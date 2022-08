News Direct

Velocity Global setzt seine rasche Expansion mit Eröffnungen in Luxemburg und der Slowakei fort

DENVER, Colorado (ots)

Länder kennzeichnen jüngste Expansion in der EMEA-Region

Velocit y Global, der führende Anbieter globaler Talentlösungen, kündigte heute die Erweiterung seiner Geschäftstätigkeiten in Luxemburg und der Slowakei an. Damit setzt das Unternehmen in der Region seinen Aufbau einer erstklassigen Infrastruktur für Arbeitgeber fort, die auf der Suche nach den weltweit besten Arbeitskräften sind. "Luxemburg bietet bereits eine Vielzahl von Fachkräften in den Bereichen IT, Buchhaltung und in anderen Branchen, in denen Fernarbeit möglich ist", so Laura Isaza, Vizepräsidentin für internationale PEO-Wachstumsstrategie bei Velocity Global. "Und in der Slowakei können Arbeitgeber auf einen einzigartigen Talentpool zugreifen, der auf einer Kultur der Selbständigkeit und des Unternehmergeistes beruht, was für Unternehmen perfekt ist, die Fernmitarbeiter einstellen." Beide Länder bieten Unternehmen enorme Möglichkeiten, die auf der Suche nach Spitzentalenten sind. Luxemburg liegt auf Platz 3 der weltweiten Talentranglist e und wurde 2019 von U.S. News and World Report als "am offensten für Geschäfte " eingestuft. Die Slowakei verfügt über eine beeindruckende Innovationsgemeinschaft in mehreren wachstumsstarken Sektoren, darunter Fintech , Greentech und Mobilität.

Die Expansion nach Luxemburg und in die Slowakei schließt sich der kürzlichen Serie-B-Finanzierungsrunde von Velocity Global in Höhe von 400 Millionen US-Dollar sowie der Ankündigung des Unternehmen s an, die Zahl seiner Beschäftigten bis 2020 zu verdoppeln.

Die Lösungen von Velocity Global ermöglichen Unternehmen, überall auf der Welt Talente einzustellen. Die Global Work PlatformTM des Unternehmens unterstützt Organisationen jeder Größenordnung beim nahtlosen Onboarding, der Verwaltung und der Bezahlung von Talenten in voller Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Regulierungen ohne Einrichtung ihres eigenen Rechtsträgers.

Weitere Informationen zu den Lösungen von Velocity Global finden Sie auf www . velocity g lobal . com .

Informationen zu Velocity Global

Velocit y Global beschleunigt die Zukunft der Arbeit für jeden, überall und zu jeder Zeit. Seine Global Work PlatformTM vereinfacht die Erfahrung von Arbeitgebern und Talenten durch seine proprietäre cloudbasierte Talentmanagement-Technologie, die auf personalisiertem Fachwissen und unübertroffener globaler Reichweite beruht. Mit Talentlösungen in mehr als 185 Ländern und in allen 50 US-Bundesstaaten vereint die Plattform globales Employer of Record und Contractor Management, um Talente weltweit einzustellen, zu verwalten und zu bezahlen. Tausende von Marken vertrauen auf Velocity Global für den Aufbau verteilter Teams ohne die Kosten oder die Komplexität der Einrichtung ausländischer Rechtsträger oder staatlicher Registrierungen. Velocity Global wurde vom renommierten Analyseunternehmen NelsonHall als "Leader" im Bereich Global Employer of Record Services ausgezeichnet. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen beschäftigt Hunderte von Mitarbeitern auf sechs Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie auf velocity g lobal . com .

