Wirecard und Oney Bank implementieren erstes biometrisches Zahlungssystem für Millionen von Verbrauchern in Rumänien

Oney Bank ist Teil der führenden französischen Retail-Gruppe Auchan

Aschheim (München) (ots)

Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, ist eine Zusammenarbeit mit der Oney Bank eingegangen. Es handelt sich dabei um die Implementierung von Well.com, einer einzigartigen und innovativen mobilen Anwendung in Rumänien, die die biometrische Authentifizierung per Fingerabdruck ermöglicht. Die Oney Bank ist die Bank- und Finanzsparte von Auchan Retail Romania, das einen Jahresumsatz von über 1,2 Milliarden Euro erzielt. Verbraucher können mit der App in über 30 Auchan-Filialen in ganz Rumänien bezahlen. Die Zahlungsmethode soll in Zukunft auch in weiteren Ländern und für andere Händler angeboten werden.

"Wirecard steht für Innovation und bietet Kunden und Partnern stets die neuesten und innovativsten Lösungen, sowohl in Rumänien als auch weltweit. Wir freuen uns sehr, mit Oney Bank und Auchan Retail Romania zusammenzuarbeiten, um mit der hochmodernen Lösung Well.com Händlern und Verbrauchern eine neue und sichere Möglichkeit zu bieten, das Einkaufserlebnis zu genießen und Rumänien gleichauf mit den innovativsten globalen Märkten zu positionieren", sagt Utku Ogrendil, Managing Director Romania bei Wirecard.

"Zahlungsmethoden werden ständig verbessert und wir möchten rumänischen Konsumenten ermöglichen, die neuesten Technologien kennenzulernen. Dazu gehört Well.com, eine innovative Lösung, die das Know-how von Wirecard im Bereich digitaler Zahlungen nutzt. Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr neue Funktionen zu entwickeln, die das Einkaufserlebnis in Rumänien und darüber hinaus weiter verbessern werden", sagt Jean-Michel Goncalves, Director General der Oney Bank Romania.

Über Well.com können Benutzer mit ihrem Fingerabdruck oder mit QR-Code auf sichere, schnelle und bequeme Weise bezahlen. Wirecard integriert die Wallet in die mobile App, ermöglicht die Registrierung und Aktivierung von Karten über 3D Secure und wickelt auch die Fingerabdruck- und QR-Code-Transaktionen ab.

Die mobile App ist derzeit für Android und iOS zusammen mit allen in Rumänien ausgestellten Mastercard- oder Visa-Debit- oder Kreditkarten verfügbar und kann über die jeweiligen App Stores sowie von der Website www.well-com.ro heruntergeladen werden.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Oney Bank:

Die Oney Bank ist Teil der französischen Holding Auchan und ist die Finanz- und Bankensparte der Gruppe. Die Oney Bank ist weltweit in 11 Ländern mit einem Portfolio von mehr als 9 Millionen Kunden vertreten und bietet Finanzprodukte, Zahlungslösungen und verschiedene Versicherungen an. Die Oney Bank verfügt über 50 Filialen in den Auchan- und Leroy-Merlin-Läden in Rumänien. Auchan Retail Romania hat 33 Hypermärkte und ein Netzwerk von MyAuchan-Filialen im Portfolio. Mit mehr als 280.000 m2 Nutzfläche, mehr als 10.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro erreichen sie rund 5 Millionen Menschen in den Städten, in denen Auchan-Märkte vertreten sind. Auf www.auchan.ro präsentiert Auchan seinen Kunden über 25.000 Artikel, die in den Filialen verfügbar sind und bietet einen Click&Collect-Service für rund 5.000 Artikel. Gleichzeitig betreibt sie Websites für die Gastronomie - lamasa.auchan.ro, florarie - florarie.auchan.ro und Lillapois - das neue Netzwerk von neu gegründeten Fachgeschäften für Make-up, Parfümerie, Körperpflege und Heimpflege - www.lillapois.ro.

