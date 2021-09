Bundesgartenschau Erfurt 2021 gGmbH

BUGA-Countdown läuft

Gießkannenfamilie als besondere BUGA-Erinnerung

Der Blüten-Countdown läuft

Dahlien, Herbstastern, Zinnien und viele Stauden mit reichem Blütenflor sind bis zum 10.10.21 die Hauptdarsteller des BUGA-Countdowns auf beiden Ausstellungsflächen. Mehr als 200 Dahliensorten sind der besondere Anziehungspunkt im egapark, die große Staudenschau wandelt ihr Farbspektrum mit Gelb-, Orange und Rottönen hin zum Indian Summer. In den Erfurter Gartenschätzen auf dem Petersberg hat der Herbst Einzug gehalten, verschiedene Gemüsesorten wachsen in Erntegröße in den Streifenpflanzungen, Sorten aus der reichen Erfurter Gartenbautradition und neue Züchtungen. Auf beiden BUGA-Flächen zeigt sich der Herbst von seiner schönsten Seite und liefert ganz viele Argumente, noch einmal über die BUGA-Flächen zu bummeln. Was erwartet die Besucher noch bis zum BUGA-Abschluss am 10. Oktober in der letzten Themenwoche "Herbstzauber - Das BUGA-Finale?

Höhepunkte

8.Oktober, 18 Uhr - Sparkassenbühne - Taschenlampenkonzert mit der Band Rumpelstil

9. Oktober, 19 Uhr - Sparkassenbühne - Gestört aber GeiL

Für beide Konzerte sind Platzkarten notwendig.

Florale Themenwelten in den Hallenschauen

Zwei Hallenschauen sind bis zum 10. Oktober 2021 auf der BUGA zu bewundern:

Grüne Überraschungen aus Baden-Württemberg - die Bundesgartenschau zieht weiter

2. - 10. Oktober 2021 - Halle 1

Die Abschlussschau der BUGA 2021 in Erfurt soll sich noch einmal fulminant präsentieren, die Besucher begeistern und in Erstaunen versetzen. Mit einem bunten, farbenfrohen Gruß nimmt die BUGA Erfurt 2021 Abschied und macht Lust auf die BUGA 2023 in Mannheim.

Der Landesverband Gartenbau Baden-Württemberg-Hessen e. V. wird mit einer spannenden Hallenschau mit Wein und Obst einen Ausblick auf die BUGA 2023 in Baden-Württemberg und das "Ländle" geben.

Exotische Blütenpracht - Floristikschau des Fachverbandes der Deutschen Floristen

7. - 10. Oktober 2021 - Glashaus

Mit der Floristikschau des Fachverbandes der Deutschen Floristen, werden ein Höhepunkt und gleichzeitig der Schlusspunkt der Hallenschauen der BUGA 2021 Erfurt gesetzt. Die Arbeiten der Floristen nehmen das Thema Orchideen, der letzten Hallenschau im Glashaus, auf und werden die Besucher mit außergewöhnlichen Arrangements exotischer Blumen begeistern.

Großes Gießkannenfinale im BUGA-Endspurt

Der BUGA-Endspurt bis zum 10. Oktober 2021 hält noch einige Höhepunkte bereit. Nach langer Abwesenheit auf der BUGA und in den Verkaufsstellen, nach einer Reise mit Umwegen sind die BUGA-Maskottchen endlich angekommen. Kannelore, Gießbert, Blumian und Gießabella wurden aus der Transportverpackung befreit und stehen in voller Schönheit zum Verkauf bereit.

Das Warten der vielen Maskottchenfans hat nun endlich ein Ende - die gesamte Familie kann als besondere BUGA-Erinnerung mit nach Hause genommen werden. Jeweils 2500 Stück von jeder Kanne - in Summe 10.000 - freuen sich in den (leider) letzten Wochen der BUGA in Erfurt auf gartenfreundliche, pflanzenaffine Gastfamilien. Wie bisher gibt es Kannelore und Gießabella für 24,95 EUR und den Kannennachwuchs für 12,95 EUR.

"Bei dieser Lieferung handelt es sich um die unweigerlich letzten Exemplare - wenn sie verkauft sind, ist Schluss. Wer sich ein oder alle Maskottchen sichern möchte, sollte die Chance ab Samstag im egapark auf dem BUGA-Gelände nutzen", appelliert BUGA-Geschäftsführerin Kathrin Weiß an alle Gießkannenfans. Dauerkarteninhaber und alle die, nochmals einen schönen Tag auf dem BUGA Gelände verbringen und den herbstlichen Blütenflor bewundern möchten, können dies mit dem Gießkannenverkauf verbinden.

Verkauft werden die BUGA-Maskottchen im egapark und in begrenzter Stückzahl in der Erfurt Tourismus GmbH am Benediktsplatz, im Hofladen auf dem Petersberg, in der Buchhandlung Peterknecht, in der Thüringer Tourismus GmbH am Willy-Brandt-Platz.

Die BUGA-Maskottchen sind bei den Besuchern sehr beliebt. Die erste Charge war schnell ausverkauft. Ihre blumigen Namen haben sie im Ergebnis eines öffentlichen Wettbewerbes erhalten.

