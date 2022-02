GAMERS ONLY GmbH

GO NOW: Der erste trinkfertige Gaming Drink kommt mit einzigartiger Performance-Formel und Zero Zucker in den Handel

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Beim Gaming zählen Schnelligkeit, Ausdauer und Fokus; das oft über viele Stunden hinweg. Drinks, die diese Faktoren unterstützen, gehören für viele Spieler daher längst zum Setup dazu und bieten Vorteile gegenüber klassischen Energydrinks. Mit GO NOW, der neuesten Innovation von GAMERS ONLY, steht die Gaming Drink-Revolution in den Startlöchern: Erstmals trinkfertig -erstmals ready to GO.

Die Erfrischung in der praktischen 500-ml-Dose von Gamer für Gamer überzeugt mit einer einzigartigen Performance-Formel, Zero Zucker und Zero Calories. Koffein, wertvolle Pflanzenextrakte und Vitamine sorgen für einen Energiekick und unterstützen gleichzeitig die bessere Fokussierung -der spritzige Instant-Win für jeden Gamer. Die revolutionäre Erfrischung mit Kohlensäure kommt in zwei fruchtigen Geschmacksrichtungen: Red Revolution begeistert mit dem intensiven Geschmack von fruchtig-süßen Kirschen und Cranberries. Citrus Craze punktet durch die erfrischend-spritzige Kombination aus Zitrus und Kaktusfeigen.

Die vitaminreiche Superfrucht Baobab (afrikanischer Affenbrotbaum) liefert ausreichend VitaminB und C, Calcium, Magnesium sowie Kalium und unterstützt die Eisenaufnahme. In Verbindung mit den pflanzlichen Extrakten Ginseng oder Ginkgo sind die GO NOW Performance Drinks echte Energie-Booster. Die innovativen RTDs wurden von Ernährungsexperten entwickelt und auf die Performance-Ansprüche und -Bedürfnisse von E-Sportlern und Gamern abgestimmt. GO NOW in den veganen Sorten Red Revolution und Citrus Craze überzeugen als Innovation mit erfrischendem Geschmack.

Nach Performance Drinks, Milkshakes und Vitamin Drinks zum Mixen ist das neue RTD die erste trinkfertige Erfrischung für Gamer. Alle Produkte von GAMERS ONLY sind Made in Germany. Die innovative Erfrischung aus der Dose ist ab Februar 2022 für einen UVP von 1,99 Euro zzgl. Pfand exklusiv im Einzelhandel erhältlich.

Original-Content von: GAMERS ONLY GmbH, übermittelt durch news aktuell