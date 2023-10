Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH

Adventszauber auf Rhein und Main

Großes Adventsprogramm der KD ab 24. November

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Ob Adventsbrunch, Nachmittagsfahrt mit Nikolaus oder all-inclusive Abendfahrt - diesen Advent können Freunde, Familien und Arbeitskollegen wieder gemeinsam fröhliche und genussvolle Stunden auf Rhein oder Main verbringen. In den Großstädten Köln und Düsseldorf versprechen kulinarische Lesungen und Dinnerfahren mit Spitzenköchen zudem besondere Genussmomente.

Tausende Lichter, ein lebensgroßes Rentier und Christbaumkugeln von fast einem Meter Durchmesser: Wer zur Adventszeit die festlich geschmückten Eventschiffe in Köln betritt, taucht ein in ein riesiges Weihnachtswunderland. Und auch in Düsseldorf, Mainz und Frankfurt strahlen die imposanten Schiffe der KD um die Wette. Ab 24. November startet die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt in das beliebte Adventsprogramm.

Stimmungsvolle Momente auf dem Rhein

Bei den Nachmittagsfahrten können sich die Fahrgäste eine Auszeit vom Alltag gönnen und den weihnachtlichen Trubel gegen eine zweistündige Schiffstour eintauschen. In Köln und Düsseldorf legen die Schiffe in der Altstadt ab 24. November jeweils dienstags bis sonntags um 15.30 Uhr mit besinnlicher Musik und Nikolaus für die kleinen Gäste ab. Mit Glühwein, Waffeln und Kuchen hält die Speisekarte einige Weihnachtsleckereien bereit. In Mainz starten die Nachmittagsfahrten am 2. Dezember mit MS Godesburg. Ablegen ist hier bereits um 15.00 Uhr. Karten für die Nachmittagsfahrten sind für 21 Euro in Mainz bzw. 23 Euro in Köln und Düsseldorf erhältlich. Kinder zahlen 8 Euro.

Nachtschwärmer und Genießer kommen bei den all-inclusive Abendfahrten auf ihre Kosten. Dienstags bis samstags ab 24. November lichten die weihnachtlich strahlenden KD-Eventschiffe um 20.00 Uhr in Köln und Düsseldorf die Anker zu einer Fahrt vor beeindruckender Kulisse. Während der zweieinhalbstündigen Schiffstour wird am reichhaltigen Buffet geschlemmt und zur Live-Musik getanzt. Im Preis ab 84 Euro sind neben dem Buffet auch die Getränke wie Softdrinks, Weine und Bier enthalten. Einlass ist ab 19.30 Uhr, gefeiert wird bis 23.30 Uhr. Ein tolles Angebot auch für private und geschäftliche Weihnachtsfeiern.

In Mainz und Frankfurt finden die all-inclusive Abendfahrten vom 1. bis 16. Dezember jeweils freitags und samstags statt. Für die passende Stimmung sorgt ein DJ.

Für einen genussreichen Start in den Tag bietet die KD vom 26. November bis zum 17. Dezember außerdem in Köln und Düsseldorf immer sonntags ab 09.30 Uhr einen umfangreichen Adventsbrunch inklusiver dreistündiger Schiffstour für 48 Euro (Kinder 22 Euro) an. Begrüßungssekt, Kaffee und Tee sowie Live-Musik sind ebenfalls im Preis enthalten. In Mainz gibt es den Adventsbrunch zum Preis von 42 Euro (Kinder 22 Euro) am 03., 10. und 17. Dezember.

Genuss-Highlights in Köln und Düsseldorf

Kulturelle und kulinarische Events stehen bei der KD hoch im Kurs. Echte Gaumenfreuden in vier Gängen servieren Spitzenkoch Olaf Baumeister (28.11.) und "Der vierte König" Jaspreet Dhaliwal Wilmes (05.12.) im Rahmen der KD Dinnerfahrten in Köln. Eine gelungene Kombination aus Kultur und Genuss erwartet die Gäste am 10. Dezember beim Kultur-Dinner mit Jürgen Becker. Am 17. Dezember ist mit Konrad Beikircher der Meister des Kabaretts mit seinem Weihnachtsspecial "Sternstunde" zu Gast in Köln und am 10. Dezember in Düsseldorf. Mister "Blue Eyes" Frank Sinatra stellt bei der Hollywood Night am 17. Dezember in Düsseldorf seine neue Show vor und bindet das Publikum mit ein. Auch Marilyn Monroe wird als Stargast dabei sein. Mitreißende Songs und gefühlvolle Balladen sorgen für Hollywood Glamour. Ein 3-Gang-Menü rundet den Abend ab. Alle Eventfahrten mit Menü kosten 79 Euro. Wer noch einmal kräftig feiern möchte, bevor die besinnlichen Feiertage anstehen, kann am 22.12. beim Christmas Special der 80er/90er Party den ganzen Abend tanzen.

NEU: Eventkreuzfahrten im Advent

Neu im Angebot der KD sind weihnachtliche Kurzkreuzfahrten mit dem Hotelschiff MS Swiss Crystal ab Köln. Die 3-tägigen Wochenendtrips mit Rundum-Verpflegung, Abendprogramm mit DJ und Weihnachtsmarktbesuch in Koblenz und Bonn starten am 8. und 15. Dezember und kosten ab 349 Euro. Ideal als Schnuppertour oder auch als Geschenktipp zu Weihnachten mit einer Übernachtung auf dem Fluss bietet sich das „KrimiHotel“ ab 179 Euro pro Person an. Termine am 1. und 2. Dezember sowie am 5. und 6. Januar 2024.

Countdown auf dem Wasser

Die letzte Nacht des Jahres auf dem Wasser zu verbringen weckt eine ganz besondere Gänsehautstimmung. Von der ausgelassenen Party bis zum exklusiven all-inclusive Abend bietet die KD in den Städten Köln, Düsseldorf, Koblenz, Mainz und Frankfurt eine große Auswahl an Silvesterveranstaltungen an.

Informationen und Tickets zu allen Veranstaltungen unter www.k-d.com.

Original-Content von: Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH, übermittelt durch news aktuell