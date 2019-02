Wirecard AG

Wirecard integriert digitale Bezahltechnologie in neue Sony Smart Watch

Die neue wena-Uhr ermöglicht schnelle kontaktlose Zahlung über die Mobile Payment App boon von Wirecard

Aschheim (München) / London (ots)

Sony bringt seine neue wena-Uhrenlinie in Großbritannien und Irland auf den Markt. Die Uhrenbänder nutzen unter anderem NFC-Technologie, damit der Träger kontaktlos mit nur einem Tap bezahlen und somit einfach, schnell und sicher alltägliche Transaktionen durchführen kann. Wirecard agiert dabei mit seiner Mobile Payment App boon als Issuer. Mit boon für iOS und Android können Kunden der wena-App eine virtuelle Karte hinzufügen und das automatische Aufladen von Guthaben einrichten, so dass jeder einfach und bankenunabhängig auf digitale Gelder zugreifen kann.

Georg von Waldenfels, Executive Vice President Group Business Development bei Wirecard, sagt: "Die Zusammenarbeit zwischen Wirecard und Sony verbindet das Beste aus zwei Welten. Zum einen können Aktivitäten mit boon verfolgt und mobile Zahlungen getätigt werden, zum anderen wird die Payment-App in ein modisches, intelligentes Wearable integriert. Damit kommt ein ganz neuer Lifestyle-Aspekt in den stark wachsenden Markt für mobile Zahlungen. Wir freuen uns, einer der ersten Launch-Partner für Sony wena zu sein. Unsere Kunden können nun mit ihrer digitalen boon-App ihre Ausgaben verfolgen, Peer-to-Peer- und Online-Zahlungen durchführen und ihr bevorzugtes Wearable am Point of Sale nutzen - ohne ihren Geldbeutel mitnehmen zu müssen. Die Möglichkeit, mit ihrer intelligenten Uhr und boon bezahlen zu können, bedeutet für Verbraucher ein neues Maß an Freiheit im Alltag."

Die wena-Uhr wurde im Rahmen eines neuen Business Development-Programms von Sony entwickelt, des so genannten Seed Acceleration Program (SAP). Das im April 2014 gestartete Programm fördert Innovationen und bietet Sony-Mitarbeitern die Möglichkeit, neue Ideen zur Unterstützung des aktuellen Geschäfts des Unternehmens und darüber hinaus vorzuschlagen sowie zu entwickeln.

wena steht für "Wear Electronics Naturally" und das Band wurde genau in diesem Sinne entworfen. Die Uhr lässt sich austauschen, die Technologie ist in den Verschluss des Armbands integriert und nicht mit dem Zifferblatt verbunden. Das Design der Uhr ermöglicht es dem Träger nicht nur, ein beliebiges Zifferblatt auszuwählen, sondern vereinfacht auch den tagtäglichen Gebrauch. So muss der Träger beim Zahlen keine unbequemen, unnatürlichen Bewegungen mit dem Handgelenk machen, um das Zifferblatt auf das Terminal zu halten.

Caroline Casey, Vice President, Innovation, Partnerships and Labs - Europe von Mastercard, sagt: "Die Zusammenarbeit mit Partnern, um den Verbrauchern innovative und sichere Zahlungen zu ermöglichen, steht im Mittelpunkt unserer Strategie. Die wena-Uhr von Sony verkörpert dies, indem sie all jenen Verbrauchern, die einen klassischen Zeitmesser bevorzugen, intelligente Funktionalität bietet - modernste kontaktlose Payment-Technologie in Kombination mit Stil und mechanischer Präzision."

Gregor Klezin, Director of Global Mobile Payment Solutions, NXP Semiconductors, sagt: "Sonys neue wena-Armbänder sind der beste Beweis dafür, wie jedes Gerät dank unserer End-to-End-Lösung für mobile Wallets, dem NXP mWallet 2GO, zum Payment-Gerät werden kann. Sony und NXP haben die Herausforderung erfolgreich gemeistert, neue Formfaktoren im mobilen Zahlungsverkehr zu berücksichtigen und gleichzeitig eine hohe Sicherheit rund um die Uhr zu gewährleisten."

Das intelligente Armband bietet dem Träger auch Telefonbenachrichtigungen wie Anrufe sowie Mail- und App-Benachrichtigungen über ein ein- oder zweizeiliges Display. Darüber hinaus können Benachrichtigungen mithilfe der 7-farbigen LED-Beleuchtung und Vibration angepasst werden, so dass der Träger mehr Kontrolle darüber hat, wie die Uhr mit ihm kommuniziert.

Das Band ist auch perfekt für Sportler geeignet, da es Schritte und verbrannte Kalorien aufzeichnet, während die wena "Wrist Active"-Version sogar komplett mit GPS-Tracking und Herzfrequenzsensoren ausgestattet ist.

Das Band ist in zwei Ausführungen erhältlich - Metall und Silikon. Die Serie beinhaltet auch Zifferblätter, die perfekt auf die Armbänder abgestimmt sind. Sony hat mit einigen der besten Schweizer Uhrmacher zusammengearbeitet, um Premium-Qualität zu gewährleisten.

Die neue wena Uhrenlinie ist ab sofort in Großbritannien und Irland vorbestellbar.

Die vollständige englischsprachige Pressemeldung finden Sie im Sony Press Center: http://ots.de/djnpyP

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Sony:

Die Sony Corporation ist ein führender Hersteller von Produkten für Verbraucher und professionelle Anwender in den Bereichen Audio, Video, Foto, Spiele, Kommunikation, Schlüsselkomponenten und Informationstechnologie. Mit seinen Geschäftsfeldern Musik, Film, Computer-Entertainment und Online ist Sony einzigartig aufgestellt, um als weltweit führender Elektronik- und Entertainment-Konzern zu agieren. Im Geschäftsjahr 2017 (Ende: 31. März 2018) verzeichnete Sony einen konsolidierten Jahresumsatz von rund 77 Milliarden US-Dollar. http://www.sony.net/

Wirecard-Medienkontakt:

Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz@wirecard.com



Sony-Medienkontakt:



E-Mail: sonywatches@hopeandglorypr.com

Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell