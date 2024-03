Kearney

Kearney unterstützt erfolgreich den Verkauf von SportScheck an Cisalfa Sport aus der Regelinsolvenz

Düsseldorf (ots)

Distressed M&A Verkaufsmandat

Die globale Strategieberatung Kearney hat SportScheck, den führenden deutschen Omni-Channel Sportfachhändler, beim Verkauf aus der Regelinsolvenz an den italienischen Einzelhändler Cisalfa Sport beraten. Die Transaktion wird nach Vollzug der üblichen Bedingungen voraussichtlich bis Ende Juni abgeschlossen.

SportScheck ist ein 1946 gegründeter Sportfachhändler. Das Unternehmen ist als Omni-Channel-Unternehmen mit über 30 Filialen sowie einem Online-Shop in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. SportScheck musste Ende November aufgrund der Insolvenz der Muttergesellschaft, Signa Holding GmbH, in München einen Antrag auf Regelinsolvenz stellen. Herr Axel Bierbach, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht bei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen (MHBK), wurde als Insolvenzverwalter bestellt.

Cisalfa Sport ist mit mehr als 140 Geschäften in Italien der größte Sporthändler des Landes. Im November 2023 ist Cisalfa mit der Übernahme von Sport Voswinkel, mit über 50 Filialen, in den deutschen Sportfachhandelsmarkt eingetreten. Mit der Übernahme von SportScheck wird Cisalfa zu einem der führenden Fachhändler in einem der wichtigsten Sportmärkte Europas.

Kearney hat den Insolvenzverwalter, Herr Axel Bierbach, sowie SportScheck umfassend bei der Transaktion beraten und hat das Management des internationalen Investorenprozesses von der Ansprache bis zum Signing unterstützt. Weiterhin begleitet Kearney die Vorbereitung der Integration bis zum Closing. Kearneys umfassende Retail- und Transaktionserfahrung, verbunden mit dem Zugang zu internationalen strategischen und Finanzinvestoren waren maßgeblich für einen erfolgreichen Transaktionsabschluss in einer Sondersituation (Distressed M&A).

Das folgende Kearney-Team hat die SportScheck Transaktion begleitet: Dr. Mirko Warschun (verantwortlicher Senior Partner, M&A und Retail, München), Christian Feldmann (Partner, Corporate Finance und Distressed M&A, München), Dr. Ekkehard Franzke (Senior Advisor, Private Equity und M&A, München), Dr. Andreas Stender (Senior Partner, Private Equity und M&A, Berlin).

Zusätzlich haben folgende Anwälte und Advisor die Transaktion für den Insolvenzverwalter und SportScheck unterstützt:

Rechtsberatung: McDermott Will & Emery LLP mit Dr. Matthias Kampshoff, Dr. Björn Biehl, Dr. Jan Hückel (alle Partner, Restrukturierung und M&A), Carina Kant (Partnerin, Kartellrecht),

Ausgestaltung des Insolvenzplans: Runkel Rechtsanwälte mit Dr. Jens M. Schmidt, Marion Rodine (beide Partner für Insolvenz und Restrukturierung),

Arbeitsrecht: Seitz, Dr. Patrick Esser (Partner),

Insolvenzrechtliche betriebswirtschaftliche Beratung: Dr. Wieselhuber mit Matthias Müller (Partner).

