen im Ausland hat Green auch weiteres Bauland in der Schweiz gesichert, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen", erklärt Roger Süess. Das Top-Management von Green beteiligt sich gemeinsam mit dem IFM Global Infrastructure Fund erneut am Unternehmen und bekräftigt damit sein Vertrauen und Engagement für den langfristigen Erfolg.

"IFM Investors freut sich, mit dem Management-Team von Green partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen", sagt Deepa Bharadwaj, Head of Infrastructure Europe bei IFM Investors. "Green überzeugt mit modernster Technologie, operativer Exzellenz und kontinuierlicher Innovationskraft - Faktoren, die das Unternehmen zu einem idealen strategischen Partner für uns machen. Unser Fokus liegt darauf, die langfristigen Altersvorsorgegelder von Berufstätigen verantwortungsvoll anzulegen, zu schützen und nachhaltig zu steigern", ergänzt Deepa Bharadwaj.

Über Green

Green ist die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz und verfolgt eine Wachstumsstrategie: Das Unternehmen wächst im Heimmarkt und expandiert zugleich nach Europa. Mit neuen, sicheren, hochverfügbaren und energieeffizienten Datacenter-Kapazitäten in strategischen Märkten eröffnet Green Cloud-Anbietern und Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum und digitale Innovation. Heute betreibt Green sechs Rechenzentren im Grossraum Zürich, drei weitere sind im Bau. Weitere Projekte in der Schweiz und in Deutschland befinden sich in Planung. Green bietet geo-redundante Hochleistungs-Datacenter für Cloud-Anbieter und Grossunternehmen sowie umfassende Vernetzungslösungen über alle Standorte hinweg.

Green ist zudem eine schweizweit tätige Internet Providerin und bietet seit 30 Jahren Dienstleistungen in den Bereichen Internet, Telefonie, Digital-TV, Hosting und Domains für Private und KMU. Netzunabhängig stellt das Unternehmen das grösste Fiberangebot der Schweiz bereit, auf allen bedeutenden Netzen.

Als einzige Schweizer Anbieterin ist Green vom Uptime Institute mit dem renommierten "M&O Stamp of Approval" ausgezeichnet und wurde mehrfach prämiert - unter anderem als Schweizer Marktführerin für Datacenter und Colocation (ISG, 2020-2025), für Innovation in der Abwärmenutzung (Data Cloud Global Awards, 2024) und für das beste neue Datacenter-Projekt in EMEA (DCS Awards, 2023).

Weitere Informationen unter www.green.ch

Über IFM Investors

IFM Investors wurde vor mehr als 30 Jahren mit dem Ziel gegründet, die langfristigen Altersvorsorgeguthaben von Berufstätigen zu investieren, zu schützen und zu steigern. Das Unternehmen befindet sich im Besitz australischer und britischer Pensionsfonds und verwaltet ein Vermögen von rund 161,2 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2025). IFM investiert im Auftrag von mehr als 700 gleichgesinnten institutionellen Investoren weltweit. Mit Büros in Melbourne, Sydney, Zürich, Berlin, London, Amsterdam, Mailand, Warschau, New York, Houston, Hongkong, Seoul und Tokio ist IFM Investors weltweit tätig und verwaltet Anlagen in den Bereichen Infrastruktur, Anleihen, börsennotierte Aktien und Private Equity.

Weitere Informationen unter www.ifminvestors.com

Über InfraVia Capital Partners

InfraVia wurde 2008 gegründet und ist eine führende unabhängige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in Sachwerte - Infrastruktur, kritische Metalle, Immobilien* - und Technologie spezialisiert hat.

InfraVia investiert mit klarer strategischer Ausrichtung in resiliente Unternehmen und arbeitet eng mit Management-Teams, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Industriepartnern zusammen, um durch aktives Asset Management langfristige Wertschöpfung zu schaffen.

InfraVia hat seinen Hauptsitz in Paris, beschäftigt über 100 Mitarbeitende und befindet sich zu 100 % im Besitz seiner Partner. InfraVia verwaltet ein Kapital von 16 Milliarden Euro** und hat in über 50 Unternehmen in ganz Europa investiert.

Weitere Informationen unter www.infraviacapital.com

* Die Immobilienstrategie wird von OREIMA, einer Tochtergesellschaft von InfraVia, verwaltet.

**Gesamtbetrag des eingeworbenen Kapitals

