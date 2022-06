News Direct

Perfitly schließt Partnerschaft mit To Act Brand zur Einführung virtueller Umkleidekabinen für Plus-Size-Kundinnen

NEW YORK (ots)

Die Technologie von Perfitly wird auf der E-Commerce-Plattform von To Act Brand eingesetzt und bietet Kundinnen Zugang zu seinen KI-gestützten Einkaufslösungen

Perfitly , eine auf virtueller und erweiterter Realität (VR/AR) basierende und KI-gestützte Lösung für virtuelle Umkleidekabinen, die in die E-Commerce-Plattformen der landesweit führenden Einzelhändler integriert wird, gab heute seine Partnerschaft mit To Act Brand bekannt, eine in Deutschland/Großbritannien ansässige Plus-Size-Damenbekleidungsmarke für die Konfektionsgrößen 42-54. Im Rahmen der Partnerschaft wird To Act Brand die hochmoderne Plattform für virtuelle Umkleidekabinen, einschließlich Größenempfehlungen und Visualisierungen, in seinen E-Commerce-Kanal einbinden. Dies wird der Marke nicht nur ermöglichen, Kundinnen besser anzusprechen, sondern auch die Konvertierung zu erhöhen sowie die Umtauschrate zu reduzieren.

Durch die Lösungen von Perfitly können Plus-Size-Kundinnen während ihres Einkaufs auf der Website von To Act Brand ihre perfekte Größe finden. Über die Homepage können Kundinnen einen digitalen Avatar von sich selbst erstellen und ein beliebiges Kleidungsstück aus der Frühjahr-/Herbstkollektion 2022 von To Act Brand auswählen, um es anzuprobieren und durch verschiedene Größen zu personalisieren.

"Die Zusammenarbeit mit Perfitly hat es unserer Marke ermöglicht, Kundinnen wunderschöne Plus-Size-Bekleidung durch ein interaktives Shoppingerlebnis zu bieten, das den Ladengeschäften nachempfunden ist", so Anna Carlotta, CEO und Mitgründerin von To Act Brand. "Wir freuen uns darauf, unsere Kundinnen auf unterhaltsame Weise mit unseren Kollektionen vertraut zu machen, während wir dank der Technologie für virtuelle Umkleidekabinen, zu der wir nun Zugang haben, höhere Konvertierungsraten und weniger Retouren erfahren werden. Darüber hinaus sind wir stolz, Kundinnen nun eine Lösung bieten zu können, die auch unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit in der Modebranche unterstreicht."

Die Kollektion von To Act Brand an einem personalisierten Avatar in der

von Perfitly bereitgestellten virtuellen Umkleidekabine der Marke.

Größeninklusion ist ein wichtiges Thema für den Einzelhandel und die Modebranchen, da Kunden aller Größen ihre Kleidungsstücke häufig umtauschen müssen. To Act Brand schließt sich nun Perfitlys Portfolio von Boutique-Marken und globalen Kunden an, die auf Lösungen für virtuelle Umkleidekabinen setzen, um ihren Zielgruppen eine zuverlässige virtuelle Anprobe sowie ein verbessertes Einkaufserlebnis zu bieten, sodass die Notwendigkeit eines Warenumtauschs wegfällt.

"Die Zusammenarbeit mit To Act Brand war eine großartige Gelegenheit, unsere Präsenz auf dem europäischen Markt zu erweitern und unsere Technologien durch die Kooperation mit einer Marke zu präsentieren, die sämtliche Größen berücksichtigt und daran arbeitet, Nachhaltigkeitsziele mit einem E-Commerce-Erlebnis der nächsten Stufe zu verbinden", so AJ Jarzebiak, Leiterin für Produktstrategie und Geschäftsentwicklung bei Perfitly. "Es bereichert ungemein, unseren Kunden zu helfen, sich als Branchendisruptor zu etablieren, insbesondere angesichts des steigenden Wettbewerbs im E-Commerce-Bereich."

Im Anschluss an diese Partnerschaft möchte Perfitly seine Geschäftsentwicklung durch die Zusammenarbeit mit Einzelhändlern jeder Größenordnung auf globaler Ebene weiter ausbauen. Darüber erwartet das Unternehmen im Verlauf des Jahres 2022 für sein Kerngeschäft und Metaverse-Anwendungen einen gesteigerten Verkehr zu verzeichnen.

Weitere Informationen zu Perfitly finden Sie auf Perfitl y . comund zu To Act Brand auf ToActBrand . com.

Informationen zu Perfitly: Perfitly ist eine auf vitueller und erweiterter Realität (VR/AR) basierende sowie KI-gestützte Lösung für virtuelle Umkleidekabinen, die in die E-Commerce-Plattformen der landesweit führenden Einzelhändler integriert wird. Perfitlys hochmoderne Plattform für Größenempfehlungen und Visualisierung unterstützt Modemarken, indem sie dazu beiträgt, die Verkaufszahlen und Konvertierungsrate zu steigern, die Retouren zu reduzieren sowie die Nachhaltigkeit zu verbessern. Perfitly ermöglicht Kunden Kleidungsstücke anzuprobieren, die perfekte Größe und den perfekten Look zu finden sowie selbstbewusst Einkäufe zu tätigen - und zwar bequem von zuhause aus. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: Perfitly.com.

Informationen zu To Act Brand: To Act Brand hat es sich zum Ziel gesetzt, Plus-Size-Mode aus ihrer Nische herausholen. Dabei zelebriert und begrüßt die Marke die Vielseitigkeit kurvenreicher Körper samt ihrer Formen mit kräftigen Farben, Mustern und aufregenden Schnitten. Um die Kollektion zu kaufen, besuchen Sie bitte:

ToActBrand.com.

Original-Content von: News Direct, übermittelt durch news aktuell