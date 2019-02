Wirecard AG

Wirecard, der global führende Innovationstreiber digitaler Finanztechnologie, präsentiert mit Virtual Express eine neue Lösung für die sofortige und zuverlässige Bereitstellung von digitalen Geldmitteln, etwa im Rahmen von Rückerstattungen, Incentives und Prämien. Die neue Funktionalität wurde speziell für mobile Wallets entwickelt. Die Nutzung mobiler Wallets gewinnt weltweit an Bedeutung; die wichtigsten mobilen Zahlungsdienste erlebten 2018 einen starken Anstieg der Akzeptanz. Virtual Express ist ab sofort für Kunden in den USA verfügbar und wird im Laufe des Jahres in weiteren Regionen erhältlich sein.

Virtual Express ist Teil einer Reihe von digitalen Zahlungslösungen, die die betriebliche Effizienz von Unternehmen verbessern und gleichzeitig zusätzlichen Komfort für Endnutzer bieten. Die neue Funktion ist besonders wertvoll für Unternehmen, die das Markenengagement im Rahmen von Loyalitäts- und Incentive-Programmen verbessern wollen. Virtual Express ermöglicht es Benutzern, direkt auf Geld zuzugreifen und den Schritt der Kartenregistrierung zu überspringen. Dadurch werden Reibungsverluste im Zahlungsprozess vermieden und den Verbrauchern die schnelle und einfache Verfügbarkeit der Gelder ermöglicht. Für Unternehmen erhöht dies die Einlöserate und das Kundenengagement.

Unternehmen, die solche digitalen Zahlungslösungen einsetzen, erzielen erhebliche Kosteneinsparungen gegenüber der Ausstellung von Schecks - weniger als 1 US-Dollar im Vergleich zu bis zu 12 US-Dollar pro Scheck. Außerdem hält die digitale Bereitstellung die Verbraucher im mobilen Ökosystem, verlängert deren Engagement und erhöht deren Gesamtausgaben.

"Die Schlüsselfaktoren, die zur fortschreitenden digitalen Transformation beitragen, sind die Fähigkeit der Unternehmen, Verbraucherpräferenzen zu bedienen, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten und in Echtzeit zu liefern", sagt Deirdre Ives, Regional Managing Director North America bei Wirecard. "Virtual Express erfüllt genau diese Anforderungen, und wir freuen uns sehr, damit Mehrwert und Komfort für unsere Kunden und deren Endkunden zu erhöhen. Wirecard ist branchenweit führend, wenn es darum geht, die Erwartungen der Verbraucher richtig zu antizipieren und innovative Produkte zu liefern, die gut ankommen."

Die User Experience von Virtual Express ist einfach und schnell. Ein Kunde klickt in einer Begrüßungs-E-Mail auf einen sicheren Link, akzeptiert die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und kann dann wählen, ob er sofort online shoppen möchte oder seine Zahlung mit seiner bevorzugten Wallet vornehmen möchte, um überall dort einzukaufen, wo mobile Wallets akzeptiert werden.

Wie alle digitalen Zahlungstechnologien von Wirecard kombiniert Virtual Express Kernkompetenzen des Unternehmens - wie etwa intelligente Datenerfassung und -analyse, hochinnovative Lösungen sowie globale Zahlungsverkehrs- und Bank-Expertise - zur Optimierung der Kundenbeziehungen.

